El presidente Javier Milei reunirá este lunes a gran parte de su Gabinete en el Palacio Libertad para anunciar la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) de Argentina LNG, el megaproyecto impulsado por YPF que contempla desembolsos por US$ 50.750 millones en un plazo de 24 años y que se convertirá en la mayor inversión de la historia argentina.

El acto está previsto para las 10 y contará con la presencia de los socios internacionales de la petrolera estatal, la italiana ENI y la emiratí XRG. La iniciativa prevé exportaciones de gas licuado y líquidos del gas por alrededor de US$ 9.000 millones anuales a partir de 2033.

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La confirmación de la decisión final de inversión marca un punto de no retorno para el proyecto, que ya no podrá cancelarse sin afrontar costos millonarios. Los desembolsos previstos serán de US$ 14.687 millones durante los primeros dos años, alcanzarán los US$ 26.377 millones hasta 2030 y sumarán US$ 50.750 millones hacia 2050.

El emprendimiento cuenta con el respaldo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que el Gobierno defendió durante su discusión legislativa y que fue aprobado por el Congreso hace dos años, pese a las críticas de la oposición. El jueves pasado, el Ministerio de Economía oficializó, a través de la resolución 2027/2026, el ingreso de Argentina LNG al régimen, lo que habilitará al consorcio a acceder a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un esquema de estabilidad normativa de largo plazo.

En cuanto a la composición del consorcio, YPF tendrá el 36% de participación, mientras que ENI y XRG contarán con el 32% cada una. Ambas compañías internacionales comprarán parte de la producción de metano, etano, propano, butano y gasolinas naturales para comercializarla en el mercado mundial. La petrolera argentina, por su parte, continúa explorando acuerdos para colocar su producción.

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La primera etapa de Argentina LNG contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción, con una capacidad de seis millones de toneladas métricas anuales cada una. Operarán frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías, y recibirán el gas proveniente de Vaca Muerta a través de infraestructura de transporte dedicada, que incluye un gasoducto y un poliducto.

Según las previsiones, el primer buque comenzaría a operar a mediados de 2030 y el segundo se incorporaría un año después. Además, desde hace varios meses se negocia la llegada de un nuevo socio y la incorporación de otra unidad flotante de licuefacción.

Las estimaciones difundidas por YPF proyectan que la construcción del proyecto generará alrededor de 20.000 puestos de trabajo por año, con picos de hasta 40.000 empleos entre directos e indirectos.

PC