La confianza de los consumidores argentinos volvió a retroceder en noviembre y revirtió la recuperación registrada durante octubre. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 1,27% mensual, hasta ubicarse en 40,99 puntos, frente a los 41,52 de octubre. El dato refleja un deterioro en la percepción de los hogares sobre su situación económica y una menor predisposición a realizar compras importantes, en un contexto en el que las expectativas sobre la marcha general del país muestran señales contrapuestas.

La caída interrumpió el avance del 0,8% registrado en octubre, cuando la mejora había estado impulsada principalmente por la disposición a comprar electrodomésticos, automóviles y viviendas. En noviembre, ese componente volvió a terreno negativo, mientras que la evaluación de la situación económica personal sufrió el mayor retroceso entre los indicadores relevados.

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El informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado a partir de una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 3 y el 17 de noviembre, muestra además que la confianza se encuentra 10,98% por debajo del nivel de noviembre de 2025, una diferencia considerable frente a la caída interanual del 1,9% que había mostrado octubre.

De la recuperación de octubre a la caída de noviembre: qué cambió

El contraste entre ambos meses aparece con claridad al analizar los componentes del indicador. En octubre, la confianza había logrado mantenerse en terreno positivo gracias a un repunte del 8,8% en la predisposición a comprar bienes durables e inmuebles, a pesar de que la percepción sobre la situación personal y la economía general había retrocedido.

En noviembre, esa mejora perdió impulso. El componente de Bienes Durables e Inmuebles cayó 2,08%, mientras que Situación Personal retrocedió 5,38%, hasta los 39,67 puntos.

Dentro de las decisiones de consumo, la mayor caída correspondió a la predisposición a comprar automóviles y viviendas, que disminuyó 6,76% respecto de octubre. En cambio, la evaluación sobre la conveniencia de adquirir electrodomésticos mantuvo una mejora de 1,32%.

Este comportamiento marca una diferencia respecto del mes anterior: mientras que en octubre los consumidores habían mostrado mayor disposición a asumir gastos importantes, noviembre reflejó una renovada cautela, particularmente frente a las compras de mayor valor.

La evaluación de la situación económica personal también profundizó su deterioro. La percepción de los hogares respecto de un año atrás cayó 4,62%, mientras que las expectativas sobre su propia situación dentro de los próximos doce meses retrocedieron 5,91%.

En contrapartida, el componente de Situación Macroeconómica avanzó 3%, impulsado por una mejora de 6,49% en las expectativas sobre el país a tres años. La visión sobre el próximo año, sin embargo, empeoró 2,30%.

La diferencia es significativa: los consumidores muestran mayor confianza en una eventual recuperación de la economía a largo plazo, pero son más pesimistas sobre su propia situación y las perspectivas inmediatas.

El Gran Buenos Aires concentra el mayor deterioro de la confianza

Una de las principales conclusiones del relevamiento surge de las diferencias regionales. Mientras que en octubre la confianza había mostrado una mejora de 6,77% en la Ciudad de Buenos Aires y leves retrocesos en el conurbano y el Interior, noviembre profundizó esa divergencia.

En el Gran Buenos Aires, el ICC cayó 7,55% mensual, hasta ubicarse en 36,51 puntos, el nivel más bajo entre las tres regiones analizadas. En la comparación con noviembre del año pasado, el retroceso alcanza el 18,37%.

La caída estuvo acompañada por un fuerte deterioro de la situación económica personal, cuyo indicador disminuyó 14,83% mensual. También retrocedió 13,31% la disposición a comprar automóviles y viviendas.

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El contraste con la Ciudad de Buenos Aires fue marcado. En CABA, la confianza aumentó 9,40%, hasta los 43,41 puntos, luego del avance de 6,77% registrado en octubre. La percepción sobre la situación personal mejoró 14,89%, mientras que la predisposición a comprar bienes durables e inmuebles aumentó 7,53%.

Por su parte, el Interior del país mostró una recuperación de 3,31% mensual, después de haber retrocedido 0,25% en octubre. Con 47,52 puntos, continúa siendo la región con el mayor nivel de confianza.

Los resultados exhiben una brecha cada vez más marcada entre el conurbano bonaerense y el resto del país, tanto en la percepción de la economía cotidiana como en las decisiones de consumo.

Los hogares de menores ingresos mejoraron su confianza, mientras cayó entre los de ingresos altos

El comportamiento por nivel socioeconómico también mostró un cambio respecto de octubre.

Durante ese mes, la confianza de los hogares de ingresos altos había aumentado 1,99%, mientras que entre los de ingresos bajos había retrocedido 1,30%.

En noviembre, la tendencia se invirtió: los hogares de ingresos bajos registraron una mejora de 2,42%, mientras que los de ingresos altos mostraron una caída de 2,98%.

De esta manera, el indicador se ubicó en 41,74 puntos para los hogares de menores ingresos, por encima de los 40,52 puntos correspondientes al segmento de mayores ingresos.

En el primer grupo, la mejora estuvo impulsada principalmente por las expectativas macroeconómicas, que avanzaron 8,42%, aunque la percepción sobre la situación personal disminuyó 0,64% y la disposición a comprar bienes durables cayó 2,28%.

Entre los hogares de ingresos altos, el deterioro fue más generalizado, con una caída de 7,48% en la situación personal y un retroceso de 1,51% en la predisposición a realizar compras importantes.

La clasificación por ingresos utilizada en el estudio es aproximada a partir del nivel educativo de los encuestados, una característica metodológica que debe considerarse al interpretar las diferencias entre ambos grupos.

Más expectativas sobre el futuro, pero menos confianza en el presente

Otro contraste relevante entre octubre y noviembre aparece al analizar la percepción sobre el presente y el futuro.

En octubre, las Condiciones Presentes habían mejorado 5,88%, mientras que las Expectativas Futuras habían retrocedido 2,6%.

En noviembre ocurrió lo contrario en términos de intensidad del movimiento: las Condiciones Presentes cayeron 2,90%, mientras que las Expectativas Futuras apenas disminuyeron 0,08%.

El indicador que mide la situación actual quedó en 34,15 puntos, considerablemente por debajo de los 47,83 puntos correspondientes a las expectativas.

La diferencia muestra que, aunque los consumidores mantienen una visión relativamente más favorable sobre el futuro que sobre su situación actual, esa expectativa todavía no se traduce en una mejora de la confianza para consumir.

En la comparación interanual, las Condiciones Presentes acumulan una disminución del 6,12%, mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron 14,15%.

El informe también permite observar el recorrido del indicador durante la gestión de Javier Milei.

El punto más alto de confianza del consumidor bajo la actual administración se registró en enero de 2025, cuando el ICC alcanzó los 47,38 puntos. Desde entonces, el indicador acumula una caída del 13,49%.

Sin embargo, si se toma como referencia enero de 2024, cuando el índice había descendido a 35,60 puntos después de las primeras medidas económicas del Gobierno, la confianza todavía presenta una recuperación acumulada del 15,14%.

La evolución muestra que la recuperación inicial de las expectativas económicas no logró sostenerse de manera uniforme.

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