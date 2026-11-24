El regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia podría haber incrementado en hasta US$15 millones el valor de las inversiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la compañía. La estimación surge de un análisis del Financial Times sobre las declaraciones financieras del mandatario, según informa AFP.

Las acciones del fabricante de chips subieron más de un 30% el lunes 23 de noviembre, después de que la compañía anunciara la reincorporación de su fundador. Nvidia recuperó más de US$900.000 millones de capitalización bursátil en una sola jornada.

Luego de las presiones de Trump, Nvidia repuso a Jensen Huang como presidente y CEO

Trump reconoció que mantuvo conversaciones con el directorio de la empresa para facilitar el regreso de Huang, quien había renunciado el 12 de noviembre tras conocerse sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una persona señalada como presunta espía china.

"He estado hablando con la junta directa e indirectamente", afirmó el presidente estadounidense en declaraciones a la cadena CNBC.

Cuántas acciones de Nvidia tendría Donald Trump

Según los cálculos del Financial Times, Trump podría haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre. El periódico analizó las declaraciones financieras presentadas por el mandatario ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, la última de ellas fechada el 5 de noviembre.

Los documentos no detallan los montos exactos de las operaciones bursátiles, sino que informan rangos. Para calcular la participación máxima del presidente, el periódico tomó el límite superior de cada compra y el inferior de cada venta.

Jensen Huang | Crédito: Cedoc Perfil

Por lo tanto, los US$15 millones representan una estimación máxima del incremento patrimonial y no una ganancia efectivamente realizada mediante la venta de acciones.

Un informe de ABC News había señalado que Trump tenía inversiones en Nvidia por al menos US$12 millones a finales de 2025 y que sus cuentas continuaron registrando operaciones con acciones de la compañía durante los últimos meses.

Piden investigar las inversiones de Trump en Nvidia

Nvidia informó el lunes que había reincorporado a Huang como director ejecutivo después de recibir información del Gobierno estadounidense de que el empresario no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

La intervención de Trump ante el directorio de una compañía en la que tendría intereses financieros motivó un pedido de investigación por parte del senador demócrata por Arizona Ruben Gallego.

"Necesitamos investigar qué posiciones en acciones se establecieron antes del anuncio", escribió el legislador en su cuenta de X.

Las declaraciones financieras disponibles no permiten determinar con exactitud cuántas acciones tenía Trump al momento de la reincorporación de Huang ni cuánto aumentó efectivamente su patrimonio tras la suba bursátil del lunes.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia, entre disculpas y una investigación interna

"Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Voy a ser un mejor director ejecutivo". Jensen Huang regresó el lunes a la sede de Nvidia en Santa Clara, California, horas después de que el consejo de administración anunciara su reincorporación al frente de la compañía. La propia empresa difundió una fotografía de su fundador en las instalaciones a través de su cuenta oficial de X.

En videos que circularon en redes sociales y que AFP no pudo autenticar, Huang aparece ante una multitud de empleados reunidos en el vestíbulo de la empresa, sin su tradicional chaqueta de cuero negra. "Quiero darles las gracias a todos. Siento muchísimo haberles hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves y voy a hacer todo lo posible para estar a la altura", afirmó el empresario, mientras varios trabajadores coreaban su nombre.

Huang había renunciado el 12 de noviembre tras conocerse una relación extramatrimonial con una empresaria china sospechosa de espionaje y de haber eludido las restricciones estadounidenses a la exportación de chips de Nvidia hacia China. Once días después, el directorio resolvió reincorporarlo, tras reiterados pedidos de Donald Trump.

La intervención del presidente estadounidense provocó críticas tanto de legisladores demócratas como de integrantes de su propio espacio político. El regreso de Huang tampoco puso fin a la investigación interna de Nvidia: un grupo de consejeros independientes continúa supervisando las pesquisas sobre el presunto espionaje del que habría sido víctima el empresario.

Fuente AFP / lr