El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, la italiana Eni y XRG, por un total de US$ 50.750 millones. Según informó este jueves 26 de noviembre el Ministerio de Economía, se trata de la mayor inversión de la historia argentina.

El desembolso se realizará en etapas. La primera contempla inversiones por US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030, mientras que el monto total se alcanzaría hacia 2050.

Así es Argentina LNG: el megaproyecto de u$s51.000 millones para exportar gas de Vaca Muerta

El proyecto permitirá exportar anualmente 12 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) y líquidos del gas natural, con ingresos por exportaciones estimados en más de US$ 9.000 millones por año.

Qué obras contempla el proyecto de YPF en Vaca Muerta

El desarrollo abarca toda la cadena de producción, desde la extracción del gas no convencional en Vaca Muerta hasta su procesamiento, licuefacción y posterior comercialización en los mercados internacionales.

El plan de inversiones contempla la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, además de dos complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el tratamiento del gas y sus derivados.

Horacio Marín confirmó en el streaming Neura que la firma de Argentina LNG será el 30 de noviembre. | Crédito: Captura

También incluye dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), con una capacidad de producción de seis millones de toneladas anuales de GNL cada una, que estarán ubicadas frente a la costa rionegrina, en el Golfo San Matías.

La licuefacción permite reducir el volumen del gas natural unas 600 veces mediante su enfriamiento, lo que facilita su transporte en buques hacia mercados que no están conectados por gasoductos.

Cuántos puestos de trabajo generará la inversión

De acuerdo con las estimaciones difundidas por el Ministerio de Economía, el proyecto tendrá un impacto sobre el empleo durante las dos etapas de su desarrollo:

• 20.000 puestos de trabajo durante la construcción. • Picos de hasta 40.000 empleos en los momentos de mayor actividad de las obras. • 8.000 empleos directos e indirectos durante la etapa de operación.

La inversión demandará servicios de ingeniería, construcción, transporte, logística y mantenimiento industrial, entre otras actividades vinculadas con la cadena de proveedores del sector hidrocarburífero.

El impacto sobre las exportaciones y el ingreso de dólares

Uno de los principales objetivos de Argentina LNG es ampliar la capacidad exportadora del país y encontrar nuevos mercados para la producción de Vaca Muerta.

Con exportaciones proyectadas por más de US$ 9.000 millones anuales, el complejo podría convertirse en una de las mayores fuentes de generación de divisas del sector energético argentino.

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Sin embargo, ese monto corresponde a ingresos brutos por exportaciones y no implica que la totalidad de esos dólares vaya a ingresar al mercado cambiario local, dadas las condiciones de libre disponibilidad de divisas que contempla el RIGI.

El próximo paso de YPF, Eni y XRG

La aprobación del ingreso al régimen otorga al proyecto acceso a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por 30 años.

El siguiente paso será la firma de la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), prevista para el lunes 30 de noviembre, según anticipó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La aprobación del RIGI y la decisión definitiva de inversión son dos instancias diferentes. Los US$ 50.750 millones corresponden al conjunto de desembolsos proyectados hasta 2050 y no a capitales de ingreso inmediato.

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