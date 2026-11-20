El avance del riesgo país, del dólar y de la brecha cambiaria ocupa los principales títulos de los portales y preocupa a economistas y operadores. Para Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de la Provincia, actual integrante del Banco de Córdoba y de la Fundación Mediterránea, la inquietud tiene un origen más político que financiero.

“Compartimos la preocupación”, dijo en diálogo con Punto a Punto radio (90.7 FM). Según explicó, se esperaba que la incertidumbre apareciera más cerca del proceso electoral, pero se adelantó, y eso genera dudas sobre lo difícil que será recorrer los meses que faltan. Remarcó la necesidad de “recalibrar algunos instrumentos que maneja la política económica”, porque de lo contrario, advirtió, no solo se prolonga una economía estancada, con poco empleo y salarios deprimidos, sino que además el Gobierno no obtendrá rédito político.

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Ante la pregunta sobre el efecto del año electoral, Giordano dijo que esa es “la razón” de la incertidumbre. Según su análisis, hoy se perciben dos caminos: un regreso a las políticas de 2023, con controles cambiarios, inflación, déficit y ruptura de contratos, o un Gobierno con dificultades para entender el problema. Falta, en cambio, una opción que valore lo hecho (el orden macroeconómico, la apertura, la desregulación) pero que incorpore los ajustes pendientes, sobre todo en la política cambiaria y financiera. Si esa alternativa tuviera alguna chance, afirmó, la incertidumbre bajaría: a los agentes económicos “no les importa el nombre”, sino que se mantenga el rumbo sin desorden macroeconómico y se termine “una tarea que está a mitad de camino”.

Qué es distinto esta vez

Giordano reconoció dos diferencias con los programas fallidos del pasado: el equilibrio fiscal, que el Gobierno “impuso, sostuvo y defiende”, y la expansión de las exportaciones, con un nuevo récord. Recordó que las crisis argentinas solían venir por déficit fiscal o por falta de dólares.

Pero aclaró que esos dos logros son condición necesaria y no suficiente. “El meollo de la cuestión”, dijo, es cómo lograr que la gente los perciba como un beneficio directo y no como una promesa que exige paciencia. Y consideró que el Gobierno “no ha sido sensible a esto”: sigue priorizando la baja de la inflación y se quedó sin instrumentos para atender una demanda social que hoy pone el acento en la reactivación y el mercado de trabajo.

A diferencia de 2023, cuando el reclamo era bajar la inflación, ahora “es mucho más la gente que cree que con este nivel de actividad y con este mercado de trabajo no se puede vivir”.

Un círculo vicioso

Consultado por el peso de la confianza, Giordano habló de un “círculo vicioso”. Desde el gran inversor hasta la familia con pequeños ahorros, explicó, todos dudan de que el año próximo se vuelva a los desórdenes, y esa duda lleva a postergar decisiones. Una empresa demora una inversión rentable y viable, y una familia resguarda sus ahorros en lugar de consumir. Esa espera, señaló, ya lleva varios meses y mantiene la actividad “planchada” y el empleo en deterioro, lo que a su vez alimenta las dudas sobre el escenario político de 2027.

Dólares, deuda y riesgo político

Sobre las dudas de los mercados respecto de si habrá dólares para afrontar los vencimientos del año próximo, Giordano consideró que la cuestión “se exagera”. Admitió que no hay holgura, pero señaló que con un sector externo que exporta, cuentas públicas ordenadas y un Gobierno que demostró habilidad para resolver el financiamiento, “no parece imposible”.

Criticó el argumento oficial de acumular reservas para enfrentar una eventual corrida. Dijo que habría que poner más énfasis en evitar que la corrida ocurra, con un mejor clima, más actividad, consumo, inversión y empleo. “En un país con cuentas públicas ordenadas, con balanza comercial positiva, no debería tener este nivel de riesgo país”, afirmó, y concluyó que es “claramente consecuencia de un riesgo político”. También sostuvo que cada error y cada mala priorización del Gobierno contribuyen a ese riesgo.