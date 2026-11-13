El Gobierno aprobó dos nuevos proyectos RIGI en Vaca Muerta por más de u$s 3.200 millones y prevé 19.000 empleos

El Gobierno nacional aprobó dos nuevos proyectos de inversión vinculados a Vaca Muerta por más de u$s3.200 millones, destinados al procesamiento, transporte y exportación de líquidos de gas natural (NGL). Las iniciativas, impulsadas por Transportadora de Gas del Sur (TGS), fueron incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según informó el ministerio de Economía, las obras generarán 19.000 puestos de trabajo durante su construcción y permitirán sumar exportaciones por u$s1.100 millones anuales cuando comiencen a operar en 2030.

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La aprobación comprende dos inversiones complementarias que conectarán la producción de gas natural de la Cuenca Neuquina con la infraestructura de procesamiento y exportación en la provincia de Buenos Aires.

Posteo Ministerio de Economía | Crédito: X @MinEconomia_Ar

El primero de los proyectos contempla la separación de líquidos del gas natural en Tratayén, mientras que el segundo permitirá trasladar esos productos mediante un ducto de 577 kilómetros hasta Bahía Blanca, donde serán fraccionados, almacenados y despachados.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, ambas iniciativas permitirán incrementar la capacidad de evacuación de Vaca Muerta y habilitar mayores volúmenes de producción de hidrocarburos. La inversión total anunciada asciende a u$s3.245 millones, mientras que las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial detallan los montos comprometidos, las características de las obras y los plazos establecidos para su ejecución.

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La primera iniciativa fue aprobada mediante la Resolución 1977/2026 y corresponde a Procesadora de Gas del Sur S.A. (PGS), que presentó el denominado Proyecto de Procesamiento. La inversión prevista asciende a u$s1.394,7 millones y estará destinada a construir un sistema de gasoductos de captación y ampliar la capacidad de separación de líquidos del gas natural en la planta ubicada en Tratayén, provincia del Neuquén.

El proyecto contempla dos ramales de captación de 24 pulgadas: uno proveniente de Sierra Chata y otro conectado con el Gasoducto Vaca Muerta Sur en Fortín de Piedra. Ambos convergerán en un ducto de 30 pulgadas que transportará el gas hasta Tratayén. Allí se reconvertirán los módulos criogénicos Propak P1 y P2 y se incorporarán otros dos, P3 y P4, para alcanzar una capacidad total de procesamiento de 1.200 millones de pies cúbicos estándares diarios.

Según el cronograma presentado por la empresa, las obras comenzaron en mayo de 2026 y el inicio de operaciones está previsto para el 1° de febrero de 2030, con una vida útil estimada de 30 años. La resolución establece que PGS deberá alcanzar el monto mínimo de inversión exigido por el régimen antes del 30 de septiembre de 2027. Además, el plan contempla contratar proveedores locales para bienes y obras por un equivalente al 20% de la inversión total.

Un ducto de 577 kilómetros conectará Neuquén con Bahía Blanca

La segunda iniciativa fue autorizada a través de la Resolución 1976/2026 y corresponde a Midstream de Gas del Sur S.A. (MGS), responsable del Proyecto de Transporte, Fraccionamiento, Almacenamiento y Comercialización. Con una inversión comprometida de u$s1.849,6 millones, la propuesta busca desarrollar la infraestructura necesaria para trasladar los líquidos del gas natural desde Neuquén hasta el complejo de Bahía Blanca y facilitar su comercialización en los mercados externos.

La obra principal será un poliducto de 577 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro, que conectará la planta de Tratayén con General Daniel Cerri, en Bahía Blanca. El proyecto también incluye una planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 90.000 barriles diarios de líquidos del gas natural, tres ductos de transferencia de 16 kilómetros, instalaciones de almacenamiento y despacho, y conexiones con el Puerto de Bahía Blanca.

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La infraestructura estará destinada a obtener y comercializar principalmente propano, butano y gasolina natural, con orientación predominante hacia la exportación. Al igual que el proyecto de procesamiento, su construcción comenzó en mayo de 2026 y la puesta en funcionamiento está prevista para el 1° de febrero de 2030. La empresa comprometió alcanzar la inversión mínima requerida por el RIGI antes del 31 de julio de 2027 y destinar al menos el 20% de la inversión a la contratación de proveedores locales de bienes y obras.

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Las dos resoluciones establecen el 14 de octubre de 2026 como fecha de adhesión al RIGI de los proyectos, luego de que las empresas completaran la documentación exigida. En ambos casos, el Ministerio de Economía aprobó los planes de inversión y autorizó los listados de mercaderías que podrán importarse bajo las franquicias previstas por la Ley 27.742. La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas.

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En materia de desembolsos, Procesadora de Gas del Sur informó inversiones en activos computables por u$s239,4 millones durante el primer año y u$s360,1 millones en el segundo. Por su parte, Midstream de Gas del Sur comprometió u$s499,4 millones y u$s607 millones, respectivamente. Las resoluciones establecen que las empresas deberán acreditar, durante los primeros dos años desde la notificación de las aprobaciones, el cumplimiento de los umbrales mínimos de inversión previstos por el régimen.

Con ambas iniciativas, el Gobierno busca ampliar la infraestructura necesaria para aprovechar la producción de Vaca Muerta y fortalecer la capacidad exportadora del sector energético. Según las proyecciones difundidas por el Ministerio de Economía, los proyectos generarán 19.000 empleos durante la etapa de construcción y aportarán u$s1.100 millones anuales en exportaciones a partir de su entrada en operación en 2030, cuando esté completado el circuito de captación, procesamiento, transporte y comercialización de líquidos de gas natural.

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