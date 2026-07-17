Eliminan límites para exportar por correo y amplían beneficios para las importaciones postales

El Gobierno reformó el régimen aduanero postal introduciendo cambios sobre las exportaciones comerciales y las importaciones sin fines comerciales realizadas por correo. La medida elimina los límites de valor para las ventas al exterior por vía postal, equipara beneficios tributarios con el sistema courier y redefine los controles y responsabilidades aplicables a los envíos internacionales.

El Gobierno tuvo déficit en junio, pero cerró el semestre en positivo

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial del viernes 17 de julio, mediante el Decreto 604/2026 del Poder Ejecutivo, con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el Jefe de Gabinete Diego Santilli.

Exportaciones comerciales sin límites de valor

El decreto establece que las exportaciones con finalidad comercial realizadas por vía postal no estarán sujetas a límites de valor. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá dictar las normas complementarias y operativas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema.

En los fundamentos, el Gobierno señaló que la exportación postal constituye una vía alternativa y simplificada para favorecer la llegada de empresas argentinas a los mercados internacionales, especialmente de aquellas que no suelen realizar operaciones tradicionales de comercio exterior o trabajan con volúmenes reducidos.

El Gobierno festeja la inflación del 1,9%, pero mira de reojo el escenario para 2027

El Ejecutivo también vinculó la reforma con la expansión del comercio electrónico transfronterizo. Según el Decreto 604/2026, la falta de reglas específicas para exportar mercadería comercial por correo profundizaba las dificultades para aprovechar este canal de ventas internacionales.

Además, la norma mantiene la exención de los tributos a la exportación para los envíos destinados a ayuda familiar u obsequios personales, con excepción de las tasas retributivas de servicios. En estos casos, el valor acumulado mensual por remitente no podrá superar los US$5.000.

Nuevas condiciones para las importaciones postales

Para las importaciones sin finalidad comercial, el Gobierno elevó y unificó la exención de los derechos de importación y de la tasa de estadística. El beneficio alcanzará a envíos de hasta u$s400 de valor FOB (Free on Board o "Libre a bordo"), con un máximo de cinco operaciones por año y por persona.

Cuando una compra supere el valor permitido o exceda el cupo anual, únicamente el excedente quedará sujeto al pago de los tributos correspondientes al régimen general de importación para consumo.

El Gobierno paga el Plus de Refuerzo de $100 mil desde el lunes

La reforma también dispone que el operador postal quedará automáticamente autorizado para representar al destinatario ante la Aduana, salvo que este manifieste previamente su intención de intervenir en forma personal o de designar a otro representante. El servicio aduanero podrá abrir y verificar los envíos cuando lo considere necesario.

Por último, el Decreto 604/2026 sostiene que la reforma busca reducir las diferencias existentes entre los envíos gestionados por el operador postal designado y aquellos tramitados mediante prestadores courier. Para avanzar con esa equiparación, la norma derogó la alícuota unificada del 50% aplicada a las importaciones postales y estableció que el nuevo régimen entrará en vigencia desde su publicación.

GZ