El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra Luiz Inácio Lula da Silva y defendió sus acusaciones de corrupción contra el mandatario brasileño. En una entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN en Español, aseguró que no lo insultó al calificarlo de “corrupto” y “ladrón”, sino que se limitó a señalar hechos que, según su interpretación, están respaldados por su historial judicial.

“En ningún momento lo insulté. Dije que es un corrupto, ladrón y que estuvo preso. Todo es cierto”, afirmó Milei durante la entrevista, que se emitirá este domingo en Oppenheimer Presenta. En ese sentido, cuestionó que la orientación política de Lula pueda servir para justificar sus antecedentes judiciales y volvió a referirse a su paso por prisión.

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El mandatario argentino sostuvo, además, que recibió agravios de parte de Lula y de integrantes de su gabinete, y acusó al dirigente brasileño de haber intervenido en la política argentina durante las elecciones de 2023 y 2025. También señaló que, según su versión, hubo acciones para perjudicar a su Gobierno de cara a 2027.

Pese al enfrentamiento político, Milei buscó separar las diferencias personales de la relación económica entre ambos países. “Comercialmente, la relación entre Argentina y Brasil está intacta”, sostuvo, en medio de una crisis diplomática que escaló en los últimos meses.

Milei cuestionó a Lula por sus condenas en Lava Jato

Las acusaciones del Presidente argentino remiten al proceso judicial que Lula atravesó en el marco de la operación Lava Jato. Entre 2017 y 2019, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) recibió dos condenas por causas vinculadas a corrupción, una por el tríplex de Guarujá y otra por la casa de campo de Atibaia.

Lula permaneció detenido durante 19 meses y recuperó la libertad en noviembre de 2019, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil modificara el criterio sobre la ejecución de las penas y estableciera que una condena debía quedar firme para habilitar el encarcelamiento.

Javier Milei y Lula da Silva | Crédito: Cedoc

En 2021, el STF anuló sus condenas al determinar que el juzgado de Curitiba no tenía competencia para juzgarlo y, además, declaró la parcialidad del exjuez Sergio Moro, que había conducido los procesos. Las causas fueron archivadas, Lula recuperó sus derechos políticos y en 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que se habían violado sus garantías al debido proceso. Ninguna de las condenas que Milei utiliza como argumento sigue vigente.

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La crisis diplomática entre Argentina y Brasil

El enfrentamiento entre Milei y Lula se profundizó en agosto, luego de que el mandatario argentino participara de un acto político en San Pablo junto a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales adversarios políticos del líder brasileño.

La tensión se trasladó al plano diplomático y derivó en el retiro definitivo del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli. La decisión marcó un nuevo capítulo en el deterioro de la relación entre ambos gobiernos, que ya acumulaban diferencias por cuestiones ideológicas, posicionamientos internacionales y declaraciones cruzadas.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro | Crédito: Cedoc

En paralelo, surgieron versiones sobre la ausencia de Milei y del canciller Pablo Quirno en la ceremonia de asunción de Lula, prevista para el 5 de enero de 2027. Desde Brasil trascendió que ambos dirigentes argentinos no serían invitados, mientras que las autoridades brasileñas sostuvieron que Milei nunca había formado parte de la lista de convocados.

En la entrevista con Oppenheimer, Milei confirmó que no recibió una invitación y dejó en claro que tampoco pretende recibirla. “No me ha invitado. No tengo ningún interés que lo haga tampoco”, expresó.

La postura del Gobierno argentino también había quedado expuesta en las declaraciones de Quirno, quien cuestionó el proceso electoral brasileño y sostuvo que la administración libertaria tenía dudas sobre la transparencia de los comicios que consagraron la reelección de Lula.

LB / JMV