El Gobierno eliminó la mayoría de los fondos fiduciarios en estos tres años de gestión, pero para el año que viene tiene previsto quedarse con siete. El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al oficialismo que sólo mantenga el que canaliza los subsidios para el gas residencial. Los casos paradigmáticos de los recursos para el Transporte y la de Infraestructura Hídrica, donde se recauda pero no se ejecuta para financiar al Tesoro y sostener el superávit. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, adelantó que se volcarán esos recursos que quedaron pendientes.

El presidente, Javier Milei, se refirió a los fideicomisos como “las cajas negras de la política” en una entrevista con LN+ en febrero de 2024. “Vamos a avanzar fuertemente” y “si los tengo a tiro de decreto, son boleta”, sostuvo. En lo que va de la gestión libertaria se eliminaron 23, según consta en el informe de gestión 146 de Jefatura de Gabinete, que presentó Diego Santilli el 25 de noviembre en el Senado.

Sin embargo, en su último staff report de mayo de este año, el FMI señaló que el Gobierno debía “eliminar todos los fondos fiduciarios con la excepción del fondo fiduciario para subsidios de gas residencial” para 2025. En el documento, la entidad detalló que “no lo cumplió”, aunque destacó el avance en la materia.

Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que ya obtuvo media sanción en Diputados, para el año que viene el Gobierno prevé quedarse con los siguientes fideicomisos: Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT), Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS), Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) y Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).

La intervención a los Fondos Fiduciarios ¿es la solución?



Las finanzas de los fondos fiduciarios que quedan

De acuerdo a los datos del informe de Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), que elabora la Secretaría de Hacienda, estos fondos registraron un resultado financiero superavitario de $ 926.165 millones en el acumulado del primer semestre del año. Cabe aclarar que dentro del guarismo se contemplan los fondos que fueron eliminados pero se encuentran en liquidación y aún registran movimientos. En comparación con similar período del ejercicio 2025, el resultado financiero mejora en $ 362.052 millones.

Mientras que para el año que viene, al sumar los siete fondos fiduciarios incluidos en la planilla del Presupuesto 2027, el resultado financiero proyectado es de un superávit de $ 1,1 billones. El Sistema de Infraestructura del Transporte proyecta ingresos corrientes por $ 4,2 billones, de los cuales $ 3,4 billones serían por el cobro de impuestos, y obtener un superávit financiero de $ 669.434 millones, el mayor saldo positivo según el Presupuesto 2027. Seguido del FOGAR que proyecta un resultado financiero por $ 513.247,8 millones. Por su parte, el de Infraestructura Hídrica se calcula en $ 113.130 millones. El único que se estima tendría déficit es el de la Ampliación de la Matriz Fueguina por $ 177.344 millones.

Caputo recauda $ 1,4 billones para rutas, pero no se ejecutan para conseguir el superávit



“Creo que lo principal es que le dan al gobierno discrecionalidad en el gasto, más allá de que cada uno tiene su particularidad. Como funcionan con otras reglas que presupuesto de la Administración Nacional, el gobierno no tiene que explicar en detalle qué va a hacer con lo que recauda. Entonces la plata entra por impuestos que tienen un fin específico pero se gasta mucho menos de lo que corresponde y el resto queda guardado”, comentó a PERFIL Pablo Wahren, economista e integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).

Y agregó: “Así el gobierno hace caja y mejora el resultado fiscal con recursos que tendrían que estar yendo a obras. Si los cerrara tendría que pasar esa plata al presupuesto, donde todo se ve más, e ir al Congreso a discutir qué hacer con esa recaudación”.

Los fondos para las rutas y la infraestructura hídrica que no se ejecutan y financian al Tesoro

De acuerdo a los datos de la ONP, el FFSIT tuvo ingresos corrientes por $ 1,4 billones y acumuló un superávit de $ 438.167 millones a junio de este año. “Se destacan los ingresos impositivos obtenidos a partir del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, los cuales alcanzan la suma de $ 891.560 millones y representan el 60,9% del total de ingresos corrientes”, detalló el informe.

Dentro del Fideicomiso del Transporte se encuentra el Sistema Vial Integrado (SISVIAL), programa destinado al mantenimientos de las rutas del país a partir de la recaudación de una parte del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL). Cómo publicó PERFIL, el Ministerio de Economía lleva acumulados $ 1,4 billones desde que asumió Luis Caputo en 2023, que se mantienen en las arcas del Estado para maquillar el superávit fiscal y no se ejecutaron para el cuidado de los corredores viales, de acuerdo a los registros de ARCA procesados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

En tanto, el fondo colocó en inversiones financieras $ 197.127 millones en términos netos, cerca 2,7 veces lo que el fondo destinó a obras en el mismo período, según consignó La Nación.

Al ser consultado al respecto en su presentación ante la Cámara Alta, Santilli expresó: “Respecto al SisVial, el diferencial de ese impuesto va ir donde los sectores que no están alcanzados por las concesiones y las obras. Ninguno de estos fondos no está en ningún otro lugar que no sea en ejecución o en letras del Tesoro o plazos fijos en bancos públicos”.

Por su parte, una porción del cobro del ICL, el 4,31%, financia parte del FFIH y tiene por objeto la ejecución de obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas. Durante el primer semestre tuvo ingresos corrientes por más de $ 164.000 millones por todas las vías de financiamiento y un resultado financiero positivo por casi $ 73.000 millones.

De las 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo, 15 fueron canceladas o suspendidas (13 con convenio rescindido y 2 neutralizadas), 8 continúan en ejecución y solo 1 figura como finalizada, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Antes de la llegada del Niño, el Gobierno mantiene 'timbeados' $ 290 mil millones para obras hídricas

Entre 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso de obras para prevenir inundaciones recaudó cerca de $ 375.400 millones, pero sólo ejecutó $ 116.000 millones. Es decir, sólo se utilizó uno de cada tres pesos para el fin que tiene asignado. A junio de este año registraba $ 290 mil millones en inversiones en deuda del Tesoro nacional y $ 49 mil millones en depósitos, de acuerdo a los datos oficiales.

“El dato más elocuente surge del propio flujo del Fondo: entre enero y mayo de 2026, los intereses cobrados por las LECAP ($59.747 millones) fueron prácticamente iguales a lo que se pagó por obras ($61.082 millones). Es decir, el Fondo creado para financiar obras hídricas funciona, en los hechos, como una fuente de financiamiento del Tesoro. La normativa del FFIH no prevé que sus recursos se constituyan como inversión financiera”, agregó el informe del CEPA.

“Los casos más evidentes son justamente los del fondo de transporte y el fondo hídrico. Son fondos que se financian con un porcentaje de la recaudación y tienen por finalidad financiar rutas y obras hídricas pero el gobierno no los ejecuta. La consecuencia de esta artimaña para inflar el superávit es que se destruyen las rutas y el país está sufriendo las consecuencias de El Niño sin financiamiento”, agregó Wahren en diálogo con este medio. En el caso de los fondos fiduciarios restantes, se tiene previsto que el excedente se asigne a inversiones financieras.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Infraestructura de la Provincia, Gabriel Katopodis, denunciaron penalmente a Javier Milei y a su ministro Caputo por subejecución y desvío de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. La acusación señala delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo de pagos y administración fraudulenta. La presentación del mes pasado se suma a la denuncia por no utilizar donde corresponden los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles que deben destinarse por ley al arreglo de las rutas.

Los fondos fiduciarios que se eliminaron desde que asumió Milei

De acuerdo al informe de gestión de Jefatura de Gabinete, que presentó Santilli, se eliminaron los siguientes fideicomisos desde diciembre 2023: