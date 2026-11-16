Cuánto gana un empleado que trabaja en McDonalds, Burger King, Mostaza o Wendy's en noviembre del 2026

Los trabajadores de cadenas de comidas rápidas como McDonald's, Burger King, Mostaza o Wendy's perciben en noviembre de 2026 sus haberes bajo la escala oficial de la Rama Servicios Rápidos del Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/2000. La planilla fue difundida por la Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros (FSTPSRCPHYA).

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A diferencia de los tramos comprendidos entre julio y octubre, la grilla salarial correspondiente a noviembre de 2026 ya no contiene sumas no remunerativas separadas e integra todos los montos directamente dentro del salario básico mensual y del valor hora. El listado abarca desde los aprendices menores de edad hasta los maestros especializados y encargados.

Empleados locales comida rápida

Respecto de las fechas de acreditación de los sueldos, el Artículo 13 del Convenio Colectivo de Trabajo establece plazos estrictos para las empresas del sector. Según la normativa, el pago al personal mensualizado debe efectuarse dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes siguiente al de la prestación del servicio.

Para el caso del personal que reviste bajo la modalidad jornalizada, el mismo Artículo 13 dispone que el pago debe realizarse dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la finalización de cada período de liquidación. La norma aclara que dichos períodos de pago no pueden ser nunca superiores a una quincena.

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Listado completo de haberes por categoría para noviembre

La escala salarial vigente desde noviembre de 2026 determina los siguientes importes básicos mensuales y valores por hora para cada puesto laboral de la actividad:

- Maestro Pastelero (1), Maestro Heladero (6), Cocinero (11) y Maestro Pizzero (7): básico mensual de $2.001.233 y valor hora de $10.537,82.

- Encargado (26): básico mensual de $1.784.492 y valor hora de $9.393,97.

- Líder B (32): básico mensual de $1.739.734 y valor hora de $9.156,64.

- Dependiente de Salón (14): básico mensual de $1.706.632 y valor hora de $8.980,26.

- Maestro Facturero (5), Oficial Pastelero (2) y Rotisero Fiambrero (8): básico mensual de $1.609.294 y valor hora de $8.468,02.

- Líder A (31): básico mensual de $1.497.447 y valor hora de $7.881,43.

- Oficial de Mantenimiento (24), Líder de Mantenimiento (33), Minutero (12) y Parrillero (13): básico mensual de $1.408.060 y valor hora de $7.410,81.

- Cajero (16) y Postrero (4): básico mensual de $1.390.172 y valor hora de $7.312,91.

- Sandwichero (10), Empleado Administrativo (22) y Dependiente de Mostrador (15): básico mensual de $1.338.361 y valor hora de $7.044,81.

- Ayudante de Mantenimiento (25) y Empanadero (9): básico mensual de $1.337.237 y valor hora de $7.043,90.

- Empleado B (30): básico mensual de $1.314.499 y valor hora de $6.919,91.

- Ayudante Pastelero (3), Dependiente Helados (18), Cafetero (19) y Auxiliar Administrativo (23): básico mensual de $1.283.991 y valor hora de $6.758,46.

- Empleado A (29): básico mensual de $1.262.292 y valor hora de $6.643,48.

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- Sereno (20), Lavacopas (17) y Peón Limpieza, Carga y Descarga (21): básico mensual de $1.249.617 y valor hora de $6.581,19.

- Empleado Principiante (28): básico mensual de $1.190.440 y valor hora de $6.268,16.

- Aprendiz Menor de Dieciocho Años (27): básico mensual de $1.070.813 y valor hora de $5.637,50.

Adicionales por presentismo, antigüedad, nocturnidad y zona fría

Junto con la escala básica, el convenio contempla suplementos que incrementan el ingreso final. El Artículo 50 fija un premio a la concurrencia efectiva del 14% sobre la remuneración nominal bruta mensual para quienes asistan todos los días laborales asignados, admitiendo únicamente las ausencias por licencia anual ordinaria.

En tanto, el Artículo 51 otorga un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado en la empresa, pagadero desde que el empleado cumple dos años y calculado sobre el básico de su categoría. Por su parte, el Artículo 54 establece un recargo de $736,33 por cada hora trabajada en jornada nocturna entre las 21 y las 6 horas.

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Para los establecimientos situados en Río Negro y Neuquén, el Artículo 55 dispone un adicional por zona fría de $144.657,67 mensuales o de $760,76 por hora para el personal jornalizado o con jornadas reducidas. En Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, dicho adicional equivale al 40% sobre el salario básico.

Por último, el Artículo 62 determina que el Día del Gremio se celebra el 12 de enero o el lunes siguiente si cae viernes, sábado o domingo, rigiendo como feriado nacional con aviso previo de siete días para ausentarse. El Artículo 63 fija que el trabajo en feriados nacionales se abona con un recargo de una vez y media la remuneración normal.

GZ / lr