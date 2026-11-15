El efecto León XIV acercó al círculo rojo con los gremios ante el temor de un colapso económico y social

Corresponde ahora hacer fructificar cuanto han recibido y mantener vivo aquel propósito de constituir la unión nacional, proclamado en el preámbulo de su Constitución. Que quienes vengan después reciban una patria unida, a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra”. El mensaje de León XIV, en su rol de jefe de Estado, hizo tambalear la grieta política de la Argentina. Ante este exhorto, empresarios y sindicalistas inmediatamente empezaron a explorar la posibilidad de crear una mesa de diálogo, pero sin intervenciones de la política tradicional de por medio para evitar que la iniciativa naufrague ante la inminente llegada del año electoral.

Lo que para algunos iba a ser un acto de solemnidad, destinado a integrar una fecha más en el calendario histórico de la Argentina, se convirtió en un golpe sobre una mesa que estaba atravesada por los debates enquistados de una sociedad que vio partirse familias, amistades y relaciones sociales de toda la vida. La fórmula política de profundizar en los desacuerdos para dividir y reinar quedó cuestionada por un mensaje que apuntó tanto contra la deshumanización de la economía como contra los efectos de la corrupción y la desunión.

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“La verdad, estoy tremendamente impactado y hasta emocionado por la profundidad y la actualidad del mensaje del papa León XIV. Desde una mirada profundamente espiritual, logra abordar con una claridad extraordinaria los grandes desafíos de nuestra sociedad. Un mensaje de una modernidad sorprendente, que invita a reflexionar sobre cómo construir un futuro mejor para todos”, afirmó a PERFIL el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, a minutos de haber escuchado al papa León XIV en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El antecedente del Diálogo Argentino y las dudas sobre la economía real

Horas antes, el Grupo de los Seis (G6), que integra la UIA junto a otras cinco poderosas entidades empresarias de la producción nacional, había lanzado el llamado a una mesa de diálogo nacional. Una inédita convocatoria desde el corazón del círculo rojo, que históricamente rehuyó a esos cónclaves por principios ideológicos. De hecho, cuando alguna de ellas aisladamente asistió en medio de alguna de las tantas crisis económicas, encontró resistencia interna. De eso puede dar fe el expresidente de la UIA e integrante de la familia que controla Aceitera General Deheza (AGD), Miguel Acevedo, cuando participó de la Mesa de Encuentro que promovía el entonces papa Francisco a través de sus principales interlocutores locales.

En la memoria de los hombres y mujeres de negocios y de la dirigencia gremial sobrevuela ahora un antecedente mucho más dramático: el Diálogo Argentino de fines de 2001 y comienzos de 2002. Aquel espacio, armado bajo el paraguas de la Iglesia católica y de las Naciones Unidas en medio del fin de la convertibilidad, funcionó como la última red de contención institucional cuando la crisis política, económica y social ponía en jaque la gobernabilidad.

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Que ese recuerdo vuelva a aparecer hoy en las oficinas más influyentes del país no es casualidad. La reacción responde a que los números oficiales empezaron a abrir fuertes dudas en el mercado y en el propio círculo rojo. Detrás del festejo financiero del Gobierno, en los balances de la economía real pesan la caída sostenida del consumo masivo y el deterioro de los ingresos familiares, dos datos que alimentan la sospecha de que el ajuste no tiene un motor de crecimiento detrás.

El impacto en los salarios y el temor empresarial a la crisis social

En ese clima de desconfianza, las palabras del sumo pontífice aceleraron lo que muchos comentaban en privado. En sus discursos —desde el Palacio Libertad hasta el auditorio de la UCA—, León XIV apuntó directo al problema de los trabajadores formales que no llegan a fin de mes. “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, advirtió el pontífice en uno de los tramos más comentados por los empresarios y dirigentes sindicales que lo escuchaban en primera fila.

