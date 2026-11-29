El 72% de los trabajadores argentinos percibe ingresos inferiores al valor de la Canasta Básica Total (CBT), por lo que tener un empleo ya no garantiza mantenerse por encima de la línea de pobreza. Así lo reveló un informe del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que analizó la situación del mercado laboral durante el segundo trimestre de 2026.

El estudio, titulado “Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada”, tomó como referencia una canasta básica de aproximadamente $1.500.000 para una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños.

La investigación advirtió que la insuficiencia de ingresos atraviesa tanto al empleo informal como al registrado. Entre los asalariados no registrados, el 89% no alcanza a cubrir ese monto. En ese segmento, los ingresos promedio rondan los $762.000 en la construcción, $729.000 en el comercio y $682.000 en los servicios de alojamiento y comidas.

La situación también alcanza a los trabajadores independientes. El 85% de los cuentapropistas de baja calificación percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia de alta calificación el porcentaje llega al 63%.

Incluso dentro del empleo formal se registra una brecha importante: el 59% de los asalariados registrados no logra alcanzar el valor de la canasta básica con sus ingresos laborales. Entre los patrones precarios, la proporción asciende al 61%. El único segmento que consigue superar mayoritariamente ese umbral es el de los patrones formales, donde el 17% queda por debajo.

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El relevamiento también identificó diferencias importantes según la actividad económica. El servicio doméstico encabeza los sectores más afectados, con el 98% de sus trabajadores por debajo de la canasta básica. Le siguen alojamiento y servicios de comidas y construcción, ambos con el 86%; comercio, con el 80%; e industria manufacturera, con el 73%.

Estas actividades concentran el 43,5% de las personas ocupadas en el país. En contraste, sectores como la intermediación financiera, el agro, la minería y la energía registraron un crecimiento del 6,4% entre 2025 y 2026, pero representan apenas el 3,5% del total de trabajadores.

Otro de los puntos centrales del informe es la transformación de la estructura laboral. Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, la cantidad total de personas ocupadas aumentó en 163.731. Sin embargo, durante el mismo período se perdieron 498.645 puestos de trabajo asalariados registrados.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el cuentapropismo de baja calificación, que incorporó 431.698 trabajadores, y por el de alta calificación, con 141.130 nuevos ocupados. También se sumaron 42.061 asalariados informales.

De acuerdo con el relevamiento, el 76% de los nuevos puestos de trabajo generados desde 2023 corresponde a empleos precarios. Como consecuencia, los asalariados formales pasaron a representar el 44% del total de ocupados, la proporción más baja desde que comenzó la serie estadística en 2016.

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Más de 867.000 personas ingresaron a la pobreza

El informe también analizó la evolución de la pobreza a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Durante ese año, alrededor de 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza en los principales aglomerados urbanos, mientras que 2,3 millones lograron salir de esa condición. El saldo fue de 867.000 nuevos pobres.

Las causas vinculadas al mercado laboral explicaron el 80,1% de los ingresos a la pobreza. La pérdida del empleo representó el 37,5% de los casos, mientras que el deterioro de los ingresos de quienes conservaron su puesto explicó otro 40,5%.

Dentro de este último grupo, la caída del salario real por hora representó el 23,1% y la reducción de las jornadas laborales, el 17,4%. En tanto, la disminución de ingresos no laborales, como jubilaciones y asistencia social, explicó el 12,2% de los casos.

CS/HB