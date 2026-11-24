Tras la inactividad del lunes producto del feriado por el día de la Soberanía Nacional, el dólar acelera su tendencia alcista este martes y supera por primera vez los $1.600 en el Banco Nación, en una jornada en la que las cotizaciones volvieron a marcar máximos nominales y el riesgo país supera los 1.100 puntos básicos.

El riesgo país rompe la barrera de los 1100 puntos y alcanza el nivel más alto del año, mientras el dólar supera los $1600

La divisa estadounidense avanza hasta los $1.605 para la venta en la entidad pública. La suba también se traslada al mercado mayorista, donde el tipo de cambio alcanza los $1.602,80 y atraviesa el mismo umbral.

El riesgo país, por su parte, mantiene una fuerte tendencia alcista tras una breve calma en la jornada de ayer debido a un mejor clima internacional. El indicador que elabora JPMorgan acumula una suba de 40% en el mes.

El dólar alcanza un nuevo récord nominal

El dólar toca un nuevo récord nominal

Este martes 24 de noviembre, el dólar minorista alcanza un nuevo récord nominal en el Banco Nación, escala $10 y se consigue por $1.610. En tanto, la cotización mayorista sube hasta los $1.591,50, tras acumular una suba semanal del 2,4%. Se trata del incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio.

El dólar blue, en tanto cotiza a $1.670 para la compra y a $1.690 para la venta. En cuanto a los tipos de cambio financieros, el CCL se dispara 4,8% y cotiza a $1.804 con una brecha de 12% frente al mayorista; mientras que el MEP opera en los $1.699.

Esta alza de las cotizaciones se da luego de un feriado nacional en el que no operó el mercado de cambios. En el último día hábil previo al actual, viernes 20 de noviembre, la rueda cambiaria estuvo marcada por una mayor demanda de divisas y una menor presencia de vendedores. La presión compradora se intensificó durante la segunda mitad de la jornada y llevó al tipo de cambio mayorista hasta su máximo nominal de $1.580.

La presión cambiaria también se reflejó en las cotizaciones paralelas. Al cierre del viernes, el dólar oficial minorista del Banco Nación se ubicó en $1.595 para la venta, mientras que el blue alcanzó los $1.675.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista: el MEP superó los $1.700 y el contado con liquidación (CCL) se acercó a los $1.794. Así, la brecha entre el CCL y el dólar mayorista superó el 13%, uno de los niveles más elevados desde abril de 2025.

En cuanto al tipo de cambio, el real brasileño muestra signos de preocupación. Sergio González, CFA Head de la Oficina de Inversiones de Cohen, menciona que la cotización de real empieza a ser una preocupación. "El dólar subió un 5,1% en Brasil en la semana, hasta 5,95 reales, y la depreciación desde la segunda vuelta de octubre ronda el 16%", destaca.

"Mientras el real cae y el peso se mantiene, la Argentina se encarece en el corto plazo frente a su principal socio comercial. Si la tendencia persiste, presionará sobre el comercio bilateral, la industria que compite con importaciones y, en algún momento, sobre la banda. La estabilidad del peso es hoy una fortaleza; con un real que se sigue debilitando, puede convertirse en un costo de competitividad en ese horizonte", alertó.

El riesgo país no afloja y supera los 1.100 puntos

Los bonos soberanos argentinos en dólares operan con caídas generalizadas este martes, en una jornada marcada por la cautela de los inversores y la persistente volatilidad de los mercados internacionales. Los títulos Globales retroceden hasta un 2% en Wall Street, después de una semana de fuertes pérdidas, e impulsan al riesgo país a su máximo anual por encima de los 1.100 puntos básicos.

Los bonos argentinos bajo legislación extranjera (Globales) muestran pérdidas a lo largo de toda la curva, con los títulos de mayor vencimiento entre los más afectados.

El Global 2029 (GD29) cede 1,3%, mientras que el Global 2030 (GD30) retrocede 1,5%. Por su parte, el Global 2035 (GD35) pierde 1,8% y el Global 2038 (GD38) baja 1,8%. Las mayores caídas se concentran en el tramo largo de la curva: tanto el Global 2041 (GD41) como el Global 2046 (GD46) se hunden 2%.

Mercados Wall Street

De esta forma, el riesgo país borra el leve retroceso de la rueda del lunes (en medio de la euforia en los mercados globales por la restitución del CEO de Nvidia) y escala 7,9% hasta los 1.108 puntos básicos, un nivel no visto desde el 10 de octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas que ganó el oficialismo.

En Nueva York, los ADRs operan con mayoría de bajas liderados por Grupo Supervielle (-1,8%), seguido por YPF (-1,6%) y Grupo Financiero Galicia (-1%).

En tanto, el MSCI Merval en pesos sube 2,7% a los 83.149,00 puntos, mientras que su contraparte en dólares marca un avance de 0,4% a los 45,88 puntos. En el Panel General, las alzas son lideradas por Central Puerto que avanza 7,7%.

Las bolsas del mundo

El mercado estadounidense enfrenta una jornada de toma de ganancias después del fuerte rebote del lunes, cuando el Nasdaq Composite avanzó 6,51%, el S&P 500 ganó 4,73% y el Dow Jones Industrial Average subió 3,01%.

Este martes, el Nasdaq retrocede 1,2%, mientras que los del S&P 500 cede 0,4%. En contraste, el Dow Jones sube 0,4%, según referencias difundidas por Reuters.

A diferencia de lo ocurrido en los futuros estadounidenses, las principales bolsas de Asia-Pacífico cerraron con fuertes ganancias, impulsadas por el repunte tecnológico registrado el lunes en Wall Street. El índice de Taiwán lideró las subas con un avance del 9,04%, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó 6,17% y el Nikkei 225 de Japón aumentó 3,60%.

En los mercados europeos, el escenario es diferente. Las principales bolsas retroceden después de las ganancias registradas durante la jornada anterior, mientras los inversores vuelven a concentrarse en las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

El índice paneuropeo Stoxx 600 cedía alrededor de 0,5%, después de haber avanzado 1,7% el lunes. En tanto, el DAX alemán retrocedía 1%, el CAC 40 francés perdía 0,1% y el FTSE 100 británico bajaba 0,3%.

FN