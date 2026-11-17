La yesera Julio Corral concretó el cierre definitivo de su planta en el barrio Padre Stefenelli de General Roca, provincia de Río Negro. El grupo multinacional belga ETEX, propietario de la marca Durlock en la Argentina, despidió a los últimos 12 empleados que quedaban operativos, entre ellos el gerente, y anunció que trasladará la producción.

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Desde la compañía informaron al portal Río Negro que la decisión fue tomada como respuesta a la caída de ventas y a cambios en el mercado de la construcción. A partir de ahora, la producción que se realizaba en Roca será concentrada en las instalaciones que el grupo tiene en General Acha, La Pampa, y Malargüe, Mendoza. La primera es la planta de mayor tamaño de Durlock en el país.

La actualidad de la fabrica contrasta con los números actuales de la actividad minera provincial. Los datos del departamento de Producción y Estadísticas de la Secretaría de Minería de Río Negro, durante 2025, la extracción bruta de yeso alcanzó las 466.652 toneladas, un crecimiento del 107,3% respecto de las 225.108 toneladas registradas en 2024.

Fábrica Durlock | Crédito: durlock.com

El proceso de reducción de personal se había extendido durante semanas previas al cierre. Algunas desvinculaciones se concretaron mediante acuerdos individuales con los trabajadores, mientras que las últimas notificaciones consolidaron el fin de la actividad en el predio de Stefenelli.

Más de 120 años de historia que terminaron con el cierre

Los inicios de Compañía Corral se remontan a 1905. Por esos años comenzaron la explotación de yeso en la región. La firma fue impulsada por Julio Corral y se convirtió en una de las industrias pioneras de la Patagonia.

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La actividad minera se desarrolló a partir de yacimientos ubicados al norte de J.J. Gómez, mientras que la planta de procesamiento se instaló en Stefenelli. De esta forma comenzaron las etapas del tratamiento del mineral, desde la trituración y clasificación hasta la molienda y el procesamiento para su utilización en la construcción.

Según detalló el portal Río Negro, la empresa tuvo un papel importante en la actividad productiva de la región. En el 2007, María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la compañía al grupo belga Etex. Desde ese punto, el establecimiento comenzó a operar con alrededor de 60 empleados.

Fábrica Durlock | Crédito: durlock.com

La venta de insumos para la construcción cayó 3,53% en octubre

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, marcó una caída de 3,53% mensual desestacionalizado y una baja de 9% interanual.

Además, en los primeros 10 meses de 2026, las compañías que componen el Grupo Construya, marcaron una merma del 2,3% en el despacho dentro del mercado interno al momento de comparar con el periodo de enero a octubre del 2025

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“Las ventas de insumos disminuyeron en octubre y cumplieron cinco meses de caídas consecutivas, acumulando una caída de 3,6% anual en los primeros diez meses del año”, señalaron en el comunicado de Construya.

Por otra parte, detectaron que “la normalización de las condiciones macroeconómicas y la recuperación del crédito están siendo más lentas que lo que esperábamos meses atrás”. Sin embargo, desde Construya marcaron que las perspectivas a mediano plazo “continúan siendo positivas para la inversión residencial, en la medida que el crecimiento de la superficie autorizada para construir se plasme en obras”.

Dentro del índice que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado, se encuentran los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.

Fábrica Durlock | Crédito: durlock.com

Entre enero a agosto 2026 se perdieron casi 10 mil empresas

Casi no hay excepciones, apenas si Neuquén, con Vaca Muerta, se salva del aplazo y el color rojo: el resto del país solo cuenta cierres de empresas, y el nuevo informe de la Secretaría de Riesgos del Trabajo, en su informe sobre agosto, contó que en ese mes otras 139 empresas de todo tamaño debieron cerrar sus puertas, y eso lleva el saldo de los primeros 8 meses de 2026 al cierre de 9.821 compañías.

La SRT no evalúa consumos ni actividades industriales, se limita a hacer cuentas entre quienes se suman al mercado laboral formal, y quienes salen del universo de trabajo registrado. Así cuenta los seguros que debe emitir por los riesgos inherentes a cada una de las distintas actividades que se llevan adelante en todo el país.

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Los datos globales los procesa el CEPA (Centro de Política Económica Argentina), y allí se señala que cuando el gobierno de Javier Milei llegó al poder, el último informe de la SRT de noviembre 2023 precisaba que en todo el país había 512.300 empleadores, se trate e PyMes o grandes compañías. Tres años después, esas seis cifras bajaron a 479.900, una caída brutal de más 32.400 empresas.





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