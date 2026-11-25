El Gobierno nacional estableció una bonificación del 100% de la tarifa portuaria por permanencia de superyates en la Rada Bahía Ushuaia, cuyo puerto se encuentra intervenido por el Estado nacional desde enero de 2026.

De Ushuaia a Vaca Muerta y Puerto Madero: qué buscan Bill Gates, Peter Thiel y Tesla en la Argentina de Milei

La medida se oficializó en el Boletín Oficial de este miércoles 25 de noviembre mediante la Resolución 70/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), con el objetivo de recuperar la competitividad de la terminal fueguina y atraer nuevas operaciones marítimas.

El beneficio comenzará a regir el jueves 26 de noviembre, en el marco de la temporada 2026/2027, y alcanzará a las embarcaciones con una capacidad máxima certificada de hasta 12 pasajeros. La bonificación permanecerá vigente hasta que sea modificada o dejada sin efecto.

La decisión se conoció una semana después de que el Gobierno dispusiera prorrogar la intervención del Puerto de Ushuaia hasta el cumplimiento del Plan de Obras de Infraestructura, que contempla 15 proyectos con fechas estimadas de finalización que se extienden hasta diciembre de 2028.

Inglaterra construirá en Malvinas un puerto que en 2027 competirá con el de Ushuaia

Superyates: cuáles son las condiciones para acceder a la bonificación tarifaria

Para acceder al beneficio, los superyates deberán realizar una estadía mínima de un día en el Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia, una vez finalizada su permanencia en rada. Ese período de atraque deberá abonarse íntegramente, de acuerdo con el tarifario vigente.

La bonificación tampoco comprende los servicios portuarios, logísticos y operativos adicionales, como el abastecimiento de combustible, la gestión de residuos, la provisión de suministros, los cambios de tripulación, la asistencia técnica y las reparaciones.

Según explicó la ANPyN en los considerandos de la resolución, el segmento de superyates estuvo históricamente vinculado con el Puerto de Ushuaia, pero durante los últimos años registró un desplazamiento hacia otras terminales de la región. Los costos adicionales asociados a las estadías prolongadas afectaron la competitividad del puerto.

Con esta medida, el Gobierno busca captar nuevas operaciones marítimas e incrementar la contratación de servicios asociados a la actividad portuaria. Tanto la permanencia en rada como el ingreso al Muelle Comercial estarán sujetos a la programación operativa, las condiciones de seguridad y la disponibilidad de espacios.

Por qué el Gobierno prorrogó la intervención del Puerto de Ushuaia

Mediante la Resolución 69/2026, publicada el 19 de noviembre en el Boletín Oficial, la ANPyN estableció que la continuidad de la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia estará sujeta al cumplimiento del Plan de Obras de Infraestructura, sin fijar una nueva fecha específica de finalización.

El Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia por 12 meses en plena temporada de cruceros

Entre los motivos que dieron origen a la intervención, el organismo señaló el deterioro estructural del Muelle Comercial, las deficiencias en materia de seguridad y mantenimiento, la falta de un servicio adecuado de control de la contaminación ambiental y la utilización de fondos portuarios para finalidades ajenas a la actividad.

Si bien desde enero se registraron avances en infraestructura, seguridad y operatividad, la ANPyN consideró que el plazo original de intervención de 12 meses resultó insuficiente para completar las obras necesarias y restablecer las condiciones óptimas de funcionamiento del puerto.

Cuáles son las obras que realizará el Gobierno en el Puerto de Ushuaia

El Plan de Obras de Infraestructura contempla 15 proyectos destinados a recuperar las condiciones estructurales de los muelles, ampliar la capacidad de atraque, mejorar los servicios esenciales y reforzar la seguridad de las operaciones comerciales y turísticas.

Según el anexo de la resolución, las obras en curso y aquellas de próxima ejecución son las siguientes, con sus respectivos cronogramas:

- Recambio de defensas del Muelle Comercial: septiembre de 2026 a mayo de 2027.

- Ampliación y reparación de la red eléctrica y provisión de agua: diciembre de 2026 a diciembre de 2027.

- Construcción de muelles de catamaranes: enero a diciembre de 2027.

- Reparación del pontón del muelle de catamaranes: noviembre a diciembre de 2026.

- Puesta en valor de los baños del sector de catamaranes: diciembre de 2026 a febrero de 2027.

- Reparación integral de los sitios 3 y 5 del Muelle Comercial: abril de 2027 a marzo de 2028.

- Reparación y adecuación del frente del muelle, sitio 1: enero a diciembre de 2028.

- Instalación de una red de protección contra incendios: enero a diciembre de 2027.

Base en Ushuaia: avanza el proceso para adjudicar las obras

Por otra parte, el documento oficial contempla otras siete obras proyectadas, cuyos plazos de ejecución estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria, los procedimientos de contratación, la coordinación con la actividad portuaria y las condiciones hidrometeorológicas:

- Instalación de una estación hidrométrica.

- Adecuación del acceso principal al puerto.

- Puesta en valor del pontón de catamaranes.

- Adecuación de tableros eléctricos para contenedores refrigerados.

- Adecuación del cerco perimetral de la playa de contenedores.

- Reparación de la carpeta de rodamiento del Muelle Comercial.

- Repavimentación de la playa de contenedores.

GZ