El Gobierno avanzó con las concesiones privadas de 27 rutas nacionales y fijó un plazo de 12 meses para licitarlas

El Gobierno nacional amplió el esquema de concesiones privadas de rutas nacionales y estableció un plazo de 12 meses para convocar a las licitaciones públicas, con el objetivo de transferir al sector privado la administración, el mantenimiento y la explotación de nuevos corredores viales mediante el cobro de peajes.

Luis Caputo confirmó la remodelación de rutas nacionales

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del viernes 13 de noviembre de 2026, a través del Decreto 1358/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y alcanza a 27 rutas y accesos nacionales distribuidos en distintas provincias del país.

La decisión forma parte del proyecto Red Federal de Concesiones, impulsado por el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Transporte. Según los fundamentos del decreto, el Ejecutivo busca ampliar la participación privada en la infraestructura vial para financiar obras de conservación, reparación y ampliación, además de mejorar las condiciones de circulación y reducir los costos logísticos.

El nuevo esquema permitirá que las empresas concesionarias se encarguen de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los tramos adjudicados. También contempla la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de actividades complementarias que permitan obtener ingresos adicionales a los provenientes de los peajes.

Qué rutas nacionales podrán pasar a manos privadas

El anexo del Decreto 1358/2026 identifica 27 rutas y accesos nacionales que podrán incorporarse al sistema de concesiones. Entre ellos aparecen corredores que atraviesan varias provincias, como las rutas nacionales 3, 9, 11, 14, 16, 22 y 35, además de otros tramos ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, Neuquén y Salta.

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En la provincia de Buenos Aires, la medida incluye las rutas nacionales 3, 22, 33, 35 y 228, además del acceso identificado como A0017. En Córdoba figuran las rutas 9, 35, 38, 60 y 158, mientras que en Chubut se contemplan las rutas 3, 25 y 26. La nómina también incorpora corredores del norte argentino, como las rutas 34, 50, 81, 86 y 89.

Sin embargo, la inclusión de una ruta en el anexo no significa que toda su extensión vaya a ser concesionada. El decreto establece que la conformación definitiva de los corredores dependerá de estudios técnicos, económicos, jurídicos y tarifarios, que permitirán determinar qué sectores serán incluidos en cada proceso licitatorio.

La normativa también aclara que algunas rutas ya forman parte de las etapas anteriores de la Red Federal de Concesiones. Es el caso de las nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, cuyos nuevos tramos deberán diferenciarse de aquellos que ya fueron adjudicados. De esta manera, la ampliación del sistema no modificará las concesiones actualmente vigentes.

El Gobierno tendrá 12 meses para convocar a las licitaciones

El artículo 4° del Decreto 1358/2026 establece que el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Transporte, deberá convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma. Como el decreto comenzará a regir el día siguiente a su publicación, el plazo se computará a partir del 14 de noviembre de 2026.

Para avanzar con las adjudicaciones, la Secretaría de Transporte tendrá la facultad de aprobar los pliegos de bases y condiciones, definir las especificaciones técnicas, conformar las comisiones evaluadoras y seleccionar a los oferentes. También podrá resolver las impugnaciones que se presenten durante los procedimientos, adjudicar las concesiones y suscribir los contratos correspondientes.

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Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá elaborar los informes técnicos necesarios para delimitar los tramos que podrán ser concesionados. Una vez celebrados los contratos, el organismo será responsable de supervisar y controlar su cumplimiento, de acuerdo con las atribuciones establecidas en la normativa vigente.

La ampliación se suma a las etapas anteriores de la Red Federal de Concesiones, cuyos procesos licitatorios ya fueron adjudicados mediante distintas resoluciones del Ministerio de Economía. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo busca extender ese modelo a otros sectores de la red nacional, aunque todavía no se definieron los corredores definitivos, los valores de los peajes ni las condiciones particulares de cada concesión, aspectos que deberán establecerse durante la preparación de las futuras licitaciones.

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