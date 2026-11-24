La compañía de energía integrada YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto Narambuena, en el norte de Vaca Muerta, que contempla una inversión estimada de US$ 11.688 millones durante los próximos 21 años. La iniciativa apunta a impulsar la producción de petróleo no convencional en la provincia de Neuquén y generar exportaciones por aproximadamente US$ 33.000 millones entre 2027 y 2059.

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El proyecto comprende el área Narambuena, operada por YPF y cuya titularidad está compartida en partes iguales entre la petrolera estatal y Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L. Según las estimaciones difundidas por la empresa, el desarrollo permitirá alcanzar un nivel de producción de aproximadamente 80.000 barriles diarios de petróleo entre 2035 y 2045, acompañado por unos 3 millones de metros cúbicos diarios de gas asociado.

Para concretar el desarrollo, YPF prevé perforar un total de 606 pozos a lo largo de la vida del proyecto. Además, la compañía estima que la iniciativa generará alrededor de 2.970 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción, contemplando los picos de actividad.

Javier Milei durante su visita a las instalaciones de YPF en Vaca Muerta​ en 2024

El plan de YPF para desarrollar el norte de Vaca Muerta

La presentación de Narambuena es la segunda de las tres iniciativas que YPF impulsa bajo el RIGI para ampliar el desarrollo de la zona norte de Vaca Muerta. En conjunto, los proyectos contemplan inversiones por aproximadamente USD 44.000 millones durante los próximos 26 años.

De acuerdo con las proyecciones de la compañía, el conjunto de los desarrollos requerirá la perforación de alrededor de 2.200 pozos y permitirá alcanzar una producción estimada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

Con esta solicitud, YPF busca avanzar en el esquema de inversiones de largo plazo para ampliar la capacidad productiva de la formación neuquina y aumentar su potencial exportador. La adhesión al RIGI forma parte de la estrategia de la compañía para desarrollar proyectos de gran escala en el sector energético.

Los otros proyectos de YPF bajo el RIGI

Narambuena es el segundo de los tres proyectos que YPF busca incorporar al RIGI para desarrollar el denominado hub norte de Vaca Muerta. El primero fue presentado a fines de octubre y corresponde a las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, donde la compañía tiene una participación del 65%, en sociedad con Vista Energy, que posee el 35% restante.

Ese desarrollo contempla una inversión de US$ 8.729 millones, la perforación de 440 pozos y una producción estimada de 80.000 barriles diarios de petróleo, junto con 3 millones de metros cúbicos diarios de gas. Además, YPF proyecta exportaciones por aproximadamente US$ 25.000 millones entre 2027 y 2055.

El tercer proyecto, que todavía resta presentar, comprende las áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza. La iniciativa contempla inversiones por alrededor de US$ 23.000 millones durante 26 años y la perforación de unos 1.150 pozos. El objetivo es alcanzar una producción de 110.000 barriles diarios de petróleo hacia 2031, mientras que la extracción de gas podría llegar a los 22 millones de metros cúbicos diarios a partir de 2046. En este desarrollo participan YPF, con el 25%; Shell, con el 45%; Pluspetrol, con el 20%; y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con el 10%.

En conjunto, los tres desarrollos del norte neuquino representan inversiones estimadas en US$ 44.000 millones, contemplan alrededor de 2.200 pozos y apuntan a alcanzar una producción de 270.000 barriles diarios de petróleo no convencional.

El plan de inversiones de YPF también incluye a Loma La Lata y el GNL

La estrategia de la petrolera para captar inversiones a través del RIGI no se limita al norte de Vaca Muerta. En mayo, YPF había presentado otra solicitud de adhesión para el proyecto Loma La Lata Oil, con una inversión estimada de US$ 25.000 millones a lo largo de 15 años. El desarrollo prevé la perforación de 1.152 pozos y la generación de unos 6.000 puestos de trabajo directos.

A su vez, la compañía avanzó con Argentina LNG, el proyecto que impulsa junto con la italiana ENI y XRG, el brazo internacional de inversiones de la estatal emiratí ADNOC. La iniciativa recibió la aprobación para ingresar al RIGI el 20 de noviembre y contempla una inversión total estimada de US$ 50.750 millones hasta 2050.

El desarrollo apunta a construir la infraestructura necesaria para producir, transportar y licuar gas de Vaca Muerta, con el objetivo de exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). Su primera etapa contempla desembolsos por unos US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030.

FN/MSS