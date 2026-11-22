Con el resultado de octubre, la balanza energética acumula un superávit de US$ 11.027 millones en el año. Esto representa un incremento del 81% respecto a los US$ 6.067 millones del mismo periodo del año pasado. Estados Unidos se ubicó como el principal destino de las exportaciones de petróleo.

En el décimo mes del año, Combustibles y Energía exportó US$ 1.734 millones, un 93,9% más que un año atrás, y explicó el 17,2% de las ventas totales del mes. La dinámica estuvo explicada por los precios, que subieron un 56,2%, mientras que las cantidades un 24,8%.

A su vez, la diferencia con los US$ 134 millones importados, permitió un superávit sectorial de US$ 1.600 millones . De esta manera, el saldo energético representó aproximadamente el 47% del superávit comercial total del mes, que alcanzó los US$ 3.394 millones. El saldo del sector acumula un resultado positivo de US$ 11.027 millones en los primeros diez meses del año , un incremento del 81% respecto a los US$ 6.067 millones del mismo periodo del año pasado.

Exportaciones

El petróleo crudo encabezó el ranking de productos exportados en octubre , con US$ 1.169 millones, un incremento interanual del 121,7% y representó el 11,6% del total del mes. Detrás se ubicaron la harina y los pellets de soja, con US$ 910 millones, y el maíz, con US$ 887 millones.

"También crecieron los carburantes (+74,1%). Detrás está Vaca Muerta : según la Secretaría de Energía, en septiembre la producción de crudo marcó un récord de 973.700 barriles diarios (+15,5% interanual), el 71,7% (698.500) de la formación neuquina. Se sumó el precio: el Brent pasó de unos US$ 102 a US$ 117,6 por barril en octubre (más de 13% mensual), su mejor cierre desde mayo Lo impulsaron el ataque a un petrolero en Ormuz y el temor a una escalada entre EE.UU. En promedio, el Brent cotizó a US$ 107,7 en octubre, un 68% por encima de un año atrás”, señaló en un informe la consultora Abeceb.

Argentina registró un superávit histórico, pero anclado en la primarización de la economía



En el acumulado del año, el aceite crudo de petróleo implicó ventas al exterior por US$ 8.923 millones, cuando en todo 2025 rondaron los US$ 6.716 millones , de acuerdo a la base de datos del Sistema de Consulta del Comercio Exterior del Indec. En el desagregado mensual fue de la siguiente manera: US$ 528,5 millones (enero), US$ 322 millones (febrero), US$ 711 millones (marzo), US$ 1.039 millones (abril), US$ 1.172 millones (mayo), US$ 928 millones (junio), US$ 1.020 millones (julio), US$ 903 millones (agosto), US$ 1.128 millones (septiembre), US$ 1.169 millones (octubre).

Los principales destinos en el año fueron: Estados Unidos US$ 2.868 millones , Chile US$ 1.952 millones, Tailandia US$ 982 millones, Uruguay US$ 560 millones y Australia US$ 493 millones.

En cuanto a las exportaciones de gas, en lo que va del año el gasoil implicó US$ 399 millones, gas licuado de petróleo US$ 66 millones, gas natural en estado gaseoso US$ 512 millones, butanos licuados US$ 396 millones, y propano licuado US$ 274 millones. En total sumaron US$ 1647 millones.

La expectativa hacia adelante es que estos valores crecen. El CEO de YPF, Horacio Marín, estimó que Argentina LNG permitirá generar US$ 200.000 millones en ventas externas durante 20 años, con ingresos de al menos US$ 10.000 millones anuales.

Importaciones

En tanto, por el lado de las importaciones, las compras de Combustibles y Lubricantes bajaron un 33,2% interanual en octubre hasta los US$ 134 millones,

La dinámica estuvo explicada principalmente por el volumen: las cantidades cayeron 34,0%, mientras que los precios se mantuvieron prácticamente estables, una suba de apenas 0,7%.

“Pasado el invierno, prácticamente no hubo compras de naftas, gasoil ni gas natural licuado”, sostuvo Abeceb.

Hacia adelante

Para 2027, los analistas esperan un panorama semejante, aunque dependerá mucho no solo de la producción sino también del nivel de precios que se mueven al compás del conflicto en Medio Oriente. “Yo no veo un precio bajando a US$ 50 aunque termine la guerra”, comentó a PERFIL Daniel Dreizzen, economista y director de Aleph Energy. La consultora estima superávit energético por US$ 19.169 millones en 2027 y de US$ 25.956 millones en 2028 , con un escenario que plantea un Brent en US$ 54 el barril y US$ 13 el GNL.

“Las cantidades exportadas seguirían en alza, impulsadas por Vaca Muerta , pero los precios tenderían a retroceder: el Brent ya volvió a unos US$ 93 a mediados de noviembre y se espera una baja progresiva de las hostilidades”, agregó Abeceb.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) proyectó que la Argentina podría alcanzar exportaciones de hidrocarburos por US$ 17.741 millones en 2030, frente a importaciones por US$ 3.193 millones. Esto dejaría un superávit comercial de US$ 14.548 millones. Tanto en producción tanto de crudo, como de gas.

Para 2035, el guarismo ascendería a US$ 18.535 millones. El escenario contempla exportaciones por US$ 22.382 millones, mientras que las importaciones alcanzarían los US$ 3.847 millones.