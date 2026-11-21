El consumo masivo registró en octubre su primera variación interanual positiva en lo que va de 2026, con un crecimiento del 0,9% frente al mismo mes del año pasado. El repunte también se reflejó en la comparación mensual, con una suba del 6,2% respecto de septiembre, aunque el avance todavía no alcanza para revertir el retroceso acumulado del año.

Según el relevamiento de la consultora Scentia, las ventas de productos de consumo masivo acumularon una caída del 2,3% entre enero y octubre, en comparación con el mismo período de 2025. El resultado de octubre marca un cambio respecto de la tendencia negativa que predominó durante los meses anteriores, aunque el comportamiento de los distintos canales comerciales mostró diferencias.

Con la compra de Día, De Narváez concreta el sueño de reflotar el negocio familiar

Uno de los principales impulsores de la recuperación fue el comercio electrónico, que registró un crecimiento interanual del 33,2% en octubre. También tuvieron avances los kioscos y almacenes, con una suba del 1,6%, y las farmacias, que aumentaron sus ventas un 3,2%.

El comercio electrónico impulsó la recuperación del consumo masivo

El crecimiento de las ventas online fue uno de los datos más destacados del informe de Scentia. El e-commerce registró un salto del 33,2% interanual en octubre, una variación que lo posicionó como el canal de mayor crecimiento y contribuyó a sostener el resultado general del consumo masivo.

En paralelo, las compras de alimentos aumentaron un 7,5% interanual, mientras que los artículos impulsivos, principalmente golosinas y snacks, mostraron una suba del 16,5%.

Supermercados | Crédito: Cedoc

La evolución de los canales de venta evidenció, además, una recuperación desigual. Mientras el comercio electrónico, las farmacias y los comercios tradicionales de menor escala lograron avances, los supermercados, los autoservicios independientes y los mayoristas continuaron registrando resultados negativos en la comparación con octubre de 2025.

Supermercados y mayoristas siguen sin recuperar las ventas

Los principales canales tradicionales del consumo masivo mantuvieron las caídas interanuales, pese a la mejora registrada en la comparación mensual.

Las ventas en supermercados retrocedieron un 0,3% interanual en octubre, mientras que los autoservicios independientes registraron una baja del 0,4%. El resultado más desfavorable correspondió a los mayoristas, que sufrieron una caída del 6,4% frente al mismo mes de 2025.

Sin embargo, en la comparación con septiembre, todos los canales mostraron mejoras. Los supermercados encabezaron el avance mensual con un crecimiento del 9,5%, mientras que los autoservicios independientes, los mayoristas y el comercio electrónico registraron subas del 8,9%.

La evolución también fue dispar en el acumulado de los primeros diez meses del año. En ese período, únicamente el comercio electrónico y las farmacias lograron sostener variaciones positivas, con aumentos del 35% y del 1,2%, respectivamente.

Por el contrario, los supermercados y los mayoristas acumularon caídas del 3,5% entre enero y octubre, en un escenario en el que el repunte de octubre todavía no logra consolidar una recuperación generalizada del consumo masivo.

LB/AF