Hace unos días participé del B20 Summit en Washington y del encuentro de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), en México. Fueron dos espacios de discusión internacional que dejaron una preocupación común: el impacto que está teniendo la sobrecapacidad industrial china sobre la producción, el empleo y las cadenas de valor de numerosos países.

Estamos frente a uno de los grandes desafíos del comercio internacional. La expansión de la capacidad productiva de China, sostenida durante décadas por una fuerte intervención estatal, subsidios, financiamiento preferencial y distintas ventajas sobre los costos de producción, está generando desequilibrios que afectan las condiciones de competencia en prácticamente todo el mundo.

El problema aparece cuando la competitividad deja de responder exclusivamente a mejoras de productividad, tecnología o eficiencia y pasa a estar sostenida por mecanismos que distorsionan los costos y los precios internacionales.

Hoy no compiten solamente las empresas. Compiten sistemas productivos, con estructuras impositivas, financieras, regulatorias y de subsidios profundamente diferentes.

Los autos chinos desplazan a la producción Mercosur y golpean la industria nacional

El caso del acero es probablemente el ejemplo más contundente. China produce aproximadamente el 52% del acero mundial, cerca de 960 millones de toneladas anuales. Pero lo más preocupante es la magnitud de su capacidad instalada y de sus excedentes productivos. Según la OCDE, China concentra más de la mitad de la brecha mundial entre capacidad de producción y demanda de acero.

Esto significa que una parte sustancial de la industria siderúrgica mundial está expuesta a una oferta excedente que presiona permanentemente sobre los precios internacionales. Solo durante 2025, las exportaciones chinas de acero alcanzaron un récord de 131 millones de toneladas, un volumen superior a toda la producción anual de acero de la Unión Europea.

El fenómeno también se observa en el aluminio, donde China concentra aproximadamente el 60% de la producción mundial, y se extiende a otros sectores industriales, desde productos químicos y materiales de construcción hasta maquinaria, bienes de capital y diferentes manufacturas.

La sobrecapacidad respaldada por subsidios y ventajas fiscales genera una competencia artificial global. Al exportarse excedentes a precios de dumping durante años, se dañan estructuralmente las industrias importadoras, y se destruye a los competidores en nombre de la competencia.

Esta preocupación fue uno de los puntos centrales que compartimos durante el encuentro de Alacero con Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN), y Ricardo Alban, presidente de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI).

México, Brasil y Argentina comparten la preocupación por el impacto de la competencia desleal en sus industrias y el riesgo de que distorsiones externas desplacen capacidades locales. Por ello, acordamos profundizar la cooperación entre entidades industriales para promover condiciones equitativas.

Estados Unidos, la Unión Europea y numerosos países están revisando sus políticas industriales y comerciales porque comprenden que las cadenas de valor representan mucho más que la producción de un determinado bien. Detrás de cada industria existe conocimiento acumulado, tecnología, trabajadores especializados, proveedores, inversiones e innovación. Son capacidades que lleva décadas construir y que, una vez perdidas, resultan extremadamente difíciles de recuperar.

Un precio artificialmente bajo puede representar un beneficio inmediato para determinados consumidores o sectores, pero también puede provocar el cierre de empresas eficientes, la pérdida de empleos calificados y la desaparición de eslabones completos de una cadena productiva.

La Argentina debe comprender esta nueva realidad internacional. Nuestro país necesita integrarse al mundo, ampliar mercados, incorporar tecnología, atraer inversiones y desarrollar nuevas exportaciones. Pero debemos hacerlo entendiendo que la apertura comercial y la competencia requieren reglas equitativas.

Enfrentamos dos desafíos complementarios: avanzar en una agenda interna de competitividad (bajando impuestos, mejorando financiamiento e infraestructura) y aplicar efectivamente los instrumentos de defensa comercial de la OMC (antidumping, medidas compensatorias y salvaguardias) para corregir distorsiones, tal como hacen las principales economías.

Además, debemos fortalecer la cooperación regional —con Argentina, Brasil y México como punto de partida— frente a prácticas desleales, avanzando hacia una economía abierta e integrada que desarrolle y preserve nuestras capacidades productivas.

La experiencia internacional demuestra que ningún país desarrollado es indiferente al futuro de su industria. Todos comprenden que detrás de sus cadenas de valor está buena parte de su conocimiento, su tecnología, su empleo y su capacidad de crecimiento.

Porque la verdadera competencia internacional debe impulsar la productividad, la innovación y el desarrollo, no destruir capacidades industriales como consecuencia de distorsiones que nada tienen que ver con la eficiencia de las empresas.

*Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)