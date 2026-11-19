Los mercados financieros cerraron este miércoles 18 de noviembre con resultados dispares en Wall Street y una jornada mayormente negativa para los activos argentinos, en medio de la cautela de los inversores por las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y el comportamiento de las acciones tecnológicas.

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En Nueva York, el Dow Jones cayó 1,11%, el S&P 500 retrocedió 0,23% y el Nasdaq avanzó 0,42%, mientras que en Argentina el Merval perdió 0,07% y el riesgo país bajó 0,7%, hasta los 848 puntos básicos. Los sólidos resultados de Nvidia no alcanzaron para revertir las ventas, con la atención puesta en el inminente debut bursátil de Anthropic.

La Bolsa de Nueva York terminó con un comportamiento desigual entre sus principales indicadores. Según informó la Agence France-Presse (AFP), el Dow Jones encabezó las pérdidas, mientras que el Nasdaq logró mantenerse en terreno positivo gracias al desempeño de algunas compañías tecnológicas. La jornada estuvo marcada por el desplazamiento del interés de los inversores desde los resultados de Nvidia hacia la próxima salida a bolsa de Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude.

En el mercado argentino, los bonos soberanos en dólares cerraron con variaciones mixtas y las acciones locales registraron una leve caída. El índice MSCI Merval retrocedió 0,07% en pesos, hasta los 82.059,18 puntos, mientras que el riesgo país elaborado por JP Morgan terminó en 848 puntos básicos, con una baja del 0,70%, según los datos de Rava. Durante la jornada, el indicador alcanzó un máximo de 857 puntos y un mínimo de 841. Entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las mayores pérdidas correspondieron a Cresud (-4,9%), Grupo Supervielle (-3,2%) y BBVA (-2,7%).

| Crédito: RAVA

Wall Street cerró dispar pese al balance récord de Nvidia

Uno de los principales acontecimientos de la jornada fue la reacción del mercado a los resultados trimestrales de Nvidia, que volvió a superar las expectativas de los analistas. Según informó Rava Bursátil, la compañía presentó ingresos por u$s115.800 millones, frente a los u$s109.300 millones estimados, mientras que la ganancia por acción alcanzó los u$s2,68, por encima de los u$s2,47 previstos. El margen bruto se ubicó en 74,9% y las acciones llegaron a subir 2,9% en las operaciones previas a la apertura.

Sin embargo, el entusiasmo inicial no logró sostenerse durante la rueda. De acuerdo con el análisis de Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, las acciones de Nvidia terminaron con una caída del 3,13%, hasta los u$s150,59, pese a que sus ingresos trimestrales registraron un crecimiento interanual superior al 100%.

Entre los factores que influyeron sobre la cotización aparecieron las investigaciones regulatorias de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), las restricciones vinculadas con los envíos de chips a China y las dudas sobre la conducción de la compañía.

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Otro elemento que condicionó las operaciones fueron las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que mantuvieron abierta la posibilidad de un incremento de tasas superior a 25 puntos básicos en diciembre si persisten las presiones inflacionarias.

En ese escenario, el índice dólar avanzó 0,30%, hasta los 103,71 puntos, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se mantuvo cerca del 5,10%. El fortalecimiento de la moneda norteamericana también presionó sobre las materias primas, con una caída del 3,25% en el oro y retrocesos en los precios internacionales del petróleo.

La expectativa por Anthropic también ganó protagonismo en la plaza estadounidense. Según informó AFP, los inversores comenzaron a concentrarse en la inminente salida a bolsa de la empresa desarrolladora de Claude, mientras las acciones tecnológicas mostraban comportamientos diferentes. Así, el Nasdaq consiguió cerrar con una suba del 0,42%, en contraste con las pérdidas del Dow Jones y del S&P 500, que reflejaron la debilidad de otros sectores de la economía estadounidense.

Mercados argentinos: el Merval cayó y el riesgo país cerró en 848 puntos

En el mercado de deuda argentina, los bonos Globales y Bonares mostraron resultados mixtos, sin una tendencia uniforme entre los distintos vencimientos. Según el informe de IOL, entre los títulos bajo legislación extranjera se destacaron las bajas del Global 2038 (-0,70%) y del Global 2035 (-0,67%), mientras que el Global 2030 avanzó 0,82%. En los Bonares, el AL41 ganó 0,33% y el AL30 subió 0,31%, en contraste con los retrocesos del AN29 (-0,57%) y el AL35 (-0,34%).

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también reflejaron el comportamiento negativo de los mercados. Cresud encabezó las pérdidas con una caída del 4,9%, Grupo Supervielle (-3,2%) y BBVA (-2,7%). En el extremo opuesto, Edenor avanzó 0,92% y Central Puerto ganó 0,34%, mientras que Pampa Energía registró una baja marginal del 0,11%. El desempeño de estos papeles acompañó el retroceso del Merval, que terminó la jornada prácticamente sin cambios, aunque en terreno negativo.

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En el plano monetario, el Banco Central compró u$s11 millones durante la jornada, mientras que la tasa TAMAR se ubicó en 24% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva del 26,81%. Según detalló Rava Bursátil, también se registraron movimientos en el mercado de deuda en pesos, donde se canjeó el 60% de la letra dólar linked D30N6, con vencimiento a fines de noviembre. En el ámbito empresarial, Loma Negra aprobó un programa de recompra de acciones por hasta u$s50 millones, con un precio máximo de $3.300 por papel.

El cierre de este miércoles dejó un mercado argentino condicionado por la incertidumbre internacional y la debilidad de las acciones, aunque el riesgo país consiguió retroceder seis puntos básicos respecto de los 854 registrados anteriormente. En Estados Unidos, la atención continuará concentrada en las próximas decisiones de la Reserva Federal y en la evolución del sector tecnológico, después de una jornada en la que los resultados récord de Nvidia no fueron suficientes para impulsar de manera generalizada a Wall Street.

GZ/MSS