Comedores comunitarios: el Gobierno les otorga $ 763 por almuerzo y crece la demanda

El comedor Vivan los sueños felices, que dirige Zulma Monges en el barrio Costa Esperanza, en la provincia de Buenos Aires, fue uno de los primeros en dejar de recibir asistencia por parte de Ministerio de Capital Humano con el recién asumido gobierno de Javier Milei. Lo cuenta ella misma a PERFIL: para poder seguir brindando alimentos de calidad redujeron la cantidad de días en los que atienden a las 52 familias que habitualmente concurren, unas 210 personas en total.

A los espacios comunitarios que aún reciben fondos y asistencia del Estado nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia destinó en lo que va del año –y según se desprende de los datos del presupuesto abierto que constató PERFIL– $ 82.100 millones, un promedio de $ 8.200 millones por mes. Para tomar dimensión de lo que esta cifra representa, basta decir que es inferior a lo que la Jefatura de Gabinete gastó en el contrato con la productora DF Entertainment para producir la misa del papa León XIV, lo que incluyó el catering para una carpa de invitados VIP. Fueron $ 8.690 millones, según contaron los periodistas Julián D'Imperio y Mauricio Caminos en este medio.

El 5 de noviembre, antes de la vista del pontífice, comedores comunitarios se manifestaron en las oficinas de Sandra Pettovello para denunciar que desde hace dos años no se actualiza el monto asignado por almuerzo para los comedores, que quedó en $ 763 por ración. En la convocatoria comparaban esa cifra con los $ 922 que sale en promedio una lata de puré de tomates, los $ 1.400 de un paquete de fideos o los $ 4.500 que puede costar un kilo de pollo.

Un informe oficial de la cartera sobre la evolución de las políticas alimentarias entre diciembre de 2023 y junio de 2025 confirma ese número. El programa Abordaje Comunitario, que consiste en desembolsos mensuales para la compra de alimentos o la entrega de módulos trimestrales de alimentos secos, se mantiene congelado desde agosto de 2024 en esa cifra para la comida principal del día, y en $ 280 para las meriendas. En 2026 Capital Humano volvió a publicar un reporte, pero esta vez evitó mencionar el total asignado, y se remitió a informar que para mayo de este año ese programa había alcanzado a 2.792 espacios comunitarios.

El de Zulma Monges, que quedó afuera incluso de esta ayuda, se mantiene a voluntad: de las diez personas que trabajan allí, de las donantes y del municipio, del que cada quince días reciben comida. “Nosotros brindábamos en nuestro espacio merienda y cena de lunes a viernes, y hacíamos apoyos escolares y actividades para los jóvenes. Eso se redujo a mantener solamente talleres, actividades y la olla tres veces a la semana, lunes, martes y miércoles. Priorizamos hacer la olla esos tres días nada más, y tuvimos que dar de baja dos días a la semana y la merienda”, explica. “Hay veces en que no llegamos con el gas, que es un gasto enorme. Pero bueno, si no hay, en el caso de que no hubiese alguna cuestión, preferimos suspender antes de bajarle la calidad a la comida”.

María Monges, fundadora del comedor Vivan los sueños felices. | Crédito: Gentileza

Al comedor de Rosemary Chuquimia Alcón, en Villa Soldati, ya no llegan alimentos desde Nación. “Está más difícil cada vez. Junto moneda a moneda y tengo deudas por este tema”. Allí las voluntarias preparan 200 raciones diarias. Con lo que recibían del Gobierno hasta 2023 (no asistencia financiera, pero sí alimentos secos) “completábamos lo que nos faltaba”, cuenta a PERFIL. En su caso lo que más cuesta pagar es el gas, un servicio que subió, de acuerdo con el último reporte del Observatorio de tarifas y subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, un 1.391% desde diciembre de 2023.

