La dificultad para cumplir con las obligaciones financieras también se profundiza fuera del sistema bancario. Los préstamos otorgados por fintech, tarjetas no bancarias, comercios, cooperativas y mutuales registraron un nuevo deterioro en sus niveles de cumplimiento. La irregularidad de la cartera de los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) llegó al 30% en julio de 2026, según el último informe del Banco Central (BCRA), y se mantuvo en ese nivel en agosto.

En julio de 2025, la irregularidad representaba el 16,4% de la cartera; para enero de este año había trepado al 24,7% y seis meses después alcanzó el 30%. En términos interanuales, la irregularidad aumentó 13,6 puntos porcentuales: 8,3 puntos durante el segundo semestre de 2025 y otros 5,3 en la primera mitad de 2026. Aunque el ritmo de deterioro se moderó, la mora siguió en ascenso y no mostró señales de revertir la tendencia.

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Vale aclarar, sin embargo, que el indicador mide qué proporción del dinero prestado acumula atrasos superiores a los 90 días, por lo que no equivale al porcentaje de clientes que dejaron de pagar. En términos de montos, sobre una cartera total de $15,8 billones en julio, ese nivel de irregularidad equivale a alrededor de $4,7 billones en situación de incumplimiento.

La comparación con el sistema financiero tradicional permite dimensionar la diferencia. Mientras que la mora de los PNFC llegó al 30%, la irregularidad de los créditos a las familias otorgados por bancos y compañías financieras se ubicó en 12,9% en julio. En ambos casos el indicador aumentó desde enero, aunque con distinta magnitud: 5,3 puntos en los PNFC y 2,3 puntos en las entidades financieras, donde había partido de 10,6%.

La distancia también se observa entre quienes combinan ambas fuentes de crédito. La irregularidad de los préstamos de las entidades financieras a clientes que también operan con proveedores no financieros llegó a 17,8% en julio. En un año aumentó 9,2 puntos porcentuales, por encima de los 7,3 puntos que avanzó para el conjunto de las familias con crédito bancario.

Qué deudas concentran los mayores atrasos

El deterioro no fue homogéneo entre los distintos tipos de financiamiento. Dentro de la cartera de los PNFC, los préstamos personales presentaron los mayores niveles de irregularidad, con un 36,3% en julio, frente al 22,6% de las asistencias por tarjetas de crédito. En ambos casos, el indicador venía aumentando desde enero, cuando se ubicaba en 31,3% y 18,2%, respectivamente.

La situación también varía según quién otorga el financiamiento. El grupo denominado Resto, que reúne a empresas dedicadas regularmente a prestar dinero y que no encuadran en las otras categorías del informe, registró la mayor irregularidad, con un 55,6% de su cartera. Le siguieron las firmas de venta de electrodomésticos, con 51,3%, y las fintech, con 29,6%. Las otras emisoras de tarjetas de crédito alcanzaron el 24,9%.

| Crédito: Informe de Proveedores No Financieros de Crédito del BCRA

Todos los grupos registraron aumentos respecto de enero. El mayor salto correspondió a las empresas de venta de electrodomésticos, cuya irregularidad avanzó 9,4 puntos porcentuales en seis meses. En las fintech, en tanto, la suba fue de 3,7 puntos. El avance de los incumplimientos se produjo en paralelo a un menor dinamismo del crédito. La cartera total de los PNFC alcanzó los $15,8 billones en julio y permaneció estable en términos reales durante el semestre. Los préstamos personales crecieron 2% real, mientras que los saldos financiados mediante tarjetas retrocedieron 3%.

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El costo de financiarse fuera de los bancos

Las diferencias en los niveles de mora conviven con condiciones de financiamiento distintas. En julio, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales otorgados por los Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC) alcanzó el 139%, frente al 65% de las entidades financieras. La de los OPNFC bajó cinco puntos porcentuales desde enero, cuando era de 144%, pero la brecha con los bancos sigue rondando los 73 puntos.

La evolución de la deuda también pone el foco en quiénes utilizan estas alternativas de financiamiento. En julio, 12,8 millones de personas tenían créditos con proveedores no financieros, un 6% más que en enero y un 13% por encima del registro de un año atrás. De ese total, 5,5 millones no registraban préstamos con entidades financieras. Es decir, el 43% de los deudores de los PNFC recurría exclusivamente a este tipo de proveedores. El dato muestra que el mercado no bancario cumple un papel relevante entre personas que no acceden al financiamiento tradicional, ya sea por sus condiciones de ingresos, su situación laboral o las dificultades para cumplir con los requisitos que suelen exigir los bancos.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las fintech, que llegaron a 7,9 millones de deudores, casi 900.000 más que en enero. En paralelo, el saldo promedio por persona se redujo 6% en términos reales, hasta ubicarse en $1,1 millones. Así, mientras el volumen total de crédito no bancario dejó de crecer, aumentó la cantidad de personas que dependen de él. Una expansión que convive con tasas más elevadas que las bancarias y una irregularidad que más que duplica la del sistema financiero.

Los préstamos personales de los proveedores no financieros tuvieron una tasa de interés promediode más del doble que la de los bancos y financieras

Cambios en el registro de prestamistas

En paralelo, el Banco Central anunció el jueves 26 de noviembre una modernización del régimen de inscripción en el registro de proveedores no financieros de crédito. Según el comunicado de la entidad, la reforma "busca adecuar el marco regulatorio al crecimiento del crédito y al peso que ganaron estos proveedores, con mayor supervisión, más transparencia y mejor información para proteger a los usuarios".

El principal cambio es el umbral de inscripción. El registro seguirá alcanzando a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra, a los proveedores vinculados a entidades financieras y a las emisoras que otorguen financiaciones no comprendidas en la Ley de Tarjetas de Crédito. Para el resto de los proveedores, incluidas las mutuales y las cooperativas, el piso sube al equivalente en pesos a 7 millones de Unidad de Valor Asquisitivo (UVA) según su último balance anual. Ese umbral no se actualizaba desde 2020.

De acuerdo con el BCRA, con este criterio el registro abarcará más del 95% del volumen de las financiaciones y de las asistencias que los proveedores no financieros informan hoy a la Central de Deudores, sin afectar los índices de morosidad. El objetivo, señaló, es concentrar la supervisión en los operadores de mayor peso.

La norma también incorpora al régimen financiaciones que hasta ahora quedaban afuera por su forma de instrumentación comercial, elimina diferencias regulatorias entre los distintos tipos de proveedores y suma requisitos de información sobre sus accionistas, autoridades y administradores. La inscripción en el registro, que administra la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), pasará a ser obligatoria para quienes cumplan las condiciones.

Los proveedores ya registrados y los que deban incorporarse tendrán 90 días corridos, desde que esté disponible el aplicativo actualizado, para presentar la documentación. El BCRA prevé una implementación gradual, con la transición durante 2027.

CE