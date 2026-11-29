A poco menos de un año para las elecciones presidenciales de 2027, la cobertura cambiaría por parte de los argentinos no frena. Los ahorristas ya se dolarización por USD 39.697 millones este año entre la compra de dólares billetes, bonos atados al tipo de cambio y futuros. En las últimas ruedas, el equipo económico reforzó la intervención para contener la cotización de la divisa norteamericana.

En octubre, las “personas humanas” compraron en términos netos 2.548 millones de dólares para ahorro, según se desprende del último Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA). Así, en el acumulado del año el guarismo asciende a USD 22.697 millones y superó al total registrado el año pasado, aunque cabe aclarar que la salida parcial del cepo se dio a mediados de abril de 2025. Desde entonces, el monto asciende a USD 45.007 millones.

Según pudo saber PERFIL de fuentes del sistema financiero la demanda no registró una baja en noviembre. “Se observó una aceleración en la compra de dólares por parte de los clientes respecto de septiembre y octubre. Otro dato relevante es que el crecimiento de los saldos se concentra más en cajas de ahorro en dólares que en depósitos a plazo fijo, lo que sugiere que los ahorristas privilegian mantener liquidez en moneda extranjera antes que inmovilizar esos fondos”, comentaron a este medio. Mientras que en otra entidad bancaria señalaron que la dinámica del mes se mantuvo “normal”.

El Gobierno reforzó la intervención en el mercado para contener al dólar



En 2025 se batió un récord de dolarización por parte de los argentinos. En términos netos, los ahorristas minoristas compraron USD 22.310 millones. Si se contabiliza la demanda total del sector privado no financiero y los giros a cuentas en el exterior, es decir la FAE, el guarismo se eleva a USD 32.340 millones, el más alto del siglo.

A su vez, la cobertura cambiaria se incrementa también en otros instrumentos financieros. “Según nuestros cálculos, la cobertura neta de privados con USD linked y futuros superó los USD 17.000 millones , situándose por arriba de octubre de 2025. Ese número muy probablemente seguirá subiendo, considerando que falta mucho para la elección”, señaló la consultora 1816, una de las más escuchadas en el mercado. Así, sumado a la compra de dólares billetes, los argentinos ya se dolarizaron por USD 39.697 millones.

Y agregó el informe de la consultora: “Una diferencia importante es que en aquel entonces, octubre de 2025, el BCRA tenía una posición vendida relevante en futuros y ahora es el Tesoro prácticamente el único que está short Dólar (el BCRA ofrece cobertura, pero vendiendo bonos USD linked que al final del día tendrá que pagar el fisco)”.

El dólar presiona sobre las tasas y obstaculiza la actividad productiva



El mercado detectó intervención del Gobierno para contener el dólar

Esta dinámica se da en paralelo con un tensión cambiaria en el mercado esta semana, lo que llevó al equipo económico a tener que intervenir, según detectaron operadores de la City. El miércoles 25, el dólar mayorista superó los $ 1.600 por primera vez y marcó un nuevo máximo nominal, mientras que el CCL llegó a ubicarse cerca de los $ 1.800.

De acuerdo a Econviews, en esa rueda se registró un récord del monto operado a través del bono AL30, sumando USD 436 millones, entre MEP y CCL. “El volumen superó el pico de octubre de 2025 (USD 354 millones) y estuvo por encima del promedio diario, lo que sugiere intervención oficial”, sostuvo la consultora. Con ello se logró bajar la brecha.

Por su parte, Portfolio Personal Inversiones (PPI) detectó que por la LELINK D15E7 y la LELINK D29E7 se negociaron USD 230 millones y USD 157 millones, respectivamente el miércoles. “Se trata de volúmenes relativamente elevados frente al promedio de US$145 millones diarios registrado en días sin oferta oficial de cobertura durante noviembre, y aún más llamativos dadas las condiciones de liquidez”. Además, detectó que el viernes 20/11, cuando comenzó a operar la LELINK D29E7, el BCRA habría vendido más de USD 260 millones en instrumentos dólar linked en el mercado secundario. De esta manera, encadenó tres ruedas consecutivas de fuertes ventas, por un total de USD 822 millones. “A juzgar por los volúmenes operados, la intervención habría continuado en las jornadas posteriores”, señalaron los analistas de la sociedad bolsa.

“En este sentido, estimamos que las ventas de instrumentos dólar linked del BCRA fueron de casi USD 1.415 millones entre el inicio de noviembre y el 20/11. Si suponemos que en las ruedas siguientes el Central mantuvo una participación similar sobre el volumen operado de las letras con vencimiento en enero (los instrumentos de menor plazo disponibles), estimamos que las ventas acumuladas ya rondarían los USD 2.500 millones en lo que va de noviembre”, cerró PPI.