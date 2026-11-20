El Gobierno de Uruguay busca fortalecer el vínculo turístico con Córdoba y avanzar en una conexión aérea regular que permita unir ambas ciudades durante todo el año. La iniciativa forma parte de un acuerdo de cooperación que apunta a promocionar los destinos, facilitar los viajes y ampliar el intercambio entre ambos territorios.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, explicó los alcances del memorándum de entendimiento firmado con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y Diego Puente. "Tenemos ambos ofertas turísticas complementarias, tratamos de que eso se plasme a través de un acuerdo", sostuvo.

"Con Córdoba tenemos muchas similitudes. Primero, tenemos concentrada la población en una gran ciudad, Córdoba y Montevideo en este caso, de más de un millón y medio de personas. La extensión de la provincia es muy parecida a la extensión de Uruguay. El total de habitantes de la provincia también y además tenemos una idiosincrasia, entiendo yo, muy parecida", señaló el funcionario.

Menoni señaló que uno de los principales objetivos del acuerdo es mejorar los traslados entre ambos destinos. "Una cosa muy importante que nos está faltando es que tenemos que tener una conectividad aérea de forma regular y también apuntamos a trabajar en ese sentido con la agencia Visit Córdoba", afirmó.

La propuesta concreta es "tener un vuelo semanal o con alguna frecuencia semanal todo el año entre Córdoba y Montevideo". El ministro destacó que existe un flujo importante de viajeros que actualmente realizan el trayecto en ómnibus.

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En ese sentido, precisó que Uruguay recibe aproximadamente 85.000 visitantes cordobeses por año. Para incentivar la llegada de nuevas rutas, el país cuenta con "una herramienta que ha sido aprobada por el Parlamento nuestro por unanimidad, que ya está reglamentada, que para la creación de nuevas rutas dispone de lo que nosotros llamamos un cash rebate, de unos 80.000 dólares por ruta creada para la compañía aérea que la cree", detalló.

Y resumió la importancia de acompañar los acuerdos con recursos concretos: "Como decía un gran ministro de Economía nuestro, al cariño hay que ponerle presupuestos. Bueno, tenemos el cariño con Córdoba y nosotros de nuestro lado ya estamos disponiendo de presupuestos".

Promociones y expectativas para la próxima temporada

El acuerdo también contempla acciones de promoción conjunta para atraer turistas internacionales y ampliar las posibilidades de quienes llegan a Sudamérica. Menoni explicó que la intención es que los visitantes no concentren sus viajes en un solo destino, sino que puedan incorporar distintos lugares a sus recorridos.

"Nosotros estamos apuntando, por ejemplo, a todos quienes tengan que venir a Sudamérica en particular, que no encuentren o que no vayan a un solo lugar, sino de abrir la oferta turística para que vayan a más de un lugar", señaló.

En cuanto a las propuestas que pueden compartir Córdoba y Uruguay, mencionó la gastronomía como uno de los puntos de encuentro. "El tema de los quesos, entendemos que ustedes tienen muy buenos vinos, nosotros tambié", indicó.

Además, remarcó que "el turismo es un gran generador de trabajo, primero que nada. Además, el turismo y la llegada de turistas derraman las economías locales", expresó. Por eso, explicó que la estrategia no se limita a promocionar los destinos. "Para que haya trabajo nosotros tenemos que no solo promocionar a nuestro destino, sino tratar de facilitar la llegada de turistas y por eso estamos hablando de conectividad", agregó.

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Sobre las perspectivas para el verano, Menoni se mostró optimista, aunque evitó anticipar cifras definitivas. "Hemos mejorado respecto a Argentina desde marzo a septiembre comparado a 2025 con 2026. Hemos mejorado también respecto a Brasil, Brasil en tanto un país emisor, pero también competidor por argentinos por el turismo receptivo", sostuvo.

Según explicó, esa evolución permite proyectar una temporada favorable, aunque también mencionó factores que podrían influir en el comportamiento de los viajeros. "Eso nos hace ser muy optimistas, esperemos tener cifras por lo menos de la temporada pasada, pero también tenemos la cautela propia de nuestra idiosincrasia uruguaya, sumada también a las inclemencias temporales a propósito de El Niño", señaló.

Destinos uruguayos para conocer

Menoni también invitó a los cordobeses a descubrir propuestas que van más allá de los tradicionales destinos de sol y playa. Explicó que "generalmente vienen a lo que nosotros llamamos el destino de sol y playa, a toda nuestra costa, desde Colonia o un poco más incluso al norte, hasta La Paloma o hasta El Chuy. Ahí nosotros tenemos más de 600 kilómetros de playa", detalló.

Sin embargo, consideró que hay otras experiencias que los turistas podrían incorporar a sus recorridos. "Lo que se están perdiendo es el turismo en entornos rurales y naturales, el turismo cultural", advirtió. "A no más de 30 minutos en auto de cualquiera de los grandes centros de atractores, como puede ser Montevideo o Colonia, Punta del Este, La Paloma, se puede disfrutar en un entorno rural y natural de un buen vino, un buen queso, un buen aceite de oliva, escuchando el trinar de los pájaros", describió.

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También recomendó conocer el norte del país. "Tenemos también turismo de bienestar o turismo Wellness, esencialmente de aguas termales, que yo invito incluso a disfrutar en el verano. Tenemos aguas termales naturales, la temperatura del agua viene de lo profundo de la tierra", explicó.

Finalmente, el ministro destacó otros atributos que distinguen la experiencia turística. "Uruguay te sorprende, y además te diría que la cuenta no se hace solamente económicamente. El valor que nosotros tenemos acá en Uruguay, somos un destino de calma, de libertad, de paz, de seguridad. Vale la pena venir, se van a sorprender", concluyó