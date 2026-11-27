Uber avanzó en la compra de Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa, tras conseguir la adhesión de la mayoría de sus accionistas. El acuerdo representa un paso clave para que la empresa estadounidense tome el control del grupo y amplíe su presencia en el negocio de las entregas de comida a domicilio, incluido el mercado argentino.

Uber quedó a un paso de tomar el control de PedidosYa

Uber alcanzó una participación del 87,13% del capital social de Delivery Hero al finalizar, el 24 de noviembre, el período adicional de aceptación de su oferta pública de adquisición (OPA). El porcentaje superó el mínimo del 50% más una acción que necesitaba para avanzar con la operación, anunciada en julio y valuada en aproximadamente US$14.800 millones, según señaló el diario La Nación.

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De acuerdo con The Benchmark, antes de presentar la propuesta, la compañía estadounidense ya tenía una participación directa del 24,77% en el grupo alemán y una exposición económica adicional del 11,74% mediante instrumentos financieros derivados. A su vez, Prosus, uno de los principales accionistas de Delivery Hero, había comprometido de manera irrevocable su participación del 17%.

La oferta estableció un pago de 41,50 euros en efectivo por cada acción de Delivery Hero. Al descontar las participaciones que Uber ya tenía en la compañía, el valor ajustado de la transacción se ubica en aproximadamente US$13.700 millones.

La operación todavía debe recibir las autorizaciones correspondientes en materia de defensa de la competencia y otras aprobaciones regulatorias. Por ese motivo, el cierre de la transacción está previsto para el segundo semestre de 2027.

“Nos entusiasma ver un apoyo tan sólido por parte de los accionistas de Delivery Hero, lo que refuerza la confianza ya expresada por el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de la empresa”, señaló Dara Khosrowshahi, CEO de Uber. El ejecutivo agregó que una mayor integración entre ambas compañías permitirá generar más valor para los consumidores, los comercios y quienes trabajan a través de sus plataformas.

En cuanto al comportamiento bursátil, las acciones de Uber cerraron este viernes a US$66,78, con una suba del 0,65% respecto del miércoles, cuando habían terminado la jornada a US$66,35. Por su parte, los títulos de Delivery Hero cerraron a 36,97 euros en la Bolsa de Fráncfort, con un alza del 0,14%.

MSC / JMV