El planteo papal chocó de frente con el argumento que suele repetir el presidente Javier Milei, quien meses atrás había desestimado que los argentinos no llegaran a fin de mes con el cálculo de que, si la plata se terminara el día 20, “las calles estarían llenas de cadáveres”. Mientras en la Casa Rosada insisten con esa cuenta para negar el desgaste social, en las cámaras industriales y comerciales ven otra realidad: las familias sobreviven endeudándose con la tarjeta para comprar comida, quemando ahorros mínimos, recortando gastos básicos y pasando a la informalidad. Ese freno en el poder de compra es, justamente, lo que hoy paraliza las fábricas y preocupa en los directorios.

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En el establishment sienten que el modelo proempresas que ensayó La Libertad Avanza los empezó a perjudicar. La acumulación de poder y dinero ya no les alcanza para ocultar los perjuicios de un malestar social que los puede dejar a contramano de un mundo en conflicto y de una región que aceleró sus contradicciones. El temor a una crisis social que los involucre como corresponsables empezó a generar inquietud, aun cuando el mundo de la producción se ubica entre los perdedores iniciales del plan de estabilización. Ya no son solo las formas, sino que ahora desconfían de la finalidad del plan del presidente Javier Milei y de su equipo económico.

Contactos reservados con la CGT y la exclusión de la política partidaria

El diagnóstico que comparten en privado los dueños de las principales empresas del país es directo: ven que el Gobierno no tiene un plan B y que, encerrado en su meta fiscal, subestima la profundidad de la recesión y el daño sobre el entramado productivo. La idea de que el oficialismo avanza sin herramientas de contención frente a un eventual salto cambiario o tensión social es lo que terminó de acercar a los empresarios con los gremios.

En grupos cerrados de WhatsApp y lejos del radar oficial, dirigentes fabriles, banqueros y referentes de la CGT cruzan información todos los días para darle forma a esta mesa reservada. La condición principal entre los participantes es dejar afuera a los políticos partidarios: saben que cualquier foto con dirigentes tradicionales sería usada por el Gobierno para agitar la campaña electoral o por la oposición para sacar ventaja de corto plazo, haciendo caer el armado antes de empezar. Lo que los une en reserva es el temor a que la falta de reacción oficial derive en un conflicto social que arrastre a todos.

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“Es una buena oportunidad para construir un ámbito de diálogo”, sentenció Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales que tiene la Confederación General del Trabajo (CGT). El joven dirigente del Sindicato del Vidrio escuchó el reclamo de León XIV en la UCA para construir una “autoridad moral” de los gremios. “El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, tomando en cuenta las profundas transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo”, sostuvo León XIV.

El desafío de la informalidad laboral y la búsqueda de moderación

Entre las entidades fabriles y la central obrera coinciden en que allí debería haber un plan de acción conjunta. Por un lado, las empresas formales se enfrentan cada vez más en desproporción con la actividad informal, con una competitividad desfasada por el pago de impuestos que casi duplican los costos laborales no salariales, lo que tampoco redunda en una mejora de precios al consumidor de manera directa. Por el otro, los sindicatos de trabajadores ya nuclean a menos representados que los excluidos.

De hecho, en la CGT ya se está pensando en un esquema de representación de la informalidad, como intentaron las organizaciones sociales, para encauzar reclamos no contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que se sabe es que, en las dos orillas, el empleo no registrado que festeja el Gobierno como creación de puestos de trabajo resulta perjudicial para las instituciones, otro punto nodal del pedido papal en su paso por la Argentina.

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Los teléfonos se activaron rápidamente entre los integrantes del mundo del trabajo, tanto de un lado como del otro del mostrador. Tienen la esperanza de que el discurso de unidad nacional empuje a la política electoral a fomentar una plataforma común para esquivar los mensajes de odio y de confrontación permanente. Para algunos es la oportunidad de abandonar el péndulo, aunque reconocen que hoy ese vaivén está en el otro lado del ida y vuelta. Entre quienes impulsan estos contactos aseguran que la tarea es comenzar un camino de punto medio que ensayen los amantes de la moderación, resignando ganancias en el juego del poder y renunciando a revanchismos. Algunos creen que ahí podría estar el verdadero milagro del papa León XIV.