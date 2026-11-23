Si la economía argentina hubiera crecido al ritmo del promedio mundial, hoy su PIB per cápita sería casi un 70% más alto. Así lo estima un informe de Fundar sobre crecimiento económico de largo plazo, que ubica al país entre los que menos crecieron en el mundo desde mediados de los años 70. Aun así, su ingreso por habitante sigue siendo mayor al promedio mundial.

Según los datos presentados por el informe, entre 1975 y 2025, el PIB per cápita argentino creció un 34% en total, equivalente a una tasa anual del 0,58%, menos de la mitad del promedio mundial. Durante ese mismo período, el mundo creció a una tasa del 1,6% anual, con China a la cabeza, que multiplicó su PIB per cápita por 40. El desempeño argentino solo estuvo por encima del África subsahariana, donde el crecimiento fue prácticamente nulo (0,2% anual).

En los últimos dos siglos, el crecimiento per cápita de Argentina fue inferior a la media mundial | Crédito: Argendata, Fundar.

A la velocidad de las últimas cinco décadas, a la Argentina le tomaría unos 120 años duplicar su ingreso por habitante, algo que al mundo le lleva poco más de 40. Si el país hubiera seguido el ritmo global, el PIB per cápita, que en 2025 fue de US$ 27.847 (medido en paridad de poder adquisitivo), rondaría hoy los US$ 46.000.

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Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, nuestro país mostró un crecimiento económico notable. Si bien buena parte de esa expansión estuvo impulsada por las grandes olas inmigratorias (entre 1820 y 1975, la población se multiplicó por 32, frente a 2,3 veces en el mundo), el informe muestra que el PIB per cápita también creció por encima del promedio.

La segunda mitad del siglo, en cambio, mostró un crecimiento económico mucho más tímido. Es más, desde el inicio de la última dictadura militar, la Argentina experimentó solo dos períodos de fuerte crecimiento del PIB. El primero, durante los primeros años del menemismo (1991-1998), y el segundo, en los años de la posconvertibilidad (2003-2011). De todas formas, ninguna de esas etapas logró sostenerse en el tiempo. La última, derivó en un prolongado período de estancamiento del que todavía no logramos salir.

Peor que nuestros vecinos

Según indica el informe, la Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos con un PIB per cápita menor al de 2011. En 2025, el indicador fue un 6% inferior al de catorce años atrás, cuando registró su pico más alto. Brasil y México, por su parte, tuvieron un crecimiento moderado, con subas del 7,5% y el 7%, respectivamente. Perú, Colombia, Costa Rica y República Dominicana aumentaron su PIB per cápita más de un 20% en el mismo período.

No es algo nuevo: desde 1975, la Argentina viene creciendo por debajo del promedio latinoamericano. Según el análisis de Fundar, parte de ese rezago se explica por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y los cambios en el comercio internacional. La apertura económica, junto al avance de Asia como proveedor mundial de manufacturas, puso en jaque a las industrias locales que hasta entonces habían crecido al amparo de un mercado más protegido.

Argentina llegó a explicar el 25% del PIB latinoamericano a mediados del siglo XX, pero hoy explica alrededor del 10% | Crédito: Argendata, Fundar.

En ese escenario, países como la Argentina, Brasil y México tuvieron dificultades para competir con la producción asiática. La crisis de deuda de los años 80 profundizó ese proceso y contribuyó a una pérdida de capacidad industrial que no logró revertirse en las décadas siguientes. A esto se sumaron los desequilibrios macroeconómicos que atravesó el país, entre ellos una inflación que se mantuvo por encima del promedio mundial durante casi todo el período.

El rezago también se refleja en los indicadores más recientes. El fin del superciclo de los commodities afectó el crecimiento de la región y, entre 2011 y 2025, América Latina aumentó su PIB per cápita apenas un 5%, frente al 19% del promedio mundial. En la Argentina, la brecha con las economías desarrolladas se amplió todavía más: mientras que en 2011 el PIB per cápita equivalía al 62% del promedio de la OCDE, en 2025 representó apenas el 51%.

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Las diferencias dentro del país

Aunque las trayectorias económicas de las provincias fueron disímiles, el análisis de Fundar identifica una tendencia de convergencia en los últimos 130 años: las jurisdicciones que partían de niveles más bajos de PIB per cápita crecieron, en general, por encima del promedio nacional. Neuquén, Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y La Rioja, por ejemplo, más que cuadruplicaron su ingreso por habitante desde 1895, mientras que el promedio del país se triplicó.

La región Pampeana, que concentra históricamente la mayor parte de la actividad económica, pasó de representar el 83,4% del PIB argentino en 1937 al 72,3% en 2024. En paralelo, la Patagonia ganó participación y hoy explica cerca del 10% de la economía nacional, crecimiento ligado a los hidrocarburos, la pesca, el turismo y la generación de energía hidroeléctrica. Neuquén, particularmente, pasó de representar el 0,4% del PIB nacional a principios de los años 50 al 4,4% en la actualidad, impulsada primero por los hidrocarburos convencionales y, más recientemente, por Vaca Muerta.

Santiago del Estero fue la provincia de mayor crecimiento del PIB per cápita en lo que va del siglo XXI | Crédito: Argendata, Fundar.

Sin embargo, el recorrido de otras provincias muestra el riesgo detrás del crecimiento económico sostenido por una sola actividad. Santa Cruz y Chubut, por ejemplo, registraron una contracción sostenida de su PIB per cápita desde 2004, vinculada a la caída de la producción de hidrocarburos en el golfo San Jorge. En esta misma línea, Catamarca experimentó un declive pronunciado tras el cierre de Bajo La Alumbrera en 2018, una explotación que había llegado a representar más del 40% del PIB provincial.

En la provincia de Buenos Aires se observa un deterioro de largo plazo: desde la década de 1970, su PIB per cápita fue, en promedio, un 14% inferior al del resto del país. En este caso, la pérdida de dinamismo convive con el retroceso de la actividad industrial, que tiene un peso central en su estructura productiva.

Por su parte, CABA siguió una trayectoria distinta: la radicación creciente de servicios intensivos en conocimiento y de alta productividad contribuyó a sostener su crecimiento. Así, pasó de tener un PIB per cápita un 39% superior a la media nacional en 1895 a casi triplicarla en la actualidad.