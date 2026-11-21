La morosidad de las familias registró una nueva baja en septiembre y acumuló su segundo descenso mensual consecutivo, aunque los niveles de endeudamiento continúan elevados en comparación con el año pasado. Al mismo tiempo, creció la cantidad de créditos refinanciados, una herramienta a la que recurren los hogares para reorganizar sus compromisos financieros y evitar mayores atrasos.

De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad de los préstamos destinados a las familias se ubicó en el 12,2% durante septiembre. La cifra representó una disminución de 0,61 puntos porcentuales frente a agosto.

Sin embargo, la comparación interanual muestra un escenario diferente. El indicador se encuentra 4,9 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en septiembre de 2025, lo que refleja el deterioro que atravesó la capacidad de pago de los hogares durante los últimos doce meses.

Desde la autoridad monetaria explicaron que la dinámica mensual respondió a una reducción del 4,03% en términos reales del saldo de créditos en situación irregular. Según el organismo, parte de esa disminución estuvo vinculada con el traspaso de carteras morosas a partidas fuera de balance realizado por algunas entidades financieras, además del crecimiento del financiamiento total destinado a este segmento.

La evolución de la mora había mostrado señales de estabilización durante los meses anteriores. En junio, el indicador logró interrumpir la escalada que acumulaba desde finales de 2024. No obstante, en julio volvió a subir 0,1 puntos porcentuales, mientras que en agosto registró una primera reducción de 0,13 puntos. En septiembre, la tendencia descendente se profundizó.

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Aumentaron las refinanciaciones de los hogares

El informe del BCRA identificó un crecimiento de las operaciones de refinanciación de deudas familiares. Se trata de mecanismos mediante los cuales las entidades financieras ofrecen alternativas para reorganizar los compromisos de los clientes, extender los plazos de pago o modificar las condiciones de los préstamos.

Durante septiembre, el saldo de los créditos refinanciados representó el 3,9% del total de los préstamos otorgados a las familias. El porcentaje se ubicó considerablemente por encima del promedio de la última década, que fue del 1%.

La situación también se refleja en los préstamos que ya se encontraban en situación irregular. Según el organismo, las refinanciaciones alcanzaron al 24,1% de esa cartera, frente al promedio histórico del 16% correspondiente a los últimos diez años.

Casi una cuarta parte de los créditos familiares que presentan dificultades de pago pasó por algún proceso de refinanciación. El fenómeno muestra el peso que adquirieron estas herramientas dentro del sistema financiero, en un contexto en el que los hogares buscan alternativas para cumplir con sus obligaciones.

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La mora empresarial registró un leve incremento

A diferencia de lo ocurrido con las familias, la irregularidad de los préstamos destinados a las empresas mostró un pequeño incremento durante septiembre. El ratio de mora empresarial cerró el mes en el 3,82%, lo que significó una suba de 0,02 puntos porcentuales respecto de agosto. En la comparación interanual, el deterioro fue más pronunciado: el indicador aumentó 2,2 puntos porcentuales frente al 1,62% registrado en septiembre de 2025.

Pese a este incremento, la irregularidad de los créditos empresariales se mantuvo considerablemente por debajo de la correspondiente a los hogares, que superó el 12%.

El sistema financiero también mostró una mejora mensual. El ratio de irregularidad del crédito total al sector privado descendió 0,25 puntos porcentuales y se ubicó en el 7,5% durante septiembre. El resultado todavía representa un deterioro frente al mismo período del año anterior, cuando la morosidad se encontraba en el 4,2%. La diferencia interanual fue de 3,3 puntos porcentuales.

El Banco Central explicó que la reducción estuvo relacionada con una caída real del 2,58% en el saldo de financiamiento en situación irregular, el primer registro negativo desde abril de 2024. Al mismo tiempo, el volumen total de financiamiento al sector privado creció un 0,67% en términos reales.

De acuerdo con el organismo, la disminución mensual del indicador se observó en los distintos grupos de entidades financieras.

CS / EM