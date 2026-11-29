Los mercados financieros se preparan para dos escenarios distintos de cara a los resultados de las elecciones adelantadas en España. Los primeros datos se conocerán alrededor de las 18:30 (hora argentina), pero va a ser recién mañana, con la apertura de los mercados, cuando pueda verse cómo reaccionan los inversores. Los antecedentes muestran que el IBEX 35, el principal índice bursátil español, suele caer en la primera rueda posterior a las elecciones generales, independientemente de qué partido se imponga.

En esta oportunidad, el índice, que agrupa a las 35 empresas más líquidas que cotizan en ese mercado, llega a las urnas en alza. El viernes cerró en 19.386,6 puntos, con una suba semanal del 2,72%. En la última rueda antes de los comicios avanzó un 1,72%, impulsado sobre todo por Banco Santander y ArcelorMittal. En lo que va del año acumula una suba del 12,01%.

Elecciones en España: cierran los comicios y el primer sondeo proyecta una ventaja del PP y Vox

El adelanto electoral anunciado por Sánchez el 5 de octubre tuvo un impacto positivo en la Bolsa. Según Bloomberg Línea, ese día, el IBEX 35 avanzó un 1,12%, hasta los 19.299,70 puntos. Entre las compañías que más subieron estuvieron Banco Santander (4,52%), Telefónica (3,38%) y Merlin Properties (3,22%).

La historia, sin embargo, muestra otro tipo de reacción ante la incertidumbre política. En las últimas diez elecciones generales, el IBEX 35 subió solo una vez en la rueda posterior a los comicios. Fue en abril de 2019, cuando se impuso el PSOE, y el índice mostró un avance marginal del 0,12%. En las demás ocasiones predominó la tendencia bajista, con caídas que llegaron al 5,2% en 1996, cuando ganó el PP, y al 4,15% en 2004, cuando se impuso nuevamente el PSOE. En este sentido, no parece haber una preferencia marcada por un partido en particular, sino que los cambios de Gobierno por sí mismos suelen tener un peso propio en la reacción de los inversores.

En ambos episodios de mayor caída, el resultado electoral estuvo acompañado por otros factores que sumaron incertidumbre. En 1996, el triunfo del PP terminó con cuatro legislaturas consecutivas del PSOE, pero sin una mayoría absoluta. En 2004, a la sorpresa por la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero se sumó el impacto de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que tuvieron lugar apenas tres días antes de las elecciones y alteraron por completo el escenario político.

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Qué se define hoy

La disputa electoral está concentrada entre Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), de centroderecha. También compiten Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, del Frente Amplio. Con los comicios ya cerrados, el primer sondeo difundido por TVE proyecta una ventaja del Partido Popular (PP), con entre 129 y 134 diputados, frente a los 109-124 que obtendría el PSOE.

Pedro Sánchez, hoy. El sondeo de TVE registra que el PSOE alcanzaría el 28,8% de los votos y obtendría entre 119 y 124 diputados. | Crédito: Europa Press 2026

Los relevamientos privados ya habían adelantado un resultado similar. Un relevamiento de 40dB, encargado por el diario El País, le asigna al PP el 31,8% de los votos, frente al 30,9% del PSOE. Por su parte, SocioMétrica también ubica primero a los populares, con el 32%, seguidos por los socialistas, con el 29%, y Vox.

De todas formas, una victoria del PP no le garantizaría llegar al Gobierno. Para conseguir una mayoría en el Congreso, Feijóo necesitaría sumar apoyos de otras fuerzas políticas y Vox aparece como su principal socio potencial. Por eso, además del resultado que obtenga cada partido, habrá que ver cómo se configurará el Parlamento.

La votación se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política, con la crisis de la vivienda y la migración entre los principales temas de campaña. La participación también fue elevada: a las 18 (hora local), ya había votado el 68,13% del padrón electoral, según informó el Ministerio del Interior de España. Es el nivel más alto registrado a esa hora en unas elecciones generales.