Pese a la caída en las donaciones, agrega, “tratamos de mantener todo esto a base de colaboración voluntaria, porque nadie cobra ni un peso”. Lo que reciben como comedor asistido proviene de la Ciudad de Buenos Aires, que también ha mermado, afirma. “Ya tengo una deuda con el almacén, porque mi comedor es muy chiquito y tengo que pagar almacén, me cobra muy barato, pero aun así es un costo”. Como en muchos otros de estos espacios, allí también hay listas de espera. De acuerdo con un relevamiento de la Universidad Di Tella, la pobreza trepó al 32,6% al 30 de septiembre, un repunte de más de un punto porcentual con relación al dato que la misma fuente tomó en agosto (31,3%).

El comedor de Rosemary prepara 200 raciones diarias. | Crédito: Gentileza

“Nosotros recibimos la ayuda de Nación durante aproximadamente once años, hasta que llegó el actual presidente. Eran 18.000 kilos mensuales, que servían para sostener a 1.800 familias. Pero hoy solamente nos manda la provincia de Buenos Aires unos 7.000 kilos mensuales. Teníamos treinta comedores y ahora cinco”, agrega el pastor Luis, de la ONG Sal de la Tierra. “Los comedores se sostienen con alimentos secos que nos da la provincia, y las verduras, la carne y las cosas frescas la ONG las mantiene con la venta de tortillas y tortas a la parrilla”. Para eso también hay un grupo de voluntarios que las comercializa y se queda con parte de las ganancias.

Hasta 2023 la organización, que sigue funcionando, recibía alimentos secos, agua mineral e incluso ropa. “Hoy la provincia está muy limitada porque se hizo cargo de todo y el resto lo dejamos de recibir”.

La ONG Sal de la Tierra dejó de recibir los 18.000 kilos de comida de Nación. | Crédito: Gentileza

En Chaco, Graciela Achabal atiende a 80 familias, entre las que hay 240 niñas, niños y adolescentes. Si bien nunca recibió ayuda de Nación, experimenta también un aumento de la demanda y una reducción en la capacidad de las personas para donar. “Para solventar los gastos este año hicimos ferias: cada familia nos entrega ropa para vender”, asegura a PERFIL. “Está difícil todo, siempre aparecen familias nuevas a buscar comida. Pero tenemos que decir que no, para asegurar el plato de comida de las familias que vienen día a día”.

El trabajo se sostiene con aportes del municipio, pero sobre todo de once voluntarias, con el que además lograron inaugurar una escuela primaria para adultos. En tiempos difíciles no pierden las esperanzas de poder ampliar su espacio, una obra que por falta de recursos se frenó en 2025. “Seguimos apostando a la solidaridad y a que todo se va acomodar”, concluye.

El comedor de Graciela Achabal prepara comida para 240 niños y adolescentes. | Crédito: Gentileza.

Una política que alcanza a 3.412 comedores

En 2025 el Gobierno eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom), creado por el antiguo Ministerio de Desarrollo Social para validar la existencia de comedores y merenderos comunitarios, y lo reemplazó por relevamientos presenciales. Por eso es difícil saber cuántos comedores comunitarios existen, aunque en el registro de los convenios sellados con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia figuran un total de 3.412. El número abarca dos programas: Abordaje Comunitario y Alimentar Comunidad. El segundo consiste en la entrega de un subsidio no reintegrable “sujeto a rendición de cuentas a través de un medio de pago (tarjeta física y/o virtual) emitida a nombre del responsable de la administración de los fondos designado por la entidad requirente”, describe el documento oficial. Dentro de este programa, de acuerdo con el reporte de 2025 que no fue actualizado en 2026, se destinan $ 763 para cada almuerzo o cena, y $ 383 por desayuno o merienda.

El informe de Capital Humano de 2025 publicó los montos asignados por comedor por parte de los distintos programas. | Crédito: Captura de pantalla.

PERFIL intentó comunicarse con fuentes de la cartera para consultar si esto seguía vigente, pero, hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.