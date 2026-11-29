En un año que se anticipa desafiante, el camino aparece allanado para que el Gobierno de Javier Milei reciba luz verde de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En los primeros días de diciembre, el Directorio se reunirá para aprobar la tercera revisión del acuerdo con la Argentina. El encuentro destrabará un giro de USD 800 millones, pero la atención estará puesta en la letra chica del staff report que difundirá el equipo técnico. Ese documento fijará las pautas para un 2027 marcado por el calendario electoral y una cuenta negativa entre vencimientos y desembolsos.

Fuentes con vínculo permanente con el organismo aseguraron a PERFIL que, más allá de las objeciones técnicas que puedan surgir en el monitoreo trimestral, el FMI concederá los waivers (perdones) necesarios para evitar sobresaltos financieros antes de los comicios.

El respaldo geopolítico explica esa flexibilidad. Con Estados Unidos como principal accionista y titular de la cuota más grande del organismo, la sintonía entre Donald Trump y Javier Milei funciona como un escudo para el programa argentino. Un exintegrante del Fondo confió a este medio que mientras el mandatario estadounidense permanezca en la Casa Blanca cualquier desliz será perdonado, y advirtió que nunca antes había visto a la institución tan dócil frente a los intereses de su socio mayoritario.

Otros interlocutores habituales del organismo multilateral coincidieron en que habrá aprobación permanente para los desembolsos, aunque aclararon que el equipo técnico no abandonará sus reclamos históricos: reformas estructurales, consistencia fiscal y una mayor liberalización del mercado cambiario.

El Gobierno reforzó la intervención en el mercado para contener al dólar

En diálogo con PERFIL, el exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, proyectó un escenario de mayor flexibilidad por parte del organismo. “Mi impresión es que con los logros fiscales y de balanza de pagos de 2025, el programa será algo menos duro”, analizó. Y agregó: “De todos modos no será demasiado exigente y podrá dar waivers, siempre que los desvíos sean pequeños o justificados”.

Esa hoja de ruta ya había quedado delineada en julio, cuando la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitó el país. En aquella oportunidad, la funcionaria dejó un mensaje entrelíneas sobre la continuidad política del proyecto libertario. “El pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país?”, lanzó Georgieva a modo de arenga. En paralelo, marcó dos prioridades concretas: la necesidad de que el Banco Central sostenga la compra de reservas y la urgencia de que la recuperación económica alcance a los sectores rezagados, más allá del dinamismo del agro, la energía y la minería.

Las dos exigencias técnicas para 2027

Con la mirada puesta en el próximo año, el staff técnico concentra sus pedidos en dos frentes específicos. El primero apunta a la política monetaria. Según pudo saber este medio, los técnicos del organismo sugieren flexibilizar en general la estrategia de astringencia monetaria que sostiene el Banco Central conducido por Santiago Bausili.

El objetivo detrás de esa recomendación es bajar el costo del dinero para recomponer el crédito de cara a las elecciones. En Washington siguen de cerca el aumento de la morosidad y el nivel de las tasas de interés, que en términos reales bloquean el financiamiento para las pymes y las empresas locales que no tienen acceso al crédito en dólares. En esa misma línea, Loser anticipó el reclamo del organismo: “Creo que se pedirá que la política monetaria se flexibilice un poco a fin de promover el crédito y así, la actividad”.

La preocupación del organismo se conecta con el clima social. La confirmación de que la actividad económica entró en recesión durante el tercer trimestre es una alarma más que ya estaba prendida, ya que en la entidad interpretan que el deterioro de la economía de bolsillo representa el principal riesgo electoral para la administración libertaria.

El segundo reclamo es el pedido clásico del organismo: avanzar hacia un dólar libre. En sus últimos staff reports, el FMI validó el esquema de flotación dentro de las bandas cambiarias, pero especialistas que siguen de cerca las negociaciones señalaron que la meta de los técnicos es una liberación progresiva. En el Palacio de Hacienda, en tanto, ya se analizan mecanismos para flexibilizar el tipo de cambio sin poner en riesgo el principal activo político y económico del Gobierno frente a las urnas: el proceso de desinflación, señalaron fuentes que tuvieron conversaciones con el equipo económico en las últimas semanas.

En la deuda fuera de los bancos, la morosidad llegó al 30% y duplicó a la del sistema financiero

Respecto del frente cambiario, Loser evaluó que el organismo “buscaba un movimiento del tipo de cambio” y que “por distintas razones esto se ha dado, por lo menos para satisfacer al FMI por ahora”. No obstante, remarcó que la entidad “querrá que acumulen más reservas” y consideró que “con el equilibrio fiscal y el tipo de cambio esto podría lograrse”.

Mientras tanto, los técnicos del Fondo monitorean al detalle la intervención oficial. Si bien el Gobierno no quebró la regla acordada de no operar con divisas dentro de las bandas, en Washington tomaron nota de las recientes ventas de títulos dollar linked y de la participación en contratos de dólar futuro utilizadas en las últimas semanas para contener la demanda de cobertura cambiaria, en medio de una escalada del riesgo país y, sobre todo, de una brecha cambiaria que vuelve a ser protagonista en torno al 12%.

La cuenta de 2027: vencimientos por USD 7.700 millones

Más allá de la sintonía política, el principal desafío del año electoral será la cuenta financiera con el FMI, que arrojará un saldo fuertemente negativo para la Argentina: el país deberá afrontar vencimientos por USD 7.700 millones, mientras que los desembolsos previstos por el organismo totalizarán apenas USD 1.700 millones. El faltante neto rondará los USD 6.000 millones. El salto en las obligaciones responde a que, a partir del próximo año, comenzarán a operar los pagos de capital, que se sumarán a los vencimientos de intereses.

Sobre esa ecuación financiera que deberá administrar el equipo económico en pleno calendario electoral, Loser sintetizó el escenario: “Con desembolsos pequeños hay menos en juego, aunque hay pagos importantes”.