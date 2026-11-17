La chilena CMPC, uno de los principales grupos forestales de la región, se desprende de sus negocios en Argentina después de 33 años. La operación se concretó con la venta de sus dos sociedades locales, Forestal Bosques del Plata SA y Forestal Timbauva SA, al grupo argentino Faro Verde por US$170 millones.

El paquete incluye unas 94.000 hectáreas en Corrientes y el sur de Misiones, de las cuales alrededor de 65.000 son de aptitud forestal, con plantaciones principalmente de pino destinadas al abastecimiento de la industria maderera. El pago se hará al cierre de la operación, previsto para diciembre.

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Con la compra, Faro Verde pasa a ser el tercer mayor forestador del país, detrás de Arauco Argentina (240.000 hectáreas) y Central Puerto (160.000). "Este es un paso importante en nuestra estrategia agroforestal de largo plazo. Tenemos un gran respeto por lo desarrollado y mucho entusiasmo por potenciar este emprendimiento", dijo Leandro Venacio, gerente general del grupo, a través de un comunicado oficial. La empresa se comprometió a mantener las áreas de conservación existentes y a sostener el vínculo con los equipos, contratistas, clientes y comunidades vinculados a la operación.

La operación llega en un momento complejo para la industria maderera de la región. Integrado mayoritariamente por pymes, el sector trabaja con alrededor de un 60% de capacidad ociosa, en un contexto marcado por la caída del mercado interno, el aumento de los costos energéticos y logísticos y las dificultades para competir en los mercados externos. En contraste, las grandes empresas ganan peso en la propiedad de la tierra: Arauco, Central Puerto y ahora Faro Verde reúnen casi 500.000 hectáreas en Argentina.

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La venta también se inscribe en un proceso de reconfiguración de la propiedad rural en el país. A comienzos de mes, la italiana Benetton se desprendió de sus más de 900.000 hectáreas en Argentina, que pasaron a manos de socios de Adecoagro. En Misiones, además, la operación tiene una particularidad: reduciría la participación extranjera en la segunda provincia más extranjerizada del país , donde el 11,29% de las tierras rurales está en manos foráneas, según el Observatorio de Tierras.

Por qué se va CMPC

Para CMPC, la venta es parte de una reorganización para concentrarse en los bosques que abastecen a sus propias plantas industriales, algo que en la Argentina nunca tuvo: tras 33 años en el país, se queda solo con Softys, su negocio de papel tissue con dos fábricas en el Gran Buenos Aires. La compañía aclaró ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la operación tendrá un efecto favorable sobre su posición financiera, principalmente mediante el fortalecimiento de su liquidez.

No es su única desinversión del año: CMPC también vendió su negocio de envases corrugados en Chile por US$420 millones y traspasó unas 60.000 hectáreas forestales en la región del Maule a J.P. Morgan Natural Capital por US$365,5 millones.

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Qué es Faro Verde

Larocca fundó el grupo hace más de dos décadas con la producción y exportación de ajo y cebolla desde Río Negro, y lo fue diversificando hacia la agricultura, la ganadería y la forestación, rubro en el que ya tenía experiencia en Uruguay. Fue ejecutivo de la trader de materias primas Trafigura hasta 2024 y representó a la Argentina en salto ecuestre en cinco Juegos Olímpicos consecutivos, de Pekín 2008 a París 2024. El holding opera en la Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, con Faro Verde Agro en el negocio agropecuario y las cadenas Awasi y Faro Collection en hotelería de lujo.

En febrero adquirió 24.000 hectáreas a la familia de Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural: 15.000 en Olavarría, dedicadas a ganadería, y 9.000 en Herrera Vegas, donde funciona un feedlot que termina unas 30.000 cabezas. El precio no fue oficial, pero el mercado lo estimó en unos US$100 millones. En septiembre sumó CeresTolvas, una empresa de Tandil con casi medio siglo en granos, agroinsumos, nutrición animal y maquinaria. Con los bosques de CMPC, lleva comprometidos en 2026 unos US$270 millones solo en tierras.





CE/ML