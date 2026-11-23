El empleo directo en la minería del litio en el Noroeste argentino pasó de un promedio de 677 puestos en 2013 a uno de 5.500 en el primer semestre de 2026, de acuerdo con un informe de IERAL, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, elaborado sobre la base de datos oficiales del SIACAM. Ese crecimiento, sin embargo, no alcanza para compensar la caída del empleo en la región.

En el último año, la actividad litífera sumó unos 300 puestos de trabajo. Según la Secretaría de Minería de la Nación, pasó de 5.202 en el segundo trimestre de 2025 a 5.499 en el mismo período de 2026. Sin embargo, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las tres provincias que albergan los proyectos (jujuy, Salta y Catamarca) perdieron unos 5.300 empleos privados registrados.

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La cuenta surge del último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con datos a agosto de 2026. Entre agosto del año pasado y este, Salta pasó de 119.500 a 117.400 asalariados privados registrados (–1,8%), Jujuy de 58.600 a 56.600 (–3,3%) y Catamarca de 35.600 a 34.400 (–3,3%). La caída conjunta equivale a casi 18 veces el empleo que sumó el litio en ese mismo período. Si bien el contraste no invalida el crecimiento dentro del sector, relativiza su peso como motor de empleo en una economía marcada por la pérdida de empleo formal.

| Crédito: IERAL de Fundación Mediterránea sobre SIACAM

Según el informe firmado por Alejandra Nazareno, Responsable Regional por Catamarca de IERAL, el empleo directo del litio representa el 5,1% del empleo asalariado privado registrado de Catamarca, el 2,4% del de Jujuy y el 2% del de Salta.

El texto calcula que, si se emplea la metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada puesto directo genera otros 5,44 indirectos e inducidos en proveedores, comercio y servicios. Así, el empleo asociado al litio rondaría los 35.000 puestos de trabajo. Se debe tener en cuenta que se trata de un ejercicio que aplica un coeficiente regional común a las tres provincias, sin reflejar las diferencias en sus estructuras productivas.

| Crédito: IERAL de Fundación Mediterránea sobre SIACAM

Los datos de la Secretaría de Minería muestran, sin embargo, que la expansión laboral perdió ritmo. En el segundo trimestre de 2026, el litio promedió un 5,7% más que un año antes, pero un 0,2% menos que en el trimestre previo. En cambio, las ventas al exterior casi se triplicaron: entre enero y agosto, las exportaciones de litio sumaron US$ 1.467 millones, 190% más que en igual período de 2025, según el informe mensual de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

Estos números se explican más por la recuperación del precio del mineral que por el volumen de exportaciones, que en dicho periodo creció cerca de 57%. El carbonato de litio grado batería, que promedió US$ 9.000 por tonelada en los primeros meses de 2025, hoy cotiza entre US$ 14.000 a US$ 16.000.

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Más dólares, casi el mismo empleo

La brecha entre crecimiento económico y creación de empleo se explica en parte porque la actividad mueve montos enormes con planteles relativamente chicos. Un ejemplo es Fénix 1B, la ampliación de Rio Tinto en Catamarca que el presidente inauguró el 28 de octubre junto con la nueva operación Sal de Vida.

La obra, aprobada en el marco del RIGI, demandó una inversión de US$ 530 millones y generó 1.143 puestos de trabajo durante su construcción. Para esta etapa operativa, se prevé que emplee a unas 500 personas, entre puestos directos e indirectos, según estimó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X al anunciar la aprobación del proyecto.

| Crédito: IERAL de Fundación Mediterránea

Otra de las particularidades que muestra el empleo del sector es que depende de una cotización sumamente volátil. Esto puede verse reflejado en la caída del precio del mineral en el 2024, que llevó a compañías como Arcadium Lithium y Puna Mining a despedir trabajadores en las tres provincias.

Si bien hoy la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyecta un carbonato de litio en torno a US$ 19.000 por tonelada para fin de año, un nuevo vaivén del mercado global podría volver a golpear los puestos de trabajo.

El trabajo de IERAL sostiene que el desafío es formar recursos humanos, desarrollar proveedores locales y fortalecer los encadenamientos productivos. Por ahora, los datos muestran que el litio crece más rápido en dólares que en empleo, y que su expansión no alcanza para compensar la pérdida de puestos en las provincias donde opera.