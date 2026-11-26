La actividad industrial volvió a caer en octubre, de acuerdo con relevamientos privados. De confirmarse las proyecciones, se trataría de la décima caída consecutiva interanual y la primera intermensual después de dos meses de suba. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró una baja del 4,3%, encadenando cuatro meses de caída en la comparación interanual y acumulando en los primeros diez meses del año una contracción de 1,7% en la comparación con el mismo periodo de 2025.

El Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) será informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el próximo 9 de diciembre.

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En el mes, la producción automotriz registró la mayor caída entre los sectores industriales, con retrocesos en la fabricación de automóviles y pick ups.

La segunda mayor caída se observó en minerales no metálicos. “En el mes anterior el bloque había interrumpido un bimestre de contracción a partir de un moderado avance en los despachos de cemento. En octubre esta mejora no se sostuvo, con caídas tanto en despachos a granel como en bolsa, que junto con el retroceso en la producción de otros insumos para la construcción arrastró a la baja a la rama”, indicó el informe de FIEL.

Actividad industrial | Crédito: FIEL

En tercer lugar entre las caídas se ubicó químicos y plásticos. "El cese en la producción de insumos intermedios como negro de humo, caucho y neumáticos contribuyen a la contracción de la actividad, la que resultó contenida parcialmente en octubre por el avance en la producción de jabones y agroquímicos".

En el acumulado de los primeros diez meses, el ranking de crecimiento lo lidera la refinación de petróleo que acumula un aumento de 7,2% en la comparación con el mismo periodo de 2025 ‐el volumen de petróleo refinado alcanza en el periodo el nivel más elevado desde 2008‐. Las industrias metálicas básicas con un avance de 3,9%, la de alimentos y bebidas con un alza de 2,0%, y la de papel y celulosa con una mejora de 1,5% en la comparación con los primeros diez meses de 2025, completan la nómina de las ramas con mejora de la actividad.

Las proyecciones de Orlando Ferreres

Por su parte, la consultora de Orlando J. Ferreres midió para el décimo mes del año una contracción de la actividad industrial de 0,2% mensual en la medición sin estacionalidad, “cortando con las cifras positivas de los dos meses anteriores.

Actividad industrial | Crédito: OJF

En la comparación anual, el indicador muestra una caída de 3,0% para octubre, con alta heterogeneidad entre las ramas industriales”.

En los primeros 10 meses del año, la caída acumulada alcanza el 2,6%. La producción farmacéutica, las refinerías y químicos se ubicaron como los sectores con mayor suba, mientras que las bajas más pronunciadas se dieron en textiles, plásticos y maquinaria y equipo.

“Hacia adelante, las perspectivas de una mejora para la industria en los últimos meses del año se han diluido, y esperamos que la recomposición sea más lenta, y desigual entre los sectores”, indicó el reporte.

El índice oficial de septiembre

En septiembre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) tuvo una caída de 1,8% respecto a igual mes de 2025, de acuerdo con lo informado por el INDEC.

En la comparación mensual, mostró un crecimiento de 0,7%. El acumulado de los primeros 9 meses fue negativo en -2,6%

En el noveno mes, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Las disminuciones más significativas en su nivel de incidencia fueron Maquinaria y equipo (-26,8%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-22,0%) y Prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%).

Las mayores incidencias positivcas se registraron en Sustancias y productos químicos (3,9%), Madera, papel, edición e impresión (6,4%), Productos minerales no metálicos (5,1%) y “Otro equipo de transporte (11,0%).

LM