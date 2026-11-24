Mientras el dólar se fortalece a nivel internacional, el precio de las principales materias primas exportadas por la Argentina se deteriora, particularmente la del petróleo. El superávit comercial, basado principalmente en la exportación de aceites crudos de petróleo, queda expuesto a esa baja.

Los precios internacionales del petróleo siguen retrocediendo y marcan su nivel más bajo en los últimos tres meses. El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero cerró este lunes a US$ 89,37, con una baja de 3,46% respecto del viernes, según los datos del Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Es la primera vez desde agosto que el crudo de referencia en Europa cierra por debajo de los US$ 90. Aun así, en lo que va del año el Brent acumula una suba de 46,8%.

El Brent pierde una quinta parte de su valor este mes | Crédito: ICE, Bloomberg

En Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) cayó 3,88%, US$ 3,24 menos que en el cierre anterior, y terminó la jornada a US$ 80,17 por barril, también su valor más bajo desde agosto. El crudo estadounidense había escalado a máximos por las tensiones geopolíticas vinculadas a Irán. Desde entonces no dejó de retroceder: en el último mes cayó alrededor de 20%. La baja de este lunes profundizó una tendencia que ya suma tres semanas consecutivas de pérdidas.

Uno de los principales fundamentos es el exceso de oferta proyectado. La AIE (Agencia Internacional de Energía) estima un excedente de oferta de 1,7 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre de 2026, que podría subir a 3,8 millones por día en 2027. Ese escenario se combina con una demanda global más débil y con señales de normalización en Medio Oriente.

Argentina registró un superávit histórico, pero anclado en la primarización de la economía



Para la economía argentina, un barril más barato tiene un efecto directo sobre los ingresos. Si bien puede aliviar algunas presiones sobre los precios internos, reduce el valor de las exportaciones energéticas. Ese efecto pesa más por el lugar que ganó el sector en la generación de divisas y en el superávit comercial.

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino del INDEC, el aceite crudo de petróleo fue el principal producto exportado en octubre, con US$ 1.169 millones, el 11,6% del total. El rubro Combustibles y energía sumó US$ 1.734 millones, el 17,2% de las exportaciones, con una suba interanual de 93,9%. Ese crecimiento quedó muy por encima del resto de los rubros, que avanzaron entre 13% y 23%.

El salto exportador se apoya en el desarrollo de Vaca Muerta. En septiembre, la extracción de crudo alcanzó un récord de 973.700 barriles diarios, con un incremento interanual de 15,5%, según datos de la Secretaría de Energía. De ese total, 698.500 barriles diarios provinieron de la formación neuquina, el 71,7% de la producción nacional.

Con una cotización internacional más baja, las empresas reciben menos dólares por cada barril vendido al exterior, incluso si mantienen o incrementan sus niveles de producción. Además, un descenso sostenido puede modificar las condiciones de rentabilidad que las operadoras utilizan para evaluar nuevas inversiones y proyectos.

La soja también pesa en la balanza. Si bien a principios de mes el precio de la legumbre estaba en declive, parece estar recuperándose de a poco. Habiendo encontrado su pico de los últimos tres años en septiembre, con un precio que rondaba los US$ 489,52 a US$ 495,03 por tonelada, actualmente se encuentra entre los US$ 421,6 y US$ 448,5.

El aceite dcrudo de petróleo es el principal producto de exportación | Crédito: ICA, INDEC

Entre los productos más exportados que figuran en el informe del INDEC aparecen la harina y los pellets de soja, con US$ 910 millones; los porotos de soja, con US$ 577 millones, y el aceite de soja en bruto, con US$ 558 millones. A ellos se suma el maíz en grano, con US$ 887 millones. Junto con el aceite crudo de petróleo, estos cinco productos concentran el 40,8% de las exportaciones totales.

Con un superávit comercial anclado en la primarización de la economía, la volatilidad de los precios de las materias primas puede impactar con fuerza en la balanza del país. La caída sostenida del petróleo pone en duda la capacidad de la Argentina de sostener el superávit sobre el que se apoya el programa económico.