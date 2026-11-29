Clarín se sumó a los medios que iniciaron acciones legales contra las principales compañías de inteligencia artificial (IA), por el uso que estos gigantes tecno hacen de sus contenidos periodísticos sin autorización ni contraprestación económica. La presentación busca que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual de los medios sobre esos materiales que las plataformas utilizan para alimentar sus sistemas de IA.

El reclamo se suma a una disputa que se extiende a nivel internacional entre las empresas periodísticas y las tecnológicas, por la incorporación de artículos, investigaciones, entrevistas, coberturas y análisis a los sistemas de inteligencia artificial. Según planteó el medio, las respuestas que ofrecen estas herramientas ante consultas sobre noticias o distintos aspectos de la realidad recurren a publicaciones periodísticas que, en algunos casos, son citadas, pero cuyos autores no reciben una compensación por su utilización.

Clarín | Crédito: Imagen Web

Perfil demanda a OpenAI y Microsoft por el uso de contenidos periodísticos sin autorización

La presentación judicial pone en discusión el rol de las empresas periodísticas en el desarrollo y funcionamiento de estos sistemas, que utilizan sus contenidos para entrenar modelos, actualizar información y ofrecer respuestas a los usuarios. El material producido por los medios no solo aporta datos, sino también contexto y elementos de análisis para comprender acontecimientos políticos, económicos, científicos, sociales, culturales y deportivos.

Clarín también remarcó los recursos que demanda la producción informativa, que involucra inversiones económicas, equipos profesionales, corresponsales, especialistas, infraestructura tecnológica y procesos editoriales destinados a garantizar la calidad y veracidad de la información. Detrás de cada publicación hay tareas de búsqueda, consulta de fuentes, verificación de datos y elaboración de materiales para explicar e interpretar la realidad.

El diario, fundado hace 81 años, cuenta con más de 700.000 suscriptores digitales, según informó el propio medio, y destacó esa cifra como una muestra de la relevancia de su producción para los lectores.

Los antecedentes de Perfil y La Nación

En la Argentina, el reclamo de Clarín se suma a los antecedentes de Editorial Perfil y La Nación, que también iniciaron acciones judiciales por el uso de sus contenidos por parte de plataformas de inteligencia artificial. Perfil presentó una demanda contra OpenAI, Microsoft Corporation y Microsoft de Argentina, mientras que La Nación anunció recientemente que avanzaría por la misma vía contra las principales compañías del sector.

La Nación inició acciones legales contra las grandes plataformas de IA por el uso no autorizado de sus contenidos

A nivel internacional, uno de los primeros antecedentes fue la demanda que The New York Times presentó en diciembre de 2023 por la utilización no autorizada de sus artículos. En agosto de 2025, el diario brasileño Folha de Sao Paulo y el japonés Yomiuri Shimbun también iniciaron acciones legales similares.

En América Latina, otro caso es el de Copesa, grupo editor del diario chileno La Tercera, que presentó una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por presunto abuso de posición dominante.

El conflicto también fue planteado por el presidente y publisher de The New York Times, A. G. Sulzberger, quien durante el Congreso Mundial de Medios de WAN-IFRA, realizado en junio en Marsella, Francia, denunció lo que calificó como un “flagrante robo de propiedad intelectual” por parte de las plataformas de IA. En esa oportunidad, llamó a los editores a actuar y advirtió sobre la necesidad de que los acuerdos comerciales reflejen el valor de los contenidos periodísticos.

La justicia convalidó la demanda de PERFIL contra OpenAI y Microsoft

En paralelo a los reclamos judiciales, distintas organizaciones alcanzaron acuerdos comerciales con compañías tecnológicas para la utilización de sus publicaciones. Entre ellas se encuentran Associated Press, de Estados Unidos; Financial Times, del Reino Unido; Axel Springer, de Alemania; Le Monde, de Francia; y el Grupo Prisa, de España.

PC/HB