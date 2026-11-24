Las compras de los argentinos en el exterior a través del sistema courier superaron los u$s1.000 millones en los primeros diez meses de 2026. Entre enero y octubre, las importaciones realizadas mediante servicios postales alcanzaron los u$s1.064 millones, un incremento interanual del 53,2%, según un relevamiento de la consultora Analytica sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El resultado refleja el avance de un canal que ganó terreno tras los cambios regulatorios que facilitaron el ingreso de productos del exterior. Además, las compras mediante courier volvieron a acelerar su crecimiento interanual en octubre, en contraste con la caída de las importaciones tradicionales de bienes de consumo durables y semidurables.

Importaciones via servicios postales oct26 | Crédito: Analytica

Las compras por courier ya superaron en u$s170 millones a todo 2025

Durante octubre, las importaciones mediante servicios postales sumaron u$s104 millones, un monto similar al registrado en septiembre. De esta manera, las compras por esta vía se mantuvieron por octavo mes consecutivo por encima de los u$s100 millones mensuales.

El acumulado entre enero y octubre ya superó en u$s170 millones los u$s894 millones registrados durante todo 2025. La magnitud de la expansión también se refleja en la comparación interanual: las compras por esta vía crecieron 53,2% en los primeros diez meses de 2026.

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Tras la desaceleración registrada en septiembre, cuando las operaciones aumentaron apenas 2,8% interanual, las importaciones vía courier crecieron 12,2% en octubre frente al mismo mes del año pasado. No obstante, el ritmo de expansión continúa por debajo del registrado en junio, cuando la suba interanual había alcanzado el 73,8%.

El courier gana terreno frente a las importaciones tradicionales

La expansión de las compras mediante servicios postales contrasta con el comportamiento del resto de las importaciones. Según el INDEC, las compras totales de bienes provenientes del exterior cayeron 6,7% interanual en octubre, mientras que las correspondientes a bienes de consumo disminuyeron 11,3%.

La diferencia es todavía más pronunciada al observar las importaciones tradicionales de bienes de consumo durables y semidurables, que registraron una caída interanual del 19,4%, según Analytica. En ese sentido, por cada u$s100 que ingresaron por la vía tradicional de estos productos en octubre, ingresaron u$s25 mediante courier, frente a los u$s18 de un año atrás.

Con esta evolución, la consultora proyecta que las importaciones mediante servicios postales terminarán 2026 por encima de los u$s1.250 millones. De concretarse esa estimación, el total anual superaría en alrededor de un 40% el registro de 2025.

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Qué cambió en las compras por courier

El crecimiento de esta modalidad se produjo después de que el Gobierno flexibilizara las condiciones para importar productos del exterior. En diciembre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elevó de u$s1.000 a u$s3.000 el límite de valor por envío mediante courier y estableció una franquicia para compras destinadas al uso personal.

Bajo el régimen de pequeños envíos, los paquetes pueden contener hasta tres unidades de una misma especie y pesar hasta 50 kilos. Además, para las primeras cinco compras anuales que cumplan con las condiciones del régimen, los primeros u$s400 de valor FOB por envío quedan exentos de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque se mantienen el IVA y los impuestos internos que correspondan.

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