¿Cuándo comenzarán a aplicarse las tarifas diferenciales si no se registra la tarjeta SUBE?

Los usuarios de la tarjeta SUBE seguirán abonando la tarifa vigente hasta el 1 de abril, cuando quienes no se hayan registrado comenzarán a pagar el doble del valor de ese momento, informó el lunes el Ministerio de Infraestructura de la Nación, a través de un comunicado.



El documento difundido esta tarde señala que “la Secretaria de Transporte, dependiente del Ministerio de Infraestructura, recuerda que desde el próximo 1° de abril, se aplicarán tarifas diferenciadas para aquellos pasajeros que posean tarjetas SUBE registradas, no existiendo ninguna fecha límite para dicho trámite que se mantendrá siempre vigente en los canales autorizados por lo que los usuarios podrán registrar sus datos en las tarjetas SUBE, en cualquier momento”.



Agrega el comunicado que “según el cuadro tarifario propuesto, el boleto de colectivo tendrá un valor de $270 y, en los casos de las personas que accedan a la Tarifa Social, el valor será de $121,50”.



No obstante, aclara que “quienes no tengan sus datos registrados en la tarjeta SUBE, abonarán un boleto mínimo de $ 430 a partir del próximo 1° de abril”.



“En relación con el sistema ferroviario, se unificó el valor en todas las líneas, fijando un cuadro tarifario que, si se abona con tarjeta SUBE, quedará compuesto de la siguiente manera: sección 1: $ 130; sección 2: $ 169; y sección 3: $ 208”, apunta el comunicado.



Y añade que “quienes no tengan sus datos registrados en la tarjeta SUBE, deberán abonar el doble de la tarifa determinada en cada sección a partir del próximo 1° de abril”.



Explica, por otra parte, que “las personas que aún no tengan registrada la tarjeta SUBE podrán hacerlo a través de la web https://www.argentina.gob.ar/sube; también de la App SUBE o en alguno de los 56 Centros de Atención SUBE. La registración no sólo les permitirá acceder a la tarifa diferenciada, sino que también podrán recuperar los saldos en caso de robo, rotura o extravío de sus tarjetas SUBE”.