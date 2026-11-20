Hoy se necesita una moneda en la que la gente confíe. Hoy no tenemos moneda confiable porque tenemos controles de cambio.

El argumento actual del gobierno, en el sentido de que la moneda no está sobrevaluada y que no tiene sentido pensar en una devaluación para encaminar la situación económica, es equivocado, no porque se necesite un tipo de cambio real muy alto para resolver todos los temas de la economía, sino porque tenemos una moneda que al ser inconvertible el tipo de cambio no es de equilibrio de un mercado que pueda funcionar con precios relativos razonables y conducentes al crecimiento de la economía”.

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Por eso, más que decir hay que devaluar o no hay que devaluar, en este momento lo que tendrían que hacer es remover totalmente el cepo cambiario en un sentido integral, no solo a las personas físicas sino para toda la actividad económica; dejar que los exportadores dispongan de las divisas y las vendan en un mercado cambiario libre y que allí vayan los exportadores a comprar, y el banco central simplemente intervenir -en este caso tendría que intervenir bastante- comprando reservas, sin miedo a la emisión de pesos que, de paso, en la medida en que haya confianza y que le vengan a vender reservas al banco central, ser irá creando la liquidez necesaria para que funcionen los mercados de crédito interno y externo.

Convertibilidad. Más importante que eso fue la de eliminar el gasto público y el déficit fiscal, factores relacionados al fenómeno de las privatizaciones, cuando las empresas, mal adminitradas e ineficientes, se sostenían con el financiamiento del Tesoro Nacional. En tal sentido, subrayo que lo que trajo la convertibilidad fue estabilidad para poder aplicar medidas más de fondo, como fueron las privatizaciones.

La convertibilidad es hacer que la moneda sea convertible a cualquier moneda, especialmente en nuestro caso, al dólar. Hoy no tenemos convertibilidad en la Argentina porque no tenemos una moneda convertible.

La pesificación fue un crimen económico, porque fue una transferencia de riquezas alevosa desde los tenedores de activos en dólares, que eran los ahorristas, a favor de los endeudados en dólares y de los exportadores y en contra de los trabajadores que cobraban en australes.

Dejar atrasar el tipo de cambio con controles de cambio con el tipo de política que estaban haciendo el gobierno de Javier Milei, iba a ser cada vez más difícil encontrar una solución al problema. Y cuanto más cerca estuviéramos de las elecciones del 2027, más dramática iba a ser la situación.

Esto que digo ahora, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Hay riesgo si no toman las medidas adecuadas pronto, que antes de las elecciones se le destartale todo. A mí me parece que es equivocado lo que están haciendo en materia monetaria, cambiaria y financiera. Y es la causa por la que se acentúan los costos recesivos del plan de estabilización. Cuando uno concibe un plan de estabilización, tiene que perseguir no solo la baja de la inflación, tiene que bajar la inflación y que pueda perpetuarse en el tiempo, y debe encontrar que la economía se reactive, que haya inversión.



*ex ministro de economía en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa