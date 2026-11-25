Argentina podría protagonizar un salto histórico en la producción de cobre durante los próximos años, con proyectos que permitirían pasar de una actividad prácticamente inexistente a producir alrededor de 1,5 millones de toneladas anuales. Así lo aseguró Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, donde explicó por qué considera que el cobre tendrá un protagonismo mucho mayor que el litio en el futuro de la minería nacional.

“El cobre va a ser mucho más relevante porque los proyectos son de otra envergadura”, afirmó el empresario. En ese sentido, destacó que Argentina cuenta actualmente con siete proyectos listos para construirse, cuya puesta en marcha podría transformar la escala productiva del sector.

El 70% de las inversiones aprobadas en el RIGI corresponde al cobre

Cacciola puso el foco en el volumen de capital comprometido para el desarrollo de la actividad. Según detalló, de los US$ 45.000 millones en proyectos presentados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se aprobaron aproximadamente US$ 28.000 millones. De ese total, el 70% corresponde al cobre y el resto se distribuye entre litio, oro y plata.

“Nosotros en Argentina, en este momento, tenemos seis proyectos de clase mundial. Son los proyectos que más han abordado el RIGI, de alguna forma, y quedan algunas autorizaciones pendientes”, explicó.

El titular de CAEM señaló que, si se concretan los siete emprendimientos que están en condiciones de avanzar hacia la construcción, el país podría alcanzar una producción cercana a 1,5 millones de toneladas de cobre para 2033-2034. Ese volumen representaría aproximadamente el 20% de la producción chilena, aunque consideró que todavía existiría margen para seguir expandiendo la actividad.

Cuándo comenzarán las exportaciones de cobre argentino

El desarrollo de los proyectos también plantea un interrogante sobre cuándo empezarán a ingresar divisas por las exportaciones. Cacciola aclaró que, en el corto plazo, el principal movimiento estará relacionado con las inversiones necesarias para construir los emprendimientos, mientras que la producción comercial llegará más adelante.

“Los proyectos más cercanos puede ser que ya empiecen a exportar parte en 2029”, sostuvo. También mencionó el caso de San Jorge, en Mendoza, un emprendimiento de menor escala que podría comenzar a generar exportaciones durante la última parte de 2028.

Para los grandes proyectos, en cambio, los plazos serán más extensos. Según explicó, necesitarán atravesar un proceso gradual de incremento de producción, conocido como ramp-up, y recién hacia 2034 o 2035 podrían alcanzar los niveles proyectados.

El litio crece, pero el cobre tendrá mayor impacto exportador

Aunque destacó el potencial del cobre, Cacciola también subrayó la evolución favorable del litio. Recordó que en 2022 Argentina producía 32.000 toneladas de carbonato de litio, con apenas dos proyectos, mientras que para este año se estima una producción de 160.000 toneladas, frente a una capacidad instalada de 200.000.

“Ha venido creciendo sistemáticamente”, señaló, y agregó que existen planes de expansión que permitirán sostener esa tendencia. Sin embargo, marcó una diferencia central entre ambos minerales: el litio seguirá generando divisas, pero el cobre tendrá un impacto exportador mucho mayor cuando sus grandes proyectos estén plenamente operativos.

En cuanto al desempeño general de la minería, el presidente de CAEM indicó que las exportaciones pasaron de US$ 4.000 millones en 2024 a US$ 6.000 millones en 2025, y proyectó que durante 2026 podrían ubicarse entre US$ 9.500 millones y un nivel superior. Actualmente, explicó, esos ingresos provienen principalmente del oro, seguido por el litio y la plata, ya que el cobre todavía no participa de las exportaciones argentinas.

La expectativa de fondo está puesta en la demanda mundial: Cacciola advirtió que para 2035 se espera un déficit de oferta de cobre de gran magnitud, un escenario que podría favorecer la incorporación de Argentina como nuevo productor relevante en el mercado internacional.