Las tarifas de los servicios públicos volverán a aumentar en diciembre y sumarán presión sobre la inflación de fin de año. El Gobierno aprobó un nuevo ajuste para las facturas de luz y gas, en un contexto en el que la actualización mensual de los cuadros tarifarios y la reducción de los subsidios continúan trasladando una mayor proporción de los costos energéticos a los usuarios.

Los bonos argentinos se recuperan en Wall Street, el riesgo país cae a 950 puntos y el dólar abrió en $1.625

En el caso del gas natural por redes, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorizó un incremento promedio del 2,26% a nivel nacional. Para el servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las distribuidoras Edenor y Edesur tendrán una actualización de sus ingresos del 2,21% y el 2,14%, respectivamente.

Las resoluciones correspondientes se publicarán en el Boletín Oficial durante la próxima semana y los nuevos valores comenzarán a regir el 1° de diciembre. Sin embargo, para la electricidad todavía resta conocer la definición del Ministerio de Economía sobre el ajuste final que se trasladará a las facturas de los usuarios del AMBA.

Uno de los factores detrás de estos incrementos es el mecanismo de indexación mensual establecido para los contratos de transporte y distribución de energía. La fórmula contempla las variaciones anteriores de la inflación y del tipo de cambio, con el objetivo de que las empresas mantengan sus ingresos en términos reales y puedan afrontar los costos operativos, salariales y de mantenimiento de las redes.

Tarifas de luz

En ese sentido, la evolución del dólar también tendrá incidencia sobre las próximas facturas. La cotización acumuló una suba cercana al 3% durante noviembre, por lo que parte de ese movimiento podría trasladarse a las boletas de enero. En la primera quincena del mes, el tipo de cambio ya había registrado un incremento promedio del 1,89% frente al mismo período de octubre.

A su vez, durante noviembre se sumaron cambios en el régimen de Zona Fría, que implicaron la eliminación o reducción de bonificaciones para millones de usuarios, principalmente en la Patagonia, Cuyo y la región Pampeana. Según las estimaciones citadas por el sector, esta modificación podría agregar alrededor de 0,2 puntos porcentuales a la inflación del mes, cuyo dato el INDEC difundirá el 15 de diciembre.

El recorte de subsidios podría derivar en aumentos de hasta 26% en la luz durante 2027

Más allá de los ajustes de diciembre, el esquema tarifario volverá a estar atravesado por la política de reducción de subsidios que impulsa el Gobierno. El proyecto de Presupuesto 2027, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados durante la madrugada de este viernes y deberá ser tratado ahora por el Senado, contempla una nueva reducción de las partidas destinadas a sostener los costos de la energía y el transporte.

De acuerdo con un análisis del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el CONICET, las transferencias corrientes destinadas a ambos sectores pasarían de representar el 0,64% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 al 0,53% en 2027. En términos nominales en dólares, el gasto proyectado bajaría de unos US$ 5.200 millones a US$ 4.400 millones.

De concretarse, sería el sexto año consecutivo de reducción del peso de los subsidios sobre el producto. El objetivo tarifario es que los usuarios cubran, en promedio, más del 88% del costo de abastecimiento energético durante 2027 y que esa proporción alcance el 91% en los años siguientes.

Según el informe del IIEP, esa partida pasaría de representar el 0,34% del PBI en 2026 al 0,22% en 2027.

Para avanzar en esa dirección, el esquema contempla tres herramientas: la recomposición del precio mayorista que paga la demanda, una mayor focalización de la asistencia estatal en los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y una menor participación del Estado en las empresas del sector, en el marco del proceso de privatización de Energía Argentina (ENARSA).

El grueso de la reducción de las partidas energéticas se concentraría en las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), encargada de administrar el mercado eléctrico. Según el informe del IIEP, esa partida pasaría de representar el 0,34% del PBI en 2026 al 0,22% en 2027.

En este escenario, una estimación de la consultora Economía y Energía para el AMBA advirtió que el recorte de subsidios podría traducirse en nuevos aumentos en las facturas de electricidad. Si los costos de abastecimiento se mantuvieran constantes, los hogares que actualmente reciben asistencia estatal afrontarían una suba del 26%, mientras que para los comercios el incremento sería del 19% y para los usuarios residenciales sin subsidios, del 9%.

El cálculo toma como referencia las tarifas promedio registradas entre enero y agosto de 2026 y las metas de cobertura previstas para el próximo año. Para un hogar subsidiado con un consumo mensual de 250 kilovatios hora (kWh), por ejemplo, la factura con impuestos pasaría de $26.986 a $34.020. En el caso de un usuario sin asistencia estatal y con el mismo nivel de consumo, subiría de $49.097 a $53.733.

De todas formas, los porcentajes no representan aumentos ya definidos ni constituyen una proyección definitiva de las futuras facturas. Se trata de una simulación que contempla exclusivamente el efecto de la reducción de subsidios bajo el supuesto de que el costo de abastecimiento no varíe, sin incorporar otros eventuales ajustes en los componentes de transporte y distribución ni movimientos del tipo de cambio.

Desde el Gobierno señalaron que esperan una reducción de los costos de abastecimiento energético, especialmente por las condiciones del mercado eléctrico una vez superado el período de mayor demanda invernal. Una eventual baja podría moderar el impacto del recorte sobre los usuarios, aunque el alcance definitivo dependerá de la evolución de los costos y de las decisiones tarifarias que se adopten durante 2027.

FN