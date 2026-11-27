La construcción de los dos buques que licuarán el gas de Vaca Muerta frente a las costas de Río Negro quedará en manos de la empresa china Wison. Las dos unidades, valuadas en cerca de US$ 7.000 millones, formarán parte del megaproyecto Argentina LNG , que YPF impulsa junto con la italiana ENI y la emiratí XRG. En paralelo, un banco y una agencia de crédito a la exportación de China negocian participar también del financiamiento, según consignó La Nación.

La disputa entre Estados Unidos y China por ganar presencia en los proyectos energéticos de la región también se juega en Argentina LNG. La posible participación de las entidades financieras chinas se suma al interés de Estados Unidos, que en septiembre, a través del Banco de Exportación e Importación (EXIM), presentó una propuesta no vinculante de hasta US$ 6.000 millones para financiar la compra de bienes y servicios norteamericanos destinados al proyecto.

Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por La Nación, la contratación de Wison y el eventual ingreso de financiamiento chino no afectarían la posibilidad de que EXIM también participe de la operación.

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"La mayor inversión de la historia"

La noticia se conoce apenas tres días antes de la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG, prevista para este lunes 30 de noviembre. Se trata del paso que formalizará el compromiso de YPF, ENI y XRG, luego de que el Gobierno aprobara su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el pasado 20 de noviembre.

La iniciativa contempla desembolsos por US$29.000 millones hasta 2031, cuando está previsto que entren en operación los dos buques. La cifra se enmarca en una inversión total estimada en US$ 50.750 millones hacia 2050, que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, catalogó como “la mayor inversión de la historia argentina”. Una vez operativo, Argentina LNG tendrá capacidad para exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL y generar ingresos superiores a los US$ 9.000 millones al año, según las estimaciones oficiales.

La firma oficial del megaproyecto tendrá lugar el lunes 30 en el Palacio Libertad

La adjudicación de los buques fue anterior a la propuesta de financiamiento estadounidense. Según confirmó La Nación, YPF ya había iniciado las negociaciones con Wison en septiembre del año pasado. El esquema en discusión prevé que Bank of China participe del financiamiento y que Sinosure (China Export & Credit Insurance Corporation) aporte garantías.

En cuanto a la infraestructura, el presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que Tenaris estará a cargo de fabricar los caños del poliducto en su planta de Valentín Alsina, mientras que la española Grupo Cuñado y la griega Corinth Pipeworks (CPW) proveerán los tubos para el gasoducto.

El esquema también contempla la construcción de un complejo industrial en la costa rionegrina, donde el gas será tratado y se separarán líquidos como etano, propano y butano, destinados a la exportación. Luego, dos ductos submarinos trasladarán el gas hasta los buques de Wison, ubicados a cuatro y cinco kilómetros de la costa. Allí se enfriará hasta convertirse en líquido y quedará almacenado en tanques para su posterior carga en barcos metaneros. Las dos unidades tendrán una capacidad conjunta de producción de 12 millones de toneladas de GNL por año.

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Los antecedentes de la empresa china el país

Wison New Energies tiene su sede en Shanghái y cuenta con oficinas en Londres, Houston y Kuala Lumpur. Se especializa en ingeniería, construcción e instalación de plataformas para el sector energético, con negocios que incluyen buques de licuefacción de GNL, unidades de producción y almacenamiento flotante de petróleo y plantas modulares. Según los datos publicados en su sitio oficial, cuenta con más de 2.400 empleados, dos astilleros y un equipo de investigación integrado por más de 300 ingenieros de 19 países. Hasta hace unos años, operaba bajo el nombre de Wison Offshore & Marine.

La firma no es ajena a la industria energética argentina. Entre sus proyectos destacados figura el Tango FLNG, la barcaza de licuefacción de la belga Exmar que llegó a Bahía Blanca en febrero de 2019, contratada por YPF para exportar hasta 500.000 toneladas anuales de GNL de Vaca Muerta. El acuerdo, sin embargo, se vio interrumpido en 2020. La unidad abandonó el puerto y la petrolera estatal terminó pagando US$150 millones en el marco de un arreglo por la rescisión del contrato.

También cuenta, entre sus antecedentes, con un contrato con ENI, socia de YPF en Argentina LNG. En 2022, la compañía china recibió el encargo de construir el Nguya FLNG, una unidad flotante de licuefacción destinada a operar frente a las costas de Congo, por unos US$ 2.000 millones. El buque tiene capacidad para producir 2,4 millones de toneladas de GNL al año y fue entregado en 33 meses. Comenzó a operar este año y completó su primera carga de gas. Ambas empresas acordaron también un contrato de operación y mantenimiento.





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