De cuánto es el salario de los camioneros en noviembre: básicos y adicionales por categoría

El Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires oficializó la planilla con los valores salariales que rigen desde el 1° de noviembre de 2026. Las grillas forman parte del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89.

Escala salarial de la Policía Federal Argentina en noviembre: la grilla completa tras la última actualización

El esquema contempla las remuneraciones del personal operativo, de transporte de clearing y correo privado, transporte de caudales, taller, mantenimiento y administración. A continuación, se detallan los salarios básicos mensuales de cada categoría:

Personal Operativo

- Conductores de Primera Categoría: $1.145.293,94

- Conductores de Segunda Categoría: $1.124.884,37

- Conductores de Tercera Categoría: $1.104.454,13

- Grúa hasta 10 T y autoelevadores: $1.165.712,09

- Grúa más de 10 y hasta 20 T: $1.282.283,30

- Grúa más de 20 y hasta 35 T: $1.333.574,63

- Grúa más de 35 y hasta 45 T: $1.386.917,62

- Grúa más de 45 y hasta 55 T: $1.442.394,32

- Grúa más de 55 y hasta 70 T: $1.514.514,04

- Grúa más de 70 y hasta 90 T: $1.590.239,74

- Grúa más de 90 y hasta 110 T: $1.669.751,73

- Grúa más de 110 y hasta 140 T: $1.753.239,32

- Grúa más de 140 y hasta 170 T: $1.840.901,29

- Grúa más de 170 y hasta 300 T: $1.932.946,35

Salarios: qué puede comprar hoy un trabajador y cómo cambió el poder adquisitivo desde 2014

- Grúa más de 300 T: $2.087.582,06

- Encargado: $1.076.414,67

- Recibidor y/o Clasificador de guías: $1.066.147,31

- Embaladores, Peones especializados de mudanza y/o reparto: $1.056.089,89

- Recolectores de residuos y limpieza: $1.056.089,89

- Peones: $1.046.010,72

- Peones generales de Barrido y Limpieza: $1.046.010,72

- Ayudantes mayores de 18 años: $1.025.964,11

Personal Operativo del Transporte de Clearing, Carga Postal y Correo Privado

- Operador de Servicios: $1.218.638,08

- Distribuidor domiciliario: $1.109.196,32

- Auxiliar Operativo de 1ª: $1.141.813,02

- Auxiliar Operativo de 2ª: $1.086.714,63

Personal Operativo del Transporte de Caudales

- Chofer de camión blindado: $1.231.336,29

- Chofer con firma: $1.322.426,73

- Custodio de unidad blindada: $1.067.557,66

- Auxiliar Operativo de 1ª: $1.573.830,11

- Auxiliar Operativo de 2ª: $1.096.315,11

Personal de Taller y/o Mantenimiento

- Oficial de Primera: $1.275.548,00

- Oficial completo de taller: $1.209.461,01

- Oficial: $1.149.885,27

- Medio Oficial: $1.086.251,19

- Oficial Gomero: $1.149.885,27

- Medio Oficial gomero: $1.086.251,19

- Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller: $1.086.251,19

Sueldos de los mecánicos para octubre del 2026: la grilla completa con básicos y sumas no remunerativas

Personal Administrativo

- Administrativo de Primera Categoría: $1.139.719,16

- Administrativo de Segunda Categoría: $1.096.315,11

- Administrativo de Tercera Categoría: $1.056.089,89

- Administrativo de Cuarta Categoría: $1.035.996,98

- Maestranza y/o serenos: $1.035.996,98

Adicionales por antigüedad, viáticos y suplementos de convenio

El convenio colectivo establece un adicional del 1% por cada año de antigüedad calculado sobre la totalidad de los rubros remunerativos. Además, los choferes de primera categoría destinados a unidades Bitrenes perciben un adicional mensual de $740.088,94. Por cada día de vacaciones gozadas, se abona un adicional fijo de $26.753,19.

Sueldos en las Fuerzas Armadas, Seguridad y el IOSFA: el cuadro de asignaciones para el mes de octubre

En cuanto a los viáticos para el personal de corta distancia y locales en zona general, la comida por cada día efectivamente trabajado se fijó en $17.524,83, el adicional especial en $8.793,93 y la pernoctada en $20.411,56 por día y persona. Para el personal de larga distancia, el viático por kilometraje recorrido se ubicó en $91,62549 por kilómetro, la permanencia fuera de residencia habitual en $61.847,64 por día y persona, y el cruce de frontera en $42.592,11 por cruce.

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