En línea con un día mejor clima financiero global, impulsado en parte por la restitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street rebotaron este lunes hasta el 8,5% al igual que los bonos, mientras que el Riesgo País de JP Morgan registró una baja del 4%, y quedó en 1027 puntos. En nuestro país por el Día de la Soberanía en la Argentina, el mercado local no operó.

Nvidia se disparó más de 30% en Wall Street tras la restitución de Jensen Huang como CEO

En un día marcado por la euforia en torno a Nvidia, cuyas acciones subieron cerca de 30% por el regreso de Jensen Huang como CEO, los papeles argentinos en Wall Street saltaron hasta 9,3%, con Globant seguida de Central Puerto (6,3%) y Mercado Libre mejorando un 5,6%.

Alivio en los mercados internacionales

Los bonos soberanos en dólares de Argentina rebotaron en un rango de hasta 2%, un movimiento que, combinado con la caída de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU, redunda en una baja en el riesgo país de Argentina, que cierra en los 1.027 puntos básicos, luego de tocar un piso intradiario en los 1.015 puntos.

En tanto, en la bolsa porteña, el índice MSCI Merval no operó por el feriado nacional. Medido en dólares, el Merval subió 4,4% hasta los 47 puntos.

El director del CEPEC, Leo Anzalone, comentó para Perfil: "Lo de Nvidia tuvo bastante que ver. Hoy hubo un fuerte rebote en Wall Street después de las caídas de la semana pasada, y la recuperación de las tecnológicas, especialmente Nvidia, mejoró el clima global de los mercados. Eso también favoreció a los activos argentinos que cotizan en Nueva York y a los bonos soberanos, que venían muy castigados".

"En Argentina tenemos un mercado muy sensible al contexto internacional, especialmente en momentos de incertidumbre y alta volatilidad. Cuando mejora el apetito por el riesgo, los inversores vuelven a buscar activos que habían vendido y eso genera un rebote en los bonos y las acciones. La suba de los bonos, en particular, es la que explica la caída del riesgo país", agregó.

"De todas maneras, lo tomaría más como un rebote de mercado que como un cambio de tendencia. La mejora de hoy es importante, pero todavía no resuelve los problemas de fondo de Argentina, principalmente las dudas sobre la acumulación de reservas, los vencimientos de deuda y el financiamiento para el próximo año. Mientras esas cuestiones no se despejen, es probable que sigamos viendo bastante volatilidad", cerró el economista.

En la misma línea, el analista financiero Gastón Lentini mencionó que "todo el mercado en Estados Unidos está subiendo, impulsado por el buen ánimo que causó la vuelta del CEO de NVIDIA a su posición".

"Fuera de eso, no hubo noticias más importantes, ya que todo el sistema de inteligencia artificial del mundo depende de NVIDIA por el circuito de financiación que tiene organizado. Por eso, esto trae buenas noticias a lo que era el ánimo del mercado, sin embargo, recomendiendo prudencia para todos aquellos inversores que están invertidos, ya que esto no significa que el mercado deje de corregir y mucho menos que va a subir con fuerza", agregó.

Cotización del tipo de cambio

Por el feriado del Día de la Soberanía en la Argentina, el mercado cambiario no operó en argentina. Así, no hubo cotización del dólar mayorista y del dólar para el ahorrista. El viernes cerraron, respectivamente, a $1.580 y a $1.595 en el Banco Nación.

En la jornada del viernes, el dólar oficial y los paralelos aceleraron sus avances para alcanzar nuevos récords nominales. De esta manera, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio mayorista y el CCL rozó el 14%, su nivel más elevado desde abril de 2025, en un escenario de mayor demanda de cobertura y menor oferta de divisas.

Dólar

El dólar oficial minorista trepó a $1.545 en el Banco Nación y a $1.595 en el promedio de los bancos que publica el BCRA. El dólar mayorista subió 1%, hasta los $1.580 para la venta. En la semana la divisa se incrementó 2,4%, el mayor ascenso desde la ante última semana de abril de 2025.

En el segmento informal, el dólar blue escaló 2,1% para ubicarse en los $1.675. Asimismo, en la bolsa, el MEP subió en la misma proporción, a $1.682, y el CCL aumentó hasta los $1.790.

La confianza en Javier Milei repuntó 4,1% en noviembre

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei aumentó un 4,1% en noviembre de 2026 y alcanzó los 2,04 puntos, según el último relevamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). La mejora mensual se produjo después de varios meses de estabilidad, aunque el indicador todavía acumula una caída interanual del 17,5%.

El informe de la universidad señala que la confianza en el Gobierno se mantiene alrededor de los 2 puntos desde abril, con aumentos y retrocesos mensuales de magnitud moderada. De hecho, la mayor parte del deterioro registrado durante 2026 se concentró entre enero y mayo, mientras que las variaciones posteriores fueron compatibles con el margen de error de la encuesta. Por ese motivo, la recuperación de noviembre todavía no permite identificar una tendencia sostenida de crecimiento en la confianza hacia la administración nacional.

Las acciones de Nvidia saltaron hasta 31% tras la reincorporación de Jensen Huang

Nvidia anunció este lunes la reincorporación inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del directorio de la compañía. La decisión representa un cambio de rumbo respecto de lo resuelto días atrás, cuando la conducción había descartado su regreso tras el escándalo que terminó con su salida.

La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados. Las acciones de Nvidia subieron un 31% en Wall Street, en una reacción positiva de los inversores ante el regreso de uno de los principales referentes de la industria tecnológica.

Jensen Huang, CEO de Nvidia | Crédito: AFP

Luego de confirmarse su regreso, Huang expresó su satisfacción por volver a liderar la compañía y destacó el papel que tendrá Nvidia en la transformación tecnológica actual: “Me honra regresar a NVIDIA y liderar una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial”, declaró el empresario.

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street rebotan hasta 5,9% este lunes, encabezados por el índice tecnológico Nasdaq Composite, luego de que Nvidia vuelva a nombrar a Jensen Huang como presidente ejecutivo de la compañía.

En ese contexto, el índice Nasdaq Composite se dispara más de 6%, mientras que el S&P 500 lo hace un 4,8% y Dow Jones de Industriales avanza más de 3%. Cabe destacar que los activos estadounidenses se habían depreciado hasta 10% la semana pasada en medio de las dudas sobre el negocio de la IA.

En esta jornada, el índice de referencia de Taiwán rebotó 2,2%, aunque las bolsas asiáticas cerraron dispares. El Kospi cayó 3,3% y la bolsa de Shanghai cerró apenas con un avance de 0,2%.

FN