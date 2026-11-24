El riesgo país argentino vuelve a subir este martes 24 de noviembre y alcanza los 1.108 puntos básicos, en medio de una nueva caída de los bonos soberanos en dólares. Se trata de un nuevo máximo desde el 24 de octubre del año pasado que llegó a 1.081 puntos. En esta rueda el indicador avanzó más de 7% respecto del cierre anterior, cuando se ubicó en 1.035 puntos, según datos de Rava Bursátil de las 10.36 horas.

La presión sobre la deuda argentina coincide con una jornada de mayor cautela en los mercados internacionales, tras el fuerte rebote que protagonizaron las acciones tecnológicas el lunes en Wall Street por el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia.

Estalla el Riesgo País y la economía tiembla: más de 1.000 puntos y el dólar llegó a $ 1.600

El indicador había comenzado la rueda en 1.054 puntos, pero veinte minutos después sumó otras 17 unidades y superó el nivel de 1.070 puntos que había alcanzado el viernes pasado.

El mercado local retomó las operaciones después del feriado del lunes, cuando los activos argentinos habían registrado una recuperación en Nueva York. La mejora duró poco: el cambio de tendencia internacional volvió a golpear a los títulos públicos.

Los bonos argentinos sufren por factores externos y locales

A la menor predisposición de los inversores internacionales a asumir riesgos se suman las dudas sobre la capacidad de la Argentina para recuperar el acceso al crédito externo, el financiamiento de los vencimientos de deuda de 2027 y la incertidumbre política ante las próximas elecciones presidenciales.

El contexto internacional tampoco ayuda. Las expectativas de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar reducen el atractivo de los títulos de deuda de las economías emergentes.

Con un riesgo país de 1.071 puntos básicos, los inversores exigen un rendimiento adicional de 10,71 puntos porcentuales para mantener deuda soberana argentina frente a títulos comparables del Tesoro estadounidense. Ese sobrecosto dificulta la posibilidad de que el Gobierno vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas sostenibles.

El mercado espera un dato que anticiparía una recesión técnica

La nueva caída de los bonos coincide con una jornada importante para la economía local. Este martes, a las 16 horas, el INDEC difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre.

La Argentina, al borde de la recesión técnica: el INDEC publica el dato que confirmaría dos trimestres de caída

Las estimaciones de Equilibra, Analytica y Orlando J. Ferreres & Asociados anticipan una contracción de entre el 1,2% y el 2,6% durante el tercer trimestre. Después de la caída del 0,6% del PBI entre abril y junio, una nueva baja trimestral supondría el ingreso de la Argentina en recesión técnica.

El Tesoro enfrenta vencimientos por $25,4 billones en un escenario de tasas más altas

El Ministerio de Economía dará a conocer este martes el menú de instrumentos para la licitación de deuda del próximo jueves, en la que el Tesoro deberá afrontar vencimientos por $25,4 billones. De ese total, unos $20 billones están en manos del sector privado.

Con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, el equipo económico enfrenta un doble desafío: renovar los compromisos de corto plazo y extender el perfil de vencimientos hacia 2028, más allá de las elecciones presidenciales de 2027. El pasado 17 de noviembre, el Tesoro concretó un canje de letras dólar linked por unos $7 billones.

Sin embargo, tal como detalla Wise Capital, el margen para colocar deuda a largo plazo se redujo considerablemente durante los últimos meses. Entre marzo y julio, el 42% de las colocaciones correspondió a instrumentos de largo plazo, una proporción que cayó al 5% en la primera licitación de noviembre, tras las dificultades para extender vencimientos en agosto y septiembre.

Ante este panorama, los analistas prevén que el Tesoro deberá concentrar su oferta en instrumentos de menor plazo o convalidar tasas de interés más elevadas para incentivar a los inversores privados a renovar sus posiciones.

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