El Indec dio a conocer la actividad de septiembre y arrojó un crecimiento mensual del 1,1%, pero no alcanzó para evitar que el tercer trimestre retrocediera y la economía entró en recesión. Así, de acuerdo con un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA-CONICET, fue la segunda contracción desde que asumió Javier Milei.

“La economía argentina se caracteriza por ser muy volátil, con crisis de forma frecuente. Estas tuvieron una duración mediana de un año, con una caída de 6%”, señaló el Informe de coyuntura macroeconómica de septiembre 2026 del IIEP UBA-CONICET. De esta manera, la recesión técnica informada por Indec este martes fue la segunda desde que Milei asumió la presidencia, además de la número once desde 1993 y la novena de este siglo.

“Al analizar los motivos detrás de estas diez recesiones, dos elementos destacan como causas más comunes. Tres de ellas ocurrieron luego de una importante devaluación (2013-14, 2015-16 y 2018) y otras tres son atribuibles a eventos internacionales (1995, 1998-2000 y 2008-09). Por último, la crisis de 2019-20 combinó ambos factores: la caída de la actividad originada en un salto del dólar se vio agravada luego por la pandemia", detalló el informe. En los tres eventos restantes la actividad se contrajo sin que haya una devaluación ni un shock externo; esas recesiones ocurrieron en 2001-02 (la devaluación se produjo en enero de 2002), 2011-12 y 2022-24.

La recesión técnica de 2026

“Pese a crecer 1,1% mensual en septiembre, la economía cayó 1,8% en el tercer trimestre del año y se confirmó la recesión”, señaló Gonzalo Carrera, economista de Equilibra. Cabe recordar que la recesión técnica son dos trimestres seguidos en caída. De esta manera, se trata de la segunda recesión en la gestión libertaria. La anterior se había producido por las caídas de 1,9% y 0,6% en el primer y segundo trimestre de 2024, respectivamente.

Argentina entró en recesión, tras dos trimestres en negativo

“La fuerte caída de la actividad del tercer trimestre se explica por menor producción primaria (-6%) y también no primaria (-1,3%). Entre los primeros, agro y pesca cayeron arriba de dos dígitos de manera trimestral. Entre los segundos, los que más cayeron en el trimestre fueron comercio (-4,5%), intermediación financiera (-3,3%), construcción (-2,1%), transporte (-1,9%) y después la industria (-1,1%)”, añadió Carrera.

Los especialistas advertían sobre la dinámica de la actividad y una economía que comenzaba a quedarse “sin nafta”, aunque en el promedio había sectores que traicionaron varias veces al alza en el indicador. Los ganadores del modelo, la energía, la minería y el agro, son los sectores que muestran crecimiento en lo que va del Gobierno, pero no son mano de obra intensiva. Por su parte, la construcción todavía se ubica 18% por debajo de los niveles precios a que asuma Milei y, en el caso de la industria, la brecha respecto de noviembre de 2023 es del 6,7%.

“Creo que es la expresión estadística de un modelo que solo se preocupa por un puñado de sectores competitivos a nivel internacional (agro y energía) y castiga a la amplia mayoría de la estructura productiva nacional que, junto a la construcción y el comercio, generan la mayoría del empleo. Esto es producto de los ejes centrales del modelo: como el ancla cambiaria -que está en mínimos del TCR-, el ancla salarial y el ajuste fiscal permanente. Es difícil pensar que vas a tener una economía dinámica”, sostuvo a PERFIL el economista del Grupo Paternal Juan Graña.

Otro factor es el poco empuje de la demanda interna, debido a un deterioro de los salarios y que provoca que el consumo no repunte y, en lo que va del año, las ventas en supermercados registraron una baja del 2,8%, según el Indec. “Contra noviembre de 2023, tanto los salarios privados registrados como públicos muestran caídas reales del 2,3% y 15,4%, respectivamente", estimó LCG.

A su vez, las tasas en suba encarecen el crédito y se estanca uno de los principales drivers para la actividad, principalmente en las pymes, y provoca que la economía tenga poca dinámica.

“La combinación de un crédito estancado, una política monetaria poco clara y sumamente discrecional, los costos de la transformación de la estructura productiva y la persistencia del riesgo político de cara a 2027 explican la mayor parte de la estanflación, sostuvo Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics.

Hacia adelante, la City espera termine el año con un crecimiento promedio en torno al 0,7%, según se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el BCRA. Lejos del 5% que estimaba el Gobierno en el Presupuesto 2026.

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“Si no se modifican esas políticas (mejora de ingresos o reinicio de obra pública) difícilmente se modifique el estancamiento generalizado. Habrá que ver qué efecto negativo adicional incorporan los problemas financieros, lo único que no había tenido el gobierno hasta el momento, salvo en las elecciones 2025”, agregó Graña en diálogo con este medio.

“La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo. Como resultado, la actividad económica se encuentra 2,4% por debajo del nivel de diciembre pasado. Si el nivel de septiembre se mantuviera sin cambios hasta fin de año, 2026 terminaría con un crecimiento promedio de apenas el 0,3%, explicado solo por un arrastre estadístico”, concluyó Casas.





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