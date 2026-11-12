Futuros Mejores presentó su programa económico: primero producir, después ordenar, al final distribuir

La oposición a Javier Milei acumula críticas, pero le falta lo que en política se paga más caro: un programa. Futuros Mejores intentó saldar esa deuda días atrás en Buenos Aires, con la presentación de Programa económico para un futuro mejor, editado con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

El punto de partida es una doble certeza. Las políticas del Gobierno comprometen el presente y el futuro del país, y la oposición peronista y progresista todavía no es una alternativa programática integrada. Diagnosticar los errores ajenos es necesario, pero no alcanza: sin propuestas que ocupen el lugar de lo criticado, “la denuncia se convierte en ruido”, sostiene Lucía Cirmi Obón, referente de ese espacio. En épocas de “mezquindad política”, agrega, “proponer es arriesgarse”.

La inflación de 2,2% en octubre sorprendió en un contexto de estancamiento del consumo

Cinco etapas, dos encuentros y un método de confluencia

El documento no salió de un escritorio. Según el relato de la referente, su construcción atravesó cinco etapas a lo largo de casi tres años. Incluyó el debate con más de cuarenta organizaciones: usinas de pensamiento, centros de estudio, universidades públicas, sindicatos, cámaras empresariales y organizaciones sociales. La redacción final estuvo a cargo de diecinueve economistas, entre ellos Cirmi Obón y Haroldo Montagu.

Dos grandes encuentros en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en octubre de 2025 y en abril de 2026, pusieron las propuestas a prueba frente a preguntas “deliberadamente incómodas”, aquellas que en el pasado el campo progresista solo pudo responder con dificultad. El texto final recoge las posiciones de mayor coincidencia, aunque no todos los participantes avalan cada punto. En un campo atravesado por internas, ese criterio de consensos acotados es una decisión política.

El orden de los factores

La arquitectura conceptual cabe en una frase de Cirmi Obón: “el orden de los factores sí altera el producto”. El Gobierno, argumenta, se concentra en una estabilidad de corto plazo sin mirar el modelo productivo ni su efecto distributivo; y una macroeconomía que destruye empleo y licúa salarios es, en sus palabras, “un cementerio socioproductivo”. La secuencia que propone es otra. Primero se define el modelo productivo, luego las políticas que lo desplieguen y recién después la estrategia macroeconómica que lo sostenga. La distribución del ingreso deja de ser un resultado final para convertirse en la condición de posibilidad del proceso.

El diagnóstico productivo se apoya en cifras. Desde fines de 2023 la economía creció 2,4%, pero la industria cayó 13%, la construcción 12% y se perdieron 250.000 empleos formales. El crecimiento, dice el documento, se explica por enclaves exportadores que generan divisas sin encadenamientos ni empleo calificado. La respuesta es reformular el RIGI para obligar a desarrollar proveedores nacionales, convertir el excedente energético de Vaca Muerta en infraestructura y capacidades tecnológicas, y rechazar la falsa dicotomía entre campo e industria.

Una macro sin regalar la estabilidad

En el capítulo macroeconómico, el plan fija tres metas: reservas en acumulación sostenida, una inflación que permita planificar y una deuda financiada sobre todo en pesos. Sostiene que la desinflación oficial descansa en la apreciación cambiaria y en dólares obtenidos en condiciones excepcionales, como el blanqueo, los REPOs y el acuerdo con el FMI. Propone un tipo de cambio real competitivo y estable, dentro de bandas, y un abordaje de la inflación que actúe a la vez sobre sus componentes cambiario, inercial y distributivo. Sobre los mercados, la postura es matizada: volver a ellos, pero sin subordinar la orientación del gasto, la política de ingresos ni la estructura tributaria.

Distribución y Estado

El tercer pilar parte de que el empleo, con todo, no alcanza. La informalidad no baja del 30% desde 1988, de modo que el programa propone un sistema previsional de reparto con un mecanismo permanente de inclusión que reemplace las moratorias, y regulación de las plataformas digitales. También plantea distinguir situaciones sociales que hoy se agrupan bajo una misma “bola de planes”. Cierra con un “Estado inteligente”, capaz de planificar, producir estadísticas auditables y retener personal profesional, una capacidad que el Gobierno, afirma, deteriora al despedir unas 70.000 personas de la Administración Nacional.

Cirmi Obón evitó el tono de manifiesto. Las propuestas, aclara, no pretenden ser el programa definitivo de nadie. Son una “invitación a debatir ideas antes que nombres”. En un año preelectoral, el espacio apuesta a que el programa llegue antes que los candidatos.

MSS

