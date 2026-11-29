El empresario José Luis Manzano compró el 20% de las filiales de Infobae en España y Perú a través de su Grupo Integra. El empresario con pasado en el menemismo ingresa como accionista minoritario y se destacó que la operación no incluye a Infobae en Argentina. Al respecto, Daniel Hadad, fundador, dueño y CEO de Infobae, seguirá al frente de la conducción editorial.

La venta se conoció este sábado, el mismo día en que Hadad anunció que no será candidato a presidente en 2027. La decisión coincidió con su cumpleaños número 65, la fecha que se había fijado como límite para definir si avanzaría en ese plano de futuro político. El periodista y empresario atribuyó el paso al costado a la suspensión de las PASO, que, según explicó, no le deja tiempo para armar un partido nacional.

La compra de esa parte de Infobae se suma a la entrada de Manzano en Right News Media, un holding internacional de medios del que adquirió el 21% el mes pasado. Al darse a conocer la operación, se informó que la inversión busca "fortalecer el crecimiento de ambos medios, ampliar su oferta digital y consolidar su presencia en los mercados de habla hispana". La participación estará "limitada exclusivamente a las dos operaciones mencionadas", y las dos ediciones mantendrán su actual línea periodística.

Infobae tiene redacciones en Argentina, Colombia, España, México y Perú. Junto con la venta de esa parte a Manzano, Hadad suspendió al menos temporariamente el lanzamiento del portal en Chile.

Los negocios de Manzano

En España, Manzano tiene el 25% de SIETE, la sociedad dueña del canal digital La Séptima, que se lanzó el 5 de noviembre. También participa en proyectos periodísticos del grupo de Javier Negre, con medios en España y Estados Unidos. En Perú compró Telefónica del Perú, que pasó a llamarse Integratel Perú, controla la minera Volcan y participa en el desarrollo del puerto de Chancay junto con la empresa china COSCO Shipping. En Ecuador, este año participó de la compra del diario El Universo junto con el empresario Ives Maia Pardini.

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En la Argentina es accionista de Grupo América junto con Daniel Vila, Claudio Belocopitt y Gustavo Scaglione, y comparte Telefe con Scaglione. Los dos le compraron el canal a Paramount a fines de 2025 por 95 millones de dólares. Junto con Vila y Mauricio Filiberti es dueño de Edenor, desde donde este año tomó el control de Metrogas. Con la suiza Mercuria Energy Group, su socia en Integra, compró 900 estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud por 1.420 millones de dólares.

En noviembre sumó dos operaciones de consumo masivo. Entró como socio minoritario en GDN Argentina, el grupo de Francisco de Narváez que controla los supermercados Chango Más y que acordó la compra de la filial local de DIA. Además, compró los 107 locales de Burger King en la Argentina al grupo mexicano Alsea.

Hadad bajó su posible candidatura

En una entrevista en Radio Con Vos, Hadad explicó su decisión: "Me decidí, tomé una decisión, pero en las últimas horas la política hizo una mala jugada, cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO". Y agregó: "No obstante, sigo con el deseo de tratar de cambiar las cosas en la Argentina, pero esta situación, sin PASO, no tengo la posibilidad de un armado político en tan poco tiempo".

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"La vocación está intacta, pero las condiciones hoy no están", resumió. También sostuvo: "Con las PASO cualquiera que quería podía jugar. Hoy es imposible".

El empresario calificó la medida como "un retroceso" y planteó que, sin primarias, la elección pasa a ser "un formato de quién moviliza más, quién mueve más remises o más camionetas". Aclaró que no se opone a modificar el sistema electoral, pero que los cambios deberían aplicarse desde 2029: "Esto tiene lógica si uno lo hace para la próxima elección, no para una elección en la que el poder está en juego". Sobre la estrategia oficial, opinó: "Entiendo al Gobierno quitando las PASO, porque Milei lo que necesita es generarle un problema al peronismo".

Consultado sobre la posibilidad de comprar un sello partidario para competir, respondió: "Eso no está en mis planes". Sobre su futuro, adelantó: "El año que viene voy a trabajar mucho en todo lo vinculado a educación y tecnología, pensando en los nuevos empleos".

Hadad no respaldó a ningún candidato. En octubre había condicionado su postulación a que se mantuvieran las primarias: "Estoy evaluando la candidatura, si existieran las PASO es una probabilidad".

IC