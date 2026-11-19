A la salida de 2026 se impone hablar de finanzas: este jueves el riesgo país superó los 930 puntos básicos. Quedó atrás la “calma chicha” del primer semestre y pese a que el último gran sacudón, las elecciones legislativas de 2025, parece lejano, el año electoral llegó antes de lo previsto, y eso ya es una certeza. Los precios de los bonos reflejan una mayor percepción de riesgo, aunque, a juicio de varios especialistas, las expectativas “lucen exageradas”. Lo cierto es que el mercado ya descuenta una volatilidad financiera más alta para 2027, y buena parte de ese escenario está incorporada en las cotizaciones.

Los bonos soberanos en dólares acumulan pérdidas de entre el 7% y el 27,6% en lo que va de 2026, consolidando un mercado bajista desde mediados de año. Aunque en las últimas ruedas mostraron leves rebotes técnicos, que ubicaron al riesgo país en torno a los 843 puntos básicos, este jueves retomó la senda alcista hasta los 930 puntos: la deuda continúa bajo una fuerte presión vendedora.

La bolsa, en rojo. El riesgo país alcanzó los 925 puntos básicos el jueves en medio de una escalada que no da signos de cambiar.

Para los consultores, Gustavo Araujo y Nicolás Max, de Criteria, el mercado está "castigando de más" a los bonos argentinos. Según mostraron, la curva de rendimientos de los Globales está casi "invertida", lo cual indica que el mercado ve el riesgo concentrado en los pagos de 2027-28, no en el largo plazo. Un tinte electoral.

El riesgo país, en tanto, se duplicó en apenas cinco meses. Según confiaron los expertos, el extra que pagan los bonos soberanos sobre la deuda norteamericana escaló un 134% entre el 10 de julio de este año, cuando orillaba los 402 puntos básicos (p.b.), hasta los 939 cuando tocó su pico el 6 de noviembre, dificultando el acceso al financiamiento voluntario para afrontar los vencimientos de 2027.

Para el Gobierno esta penalidad responde al "riesgo kuka" o a factores internacionales. En ese sentido fue tajante el Secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien expresó que la suba del riesgo país está “100% correlacionado con la crisis internacional”. Para Criteria las responsabilidades se dividen en un 70% a factores idiosincráticos y 30% a fenómenos internacionales. En números duros, el incremento del riesgo país hasta la primera semana de noviembre obedece en 144 p.b. a factores globales y 314 p.b. a causas idiosincráticas.

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo, consideró que el contexto internacional se hizo sentir en las últimas ruedas, con la suba de tasas de Estados Unidos y el abandono de los inversores globales a los mercados emergentes. Criteria apuntó que la deuda argentina "arbitra" con otros papeles CCC (categoría especulativa), los cuales están siendo castigados por las dudas crecientes sobre las empresas dedicadas a la IA en norteamérica, y amplían la brecha con otros activos norteamericanos.

Cayó la probabilidad de reelección de Milei

Los bonos en dólares que vencen antes del recambio presidencial rinden entre -2% y 4% en dólares, contabilizó Criteria. Mientras lo que vence después, entre 14% y 17%. El mercado penaliza la posibilidad de un cambio de gobierno, la renovación del péndulo y la intervención del Estado en sus negocios.

Javier Milei y Axel Kicillof

De acuerdo a la medición de Polymarket, el mercado de "apuestas" sobre a quién votarán los inversores de mercados globales, la probabilidad de que Milei gane la presidencia en 2027 bajó de un 56% en octubre a 44% en noviembre de este año. Todavía por arriba de las chances que adjudican a Kicillof, en el orden del 34%.

“El relato sigue a los precios”, sostuvo Nicolás Max, y subrayó el fuerte interés del Gobierno y analistas por justificar los vaivenes del mercado. El discurso oficial es contundente: “No hay riesgo Milei”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista reciente, en la que además afirmó que el oficialismo ganará en primera vuelta.

El "bache" financiero

El riesgo idiosincrático no se limita a un posible cambio de gestión. Como señalan distintas consultoras, el programa financiero que presentó Luis Caputo a mediados de año estaría menos cubierto de lo que indican las cifras oficiales. Según EcoGo, el programa dejaría un faltante cercano a los USD 20.000 millones para afrontar los compromisos en moneda extranjera de 2027, mientras que para la Fundación Mediterránea el bache asciende a USD 17.000 millones.

Dos informes pronostican que el ministro de Economía tendrá un faltante de entre US$ 17.000 y US$ 20.000 millones el año que viene

En el caso de Criteria el rojo aproximado es de USD 7.750 millones, donde los supuestos más cuestionados son: el saldo en dólares que dejará el programa financiero de 2026 y las emisiones locales que logrará colocar el Gobierno en un año electoral. Mientras Caputo aseguró contar con un saldo de USD 3.700 millones del ejercicio de este año, para la consultora ese resto sería nulo. En tanto que las emisiones locales en 2027 se proyectaban en USD 5.000 millones según el oficialismo, pero Criteria estima que serán de USD 950 millones. De esta manera, para que el programa cierre, crecen los requerimientos de acumulación de reservas del Banco Central: pasan de USD 4.900 millones en el programa oficial a USD 12.650 millones según la consultora.

El saldo comercial y los precios del petróleo jugarán un rol clave. Los analistas coinciden en que un superávit comercial récord (la cifra de septiembre de USD 2.976 millones fue la más alta desde 1991) en un contexto de altos precios internacionales facilita la compra de dólares del Banco Central, que en el año asciende a USD 16.000 millones.

Desde CP Consultora, en tanto, advirtieron que el faltante estimado para 2027 podría ascender a USD 25.000 millones frente a la reversión de los flujos de deuda privada y el aumento de la demanda de cobertura. Además de las limitaciones para colocar deuda en la plaza local, esta consultora enfatiza las dificultades para sostener la compra de dólares en el mercado en un año electoral. "La acumulación de reservas de este año no parece ser suficiente para despejar los riesgos financieros que podrían materializarse de cara a 2027. Aunque la posición de liquidez del Banco Central ofrece margen para sostener una estrategia defensiva, su utilización dejaría a las reservas nuevamente en niveles que suelen asociarse a episodios de crisis", advierten.

Suspensión de las ON

Otro posible faltante a la hora de acumular dólares sería la emisión de deuda de las empresas y los gobiernos provinciales. Sobre el primero, durante octubre el monto de emisión de la deuda corporativa bajo la forma de Obligaciones Negociables (ONs) descendió un 60%, según publicó este jueves un informe de PwC. La mayor caída se concentró en las emisiones en dólares, que pasaron de 21 operaciones por USD 2.710 millones a 12 colocaciones por USD1.078 millones. Un retroceso que fue particularmente pronunciado en petróleo, gas y energía, sectores que habitualmente impulsan las emisiones corporativas. Para los expertos de Criteria esta caída "puede ser estacional" ya que a fin de año no se concentran las emisiones, pero no descartan que estas inversiones se suspendan también en el año electoral.