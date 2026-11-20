El riesgo país argentino volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos básicos este viernes 20 de noviembre y alcanzó las 1.050 unidades, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos en dólares. El indicador elaborado por JP Morgan regresó así a niveles que no registraba desde hacía más de un año, en una jornada marcada por el deterioro de los activos locales, la incertidumbre sobre el escenario político de 2027 y una mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales.

En último tanto, el dólar oficial en el Banco Nación cierra este viernes a $1.550 para la compra y $1.600 para la venta, con una alza de $15 con relación al cierre.

Argentina registró un superávit histórico, pero anclado en la primarización de la economía

El salto del indicador representa una nueva señal de alerta para el Gobierno de Javier Milei, que enfrenta el desafío de recuperar el acceso al financiamiento internacional mientras se aproximan importantes vencimientos de deuda. La caída de los títulos públicos refleja que los inversores exigen rendimientos cada vez más elevados para mantener posiciones en activos argentinos.

Los títulos públicos Globales (emitidos bajo legislación neoyorkina) se hundieron hasta más de 3% en algunos casos y dan continuidad a una secuencia muy complicada que eleva el costo de financiamiento para Argentina. Por su parte, los Bonares (bonos bajo jurisdicción local) perdieron hasta 2,8%.

En ese marco, el riesgo país se dispara 12,8% este viernes y alcanza los 1.050 puntos básicos. Así, es la primera vez que supera el umbral de los 1.000 puntos básicos desde el 24 de octubre de 2025 , la última rueda antes de las elecciones legislativas que ganó el oficialismo.

Mientras tanto, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con bajas de hasta más de 5%, luego de las fuertes caídas sufridas el jueves. Las caídas son lideradas por Bioceres (-5,4%); banco BBVA (-4,8%); y Grupo Supervielle (-4,6%). Solo subían los activos de Globant (+2,9%); Mercado Libre (+1,4%); y Vista (+0,8%).

En tanto, en la bolsa porteña, el índice MSCI Merval borra la suba inicial y pierde un 0,2% hasta los 80.626 puntos. Así, acumula una pérdida del 11,8% en lo que va del mes. Medido en dólares, el Merval retrocede 2,2% hasta los 46 puntos.

Cotización del tipo de cambio

El dólar oficial y los paralelos aceleraron sus avances este viernes 20 de noviembre para alcanzar nuevos récords nominales, en medio de un clima adverso para los mercados emergentes a nivel global. De esta manera, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio mayorista y el CCL roza el 13%, su nivel más elevado desde abril de 2025, en un escenario de mayor demanda de cobertura y menor oferta de divisas.

El dólar oficial minorista trepó a $1.600 en el Banco Nación y a $1.601,32 en el promedio de los bancos que publica el BCRA. En el segmento informal, el dólar blue escaló 2,1% para ubicarse en los $1.675. Asimismo, en la bolsa el MEP sube en la misma proporción, a $1.677,53, y el CCL aumenta 2,2% a $1.782,10.

El dólar se mantiene en niveles elevados

El dólar mayorista subió 1%, hasta los $1.580 para la venta. En la semana la divisa se incrementó 2,4%, el mayor ascenso desde la ante última semana de abril de 2025.

El superávit comercial alcanzó los US$ 3.394 millones, el número más alto en 5 meses

La balanza comercial registró en octubre de 2026 un superávit de US$ 3.394 millones. Es un incremento de US$ 2.581 millones respecto del mismo mes de 2025, y la cifra más alta de los últimos cinco meses. De esta manera, acumula 35 meses consecutivos con saldos positivos. En los primeros diez meses del año el superávit llega a US$ 24.568 millones, contra US$ 6.859 millones en el mismo período de 2025.

Según el organismo, todos los rubros crecieron en valor, con aumentos tanto en los precios como en las cantidades. El índice de términos del intercambio mejoró 6,1%, lo que implicó una ganancia de US$ 514 millones para el país.

En octubre, las exportaciones totalizaron US$ 10.061 millones, un aumento interanual de 26,4% y el mayor monto mensual en lo que va de 2025 y 2026. La suba se explicó por un alza de 19,7% en los precios y de 5,6% en las cantidades exportadas.

Riesgo país: el mercado empieza a descontar el escenario electoral de 2027

Detrás del deterioro de los bonos argentinos aparece una combinación de factores internos y externos. Entre los primeros, los analistas identifican una creciente preocupación por la capacidad de pago de la deuda y la incertidumbre asociada al próximo proceso electoral.

"El desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027", sostuvo Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics.

El especialista advirtió que las decisiones de inversión no dependen solamente de los resultados económicos actuales, sino también de las expectativas sobre el rumbo que podría adoptar el país en los próximos años.

"El inversor compra bonos hoy, pero lo que mira es quién va a pagar dentro de cinco o diez años. Y nadie quiere quedarse con riesgo argentino cuando existe una probabilidad concreta de que gane una fuerza política que pone en duda el pago de la deuda", afirmó.

Casas, también destaca la diferencia entre Argentina y los países de la región en cuanto a la evolución del riesgo país, y asegura que tiene una explicación que trasciende la coyuntura económica.

"A la Argentina la condena su historia. Es un país que demuestra incansablemente su falta de respeto por las instituciones y los derechos de propiedad", sostuvo en diálogo con PERFIL.

El economista mencionó los antecedentes de defaults, las reestructuraciones de deuda con quitas, la estatización de las AFJP, las restricciones cambiarias y las expropiaciones como factores que deterioraron la credibilidad del país.

"En diciembre de 2001, el Congreso llegó a aplaudir la declaración de default. Ese tipo de señales no se olvidan, y por eso el mercado (la mayoría argentinos) le exige más que a los vecinos", afirmó.

Su interpretación introduce una variable que comienza a ganar peso en la valuación de los activos argentinos: el riesgo de continuidad de las políticas económicas y la percepción de los inversores sobre el cumplimiento de los compromisos financieros más allá de 2027.

Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, coincide en que los antecedentes explican una parte importante de esa brecha, aunque considera que el contexto internacional también resulta determinante.

"Hoy somos un país de alto riesgo", sostuvo, al señalar que el mercado necesita observar un período prolongado de estabilidad antes de modificar su percepción.

Para Abraham, los avances económicos de los últimos años todavía resultan insuficientes para generar el nivel de confianza que tienen países como Uruguay, Chile o Perú.

"Vamos a necesitar mucho tiempo para estar en esos niveles", advirtió.

FN