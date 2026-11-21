El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos y llegó a ubicarse por encima de los 1.070 durante la jornada del viernes, su nivel más alto de los últimos doce meses. La suba se produjo en paralelo con una nueva presión sobre el dólar, que llevó al tipo de cambio mayorista a un máximo nominal, en un escenario marcado por la búsqueda de cobertura cambiaria y el adelantamiento de la discusión política de cara a las elecciones de 2027.

Para los economistas consultados por Noticias Argentinas, la escalada no responde a una única causa. La combinación de incertidumbre política, debilidad de la actividad económica, dificultades para acumular reservas y un contexto internacional menos favorable explica buena parte del deterioro de las expectativas. El mercado también sigue de cerca la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos en moneda extranjera que se acumularán el próximo año.

La demanda de dólares para importaciones, turismo, ahorro y cobertura agrega presión sobre la disponibilidad de divisas. En ese contexto, la acumulación de reservas continúa siendo una de las principales preocupaciones de los inversores, especialmente frente a los vencimientos de deuda que deberá afrontar la Argentina durante 2027.

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El dólar y la pérdida de competitividad

El economista Federico Pellegrini puso el foco en la evolución cambiaria y en la diferencia entre Argentina y Brasil. Entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre, el dólar aumentó casi un 17% en Brasil, mientras que en Argentina la suba fue del 2,3%. Esa brecha encareció los productos argentinos frente a los brasileños y complicó la situación de los exportadores y de las empresas que compiten con bienes importados.

“El dólar barato nos está saliendo caro”, sintetizó Pellegrini, quien advirtió que la competitividad de la economía local también está condicionada por la evolución de los socios comerciales. En ese sentido, sostuvo que los ingresos provenientes del sector energético no alcanzan por sí solos para resolver las necesidades de divisas: “No alcanza con los dólares de Vaca Muerta”.

A la presión cambiaria se suma el comportamiento de la actividad económica. El próximo martes, el INDEC difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, un dato que permitirá evaluar si se consolida el escenario de recesión técnica durante el tercer trimestre.

Los últimos números disponibles, correspondientes a agosto, mostraron una caída interanual del 1,7% y una mejora mensual desestacionalizada de apenas 0,1%. La heterogeneidad entre sectores y la falta de una recuperación extendida alimentan las dudas sobre el ritmo de la economía y sus consecuencias políticas.

La incertidumbre electoral se adelanta

El exdirector del Banco Central Carlos Pérez vinculó el estancamiento de la actividad con un aumento del riesgo electoral. Según su análisis, de los dos desafíos que enfrentaba el Gobierno a comienzos de año —reactivar la economía y fortalecer las reservas—, solamente hubo avances parciales en el segundo.

“Difícilmente se pueda, hasta las elecciones, activar la economía, por lo que es muy importante trabajar en garantizar la estabilidad financiera, consiguiendo dólares y evitando que los instrumentos en pesos se dolaricen”, advirtió Pérez.

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La discusión sobre el rumbo político posterior a 2027 también comenzó a reflejarse en los precios de los activos argentinos. El analista Gustavo Neffa sostuvo que los inversores ya incorporan la posibilidad de un cambio de signo político y de un eventual regreso del peronismo al poder. “Eso es lo que descuenta el mercado”, afirmó.

Neffa también señaló que los operadores financieros observan el cambio en las expectativas electorales respecto de la ventaja de diez puntos que, según indicó, tenía Javier Milei a comienzos de año en un eventual escenario de segunda vuelta. Esa preocupación es la que el oficialismo suele denominar “riesgo kuka”, una expresión que sintetiza el temor de algunos inversores a un cambio en la orientación del programa económico.

El contexto internacional también incide sobre el comportamiento de los mercados y el apetito por los activos de mayor riesgo. Sin embargo, para los analistas, la situación argentina no puede explicarse solamente por factores externos: la actividad económica, la incertidumbre electoral y la disponibilidad de dólares tienen un peso propio en la evolución del indicador.

El desafío financiero de 2027

La suba del riesgo país abre interrogantes sobre la capacidad de la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional. Pellegrini advirtió que los 1.000 puntos no necesariamente representan un techo y planteó que una reducción sostenida del indicador requiere fortalecer las reservas netas, conseguir financiamiento y contar con un esquema cambiario que permita generar divisas.

El problema es que, mientras el riesgo país permanezca elevado, refinanciar los vencimientos de deuda será más costoso y el Gobierno tendrá que buscar otras fuentes para conseguir los dólares necesarios. Las proyecciones financieras originales para 2027 contemplaban compras del Tesoro al Banco Central por unos US$ 4.900 millones. Sin embargo, esa necesidad podría trepar hasta los US$ 13.200 millones si continúa restringido el acceso al mercado internacional.

La diferencia refleja la magnitud del desafío que enfrenta el equipo económico. Para Pérez, el esquema financiero diseñado en julio perdió credibilidad y necesita una revisión. “El programa financiero de julio ya no es creíble, por eso la necesidad de su reformulación”, sostuvo.